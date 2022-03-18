Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси

Очутиться в сказочном лесу, забраться на "спину лешего" и прикоснуться к легендам "Калевалы"

4.8
10 отзывов
Индивидуальная
Красота Карелии прячется не только среди хвойных лесов, озер и скал — но и в преданиях, которые восходят к эпосу «Калевала».

На прогулке вы откроете наш край с разных сторон: пройдете по зачарованному лесу, отыщете следы лешего Хийси, спуститесь в финский бункер и с высоты полюбуетесь Ладогой.

А я как местный житель открою вам истории и легенды деревни Хийденсельга.
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
Треккинг по зимней Карелии: финский бункер и тропы лешего Хийси
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Что вас ожидает

Лесной треккинг на «спину лешего Хийси»

Наша прогулка по зимнему лесу пройдет без спешки, в теплой и дружеской атмосфере: у вас будет время, чтобы вдоволь насладиться хвойными пейзажами. Мы возьмем курс на вершину горы Хийденвуори — живописного уголка Северного Приладожья. С высоты птичьего полета посмотрим на деревню Хийденсельга, увидим вмёрзших «трёх китов», а со смотровой площадки полюбуемся бескрайним вечнозеленым лесом и Ладожским озером подо льдом.

Мир «Калевалы» и карельских легенд

В рассказах во время нашего похода я буду опираться на данные музея Северного Приладожья, на карельский эпос «Калевала» и предания коренных жителей. Вы услышите о лешем Хийси, покровителе этих мест, увидите его кресло и заберетесь на камень, которым кидался Хийси, согласно историям «Калевалы». А еще отыщете военный финский бункер на вершине горы и заберетесь внутрь: я расскажу, для чего он служил и когда был заброшен.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому важно позаботиться о теплой и удобной обуви и одежде. С собой можно взять ледоходы, очень помогут на подъёме.
  • Программа подойдет активным путешественникам от 2 лет до пенсионного возраста
  • До места старта можно заказать такси в городе Сортавала, или я могу помочь вызвать машину

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Хийденсельга, в 35 километрах от Сортавалы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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М
18 мар 2022
Прогулялись по зимнему карельскому лесу, услышали о калевальском эпосе. Экскурсия познавательная и полезная. Очень красивый таёжный лес и ландшафт, с высоты открываются прекрасные виды на ладожские шхеры. Хотим приехать летом или осенью.
Olga
13 мар 2022
Уникальная природа Карелии, в сопровождении Сергея - рекомендую!
Возможность увидеть очень красивые места, услышать легенды (и не только)о Карелии. Спасибо!
Лилия
3 мар 2022
Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Дети не отставали от Сергея и задавали ему время от времени вопросы, на которые он отвечал с интересом.
Также были места где можно было попрыгать в снег, так что дети были в восторге.
Еще в конце пути посетили небольшой бункер.
На обратном пути местами можно было ехать как на горке, что очень забавляло детей и взрослых тоже. В общем насмотрелись, насмеялись.
Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, спасибо Сергею.
Ю
28 фев 2022
Очень впечатляющий маршрут! Вид с горы волшебный! Хочется посмотреть ещё летом. Огромное спасибо Сергею!
Д
26 фев 2022
Интересная экскурсия, но зимой кроме красоты снежных пейзажей ничего из объектов на маршруте толком не увидели - снег (великий уравнитель) все закрыл! Придется летом ехать!
Е
19 фев 2022
Спасибо Сергею за экскурсию. Осталась довольна. Интересно теперь посмотреть на эти места в тёплое время года.
С
1 фев 2022
Отличная прогулка и гид! Замечательные пейзажи
Никита
29 янв 2022
Отличная экскурсия! Сергей очень увлекательно рассказывает:)
О
14 янв 2022
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто заражает своей любовью к природе, трепетным и заботливым отношением к ней. Знает много преданий и легенд края, которые еще больше погружают вас в сказку окружающего заснеженного леса. Спасибо за экскурсию, Сергей!
Т
10 янв 2022
Было очень интересно и красиво. Мы прошли по тропам наверх, послушали интересный рассказ про лешего, про деревню, посмотрели и залезли в финский бункер. Спасибо Сергею, нам очень понравилось.

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🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеТреккинг и походыГора Хийденвуори🗽ДостопримечательностиХийденсельга🏞Карелия

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