Красота Карелии прячется не только среди хвойных лесов, озер и скал — но и в преданиях, которые восходят к эпосу «Калевала».
На прогулке вы откроете наш край с разных сторон: пройдете по зачарованному лесу, отыщете следы лешего Хийси и с высоты полюбуетесь Ладогой. А я как местный житель открою вам легенды деревни Хийденсельга.
На прогулке вы откроете наш край с разных сторон: пройдете по зачарованному лесу, отыщете следы лешего Хийси и с высоты полюбуетесь Ладогой. А я как местный житель открою вам легенды деревни Хийденсельга.
Описание экскурсии
Лесная прогулка на «спину лешего Хийси»
Наша прогулка по зимнему лесу пройдёт без спешки, в тёплой и дружеской атмосфере: у вас будет время, чтобы вдоволь насладиться хвойными пейзажами. Мы возьмём курс на вершину горы Хийденвуори — живописного уголка Северного Приладожья. С высоты птичьего полёта посмотрим на деревню Хийденсельга, увидим вмёрзших «трёх китов», а со смотровой площадки полюбуемся бескрайним вечнозелёным лесом и Ладожским озером подо льдом.
Мир «Калевалы» и карельских легенд
В рассказах во время нашего похода я буду опираться на данные музея Северного Приладожья, на карельский эпос «Калевала» и предания коренных жителей. Вы услышите о лешем Хийси, покровителе этих мест, увидите его кресло и заберётесь на камень, которым кидался Хийси, согласно историям «Калевалы».
Организационные детали
- Прогулка полностью пешеходная, поэтому важно позаботиться о теплой и удобной обуви и одежде. С собой можно взять ледоходы, очень помогут на подъёме.
- Программа подойдет активным путешественникам от 2 лет до пенсионного возраста
- До места старта можно заказать такси в городе Сортавала, или я могу помочь вызвать машину
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 15 лет
|1500 ₽
|Дети до 6 лет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга, в 35 километрах от Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1608 туристов
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасное маленькой путешествие, детям понравилось.
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А
Прекрасная, интересная, теплая прогулка по очень красивым местам)
Сергей - гид, который родился и вырос в этих местах, знает их и с любовью, теплотой и терпением к не всегда терпеливым моим детям рассказал и показал все прекрасное, что встретилось нам)
Очень интересно был построен рассказ, где история и природа переплетались со сказками)
Большое спасибо)
Сергей - гид, который родился и вырос в этих местах, знает их и с любовью, теплотой и терпением к не всегда терпеливым моим детям рассказал и показал все прекрасное, что встретилось нам)
Очень интересно был построен рассказ, где история и природа переплетались со сказками)
Большое спасибо)
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Д
Прекрасная зимняя прогулка, которая подойдет всем, маршрут несложный, подъем с остановками, на которых вашему вниманию будет представлен интересный рассказ. Спасибо за экскурсию, как будем летом в Карелии, обязательно вернемся и пройдем этот маршрут еще раз. Всем зимним путешественникам очень рекомендую воспользоваться советом организатора и прикупить ледоступы на обувь, нам очень помогли!!!
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Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Дети не отставали от Сергея и задавали ему время от времени вопросы, на которые он отвечал с интересом.
Также
Дети не отставали от Сергея и задавали ему время от времени вопросы, на которые он отвечал с интересом.
Также
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О
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто заражает своей любовью к природе, трепетным и заботливым отношением к ней. Знает много преданий и легенд края, которые еще больше погружают вас в сказку окружающего заснеженного леса. Спасибо за экскурсию, Сергей!
+1
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А
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует материал, который потом рассказывает туристам. Осталось стойкое желание вернуться еще и летом, и, возможно, не один раз. Гора Хийденвуори действительно уникальная для Карелии: не так много здесь лысых гор, с которых открывается такой роскошный вид.
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Входит в следующие категории Сортавалы
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