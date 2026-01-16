Красота Карелии прячется не только среди хвойных лесов, озер и скал — но и в преданиях, которые восходят к эпосу «Калевала». На прогулке вы откроете наш край с разных сторон: пройдете по зачарованному лесу, отыщете следы лешего Хийси и с высоты полюбуетесь Ладогой. А я как местный житель открою вам легенды деревни Хийденсельга.

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Описание экскурсии

Лесная прогулка на «спину лешего Хийси»

Наша прогулка по зимнему лесу пройдёт без спешки, в тёплой и дружеской атмосфере: у вас будет время, чтобы вдоволь насладиться хвойными пейзажами. Мы возьмём курс на вершину горы Хийденвуори — живописного уголка Северного Приладожья. С высоты птичьего полёта посмотрим на деревню Хийденсельга, увидим вмёрзших «трёх китов», а со смотровой площадки полюбуемся бескрайним вечнозелёным лесом и Ладожским озером подо льдом.

Мир «Калевалы» и карельских легенд

В рассказах во время нашего похода я буду опираться на данные музея Северного Приладожья, на карельский эпос «Калевала» и предания коренных жителей. Вы услышите о лешем Хийси, покровителе этих мест, увидите его кресло и заберётесь на камень, которым кидался Хийси, согласно историям «Калевалы».

Организационные детали