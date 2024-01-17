V Valentin

Это было просто шикарно! Случайно нашёл в сети эту экскурсию. Марк всё показал, объяснил, выдал дополнительную экипировку, маршрут был туда обратно 30км, не имея большого опыта все прошло отлично. Однозначно рекомендую, ещё раз спасибо Марку:)