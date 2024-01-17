Туры и экскурсии на снегоходах в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «На снегоходах» в Сортавале, цены от 7 490 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По Карелии - на снегоходах
На снегоходах
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие на снегоходах по зимней Карелии: гора Муставаара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на снегоходах по живописным местам Карелии с пикником на вершине горы Муставаара
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«На снегоходе могут ехать двое взрослых и ребёнок до 10 лет»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
8 500 за человека
На снегоходах - по зимней Карелии
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
На снегоходах - по зимней Карелии
Поймать драйв и насладиться невероятными снежными пейзажами
Начало: На ул. Промышленная
«Мы катаемся на снегоходах «Тайга Варяг 550»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 490 за всё до 2 чел.
По Ладожским шхерам - на снегоходе
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
По Ладожским шхерам - на снегоходе
Прокатиться по льду Ладоги среди каменистых островов
Начало: На улице Промышленной
«Едем на новых двухместных снегоходах «Тайга Варяг» российского производства мощностью 55 л»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 490 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valentin
    17 января 2024
    По Карелии - на снегоходах
    Это было просто шикарно! Случайно нашёл в сети эту экскурсию. Марк всё показал, объяснил, выдал дополнительную экипировку, маршрут был туда обратно 30км, не имея большого опыта все прошло отлично. Однозначно рекомендую, ещё раз спасибо Марку:)
    Это было просто шикарно!
  • А
    Артур
    3 января 2024
    По Карелии - на снегоходах
    Отличный тур. Марк поятно и доходчиво объяснил как управлять снегоходом, выдал зимний комбинезон и сапоги. Само путешествие было по живописным заснеженным тропинкам. Очень понравилось, вернёмся ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На снегоходах»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Карелии - на снегоходах
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  3. По Ладожским шхерам - на снегоходе
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в ноябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 7 490 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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