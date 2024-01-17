2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«На снегоходе могут ехать двое взрослых и ребёнок до 10 лет»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
8 500₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
На снегоходах - по зимней Карелии
Поймать драйв и насладиться невероятными снежными пейзажами
Начало: На ул. Промышленная
«Мы катаемся на снегоходах «Тайга Варяг 550»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 490₽ за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
По Ладожским шхерам - на снегоходе
Прокатиться по льду Ладоги среди каменистых островов
Начало: На улице Промышленной
«Едем на новых двухместных снегоходах «Тайга Варяг» российского производства мощностью 55 л»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 490₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValentin17 января 2024Это было просто шикарно! Случайно нашёл в сети эту экскурсию. Марк всё показал, объяснил, выдал дополнительную экипировку, маршрут был туда обратно 30км, не имея большого опыта все прошло отлично. Однозначно рекомендую, ещё раз спасибо Марку:)
- ААртур3 января 2024Отличный тур. Марк поятно и доходчиво объяснил как управлять снегоходом, выдал зимний комбинезон и сапоги. Само путешествие было по живописным заснеженным тропинкам. Очень понравилось, вернёмся ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На снегоходах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в ноябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 7 490 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год на снегоходах, 2 ⭐ отзыва, цены от 7490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь