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Прогулка по зимней Карелии тропами лешего Хийси

Очутиться в сказочном лесу, забраться на "спину лешего" и прикоснуться к легендам "Калевалы"
Красота Карелии прячется не только среди хвойных лесов, озер и скал — но и в преданиях, которые восходят к эпосу «Калевала».

На прогулке вы откроете наш край с разных сторон: пройдете по зачарованному лесу, отыщете следы лешего Хийси и с высоты полюбуетесь Ладогой. А я как местный житель открою вам легенды деревни Хийденсельга.
5
28 отзывов
Прогулка по зимней Карелии тропами лешего Хийси
Прогулка по зимней Карелии тропами лешего Хийси
Прогулка по зимней Карелии тропами лешего Хийси

Описание экскурсии

Лесная прогулка на «спину лешего Хийси»

Наша прогулка по зимнему лесу пройдёт без спешки, в тёплой и дружеской атмосфере: у вас будет время, чтобы вдоволь насладиться хвойными пейзажами. Мы возьмём курс на вершину горы Хийденвуори — живописного уголка Северного Приладожья. С высоты птичьего полёта посмотрим на деревню Хийденсельга, увидим вмёрзших «трёх китов», а со смотровой площадки полюбуемся бескрайним вечнозелёным лесом и Ладожским озером подо льдом.

Мир «Калевалы» и карельских легенд

В рассказах во время нашего похода я буду опираться на данные музея Северного Приладожья, на карельский эпос «Калевала» и предания коренных жителей. Вы услышите о лешем Хийси, покровителе этих мест, увидите его кресло и заберётесь на камень, которым кидался Хийси, согласно историям «Калевалы».

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, поэтому важно позаботиться о теплой и удобной обуви и одежде. С собой можно взять ледоходы, очень помогут на подъёме.
  • Программа подойдет активным путешественникам от 2 лет до пенсионного возраста
  • До места старта можно заказать такси в городе Сортавала, или я могу помочь вызвать машину

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 15 лет1500 ₽
Дети до 6 лет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга, в 35 километрах от Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1608 туристов
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
1
Олеся
Прекрасное маленькой путешествие, детям понравилось.
Прекрасное маленькой путешествие, детям понравилось.
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А
Прекрасная, интересная, теплая прогулка по очень красивым местам)
Сергей - гид, который родился и вырос в этих местах, знает их и с любовью, теплотой и терпением к не всегда терпеливым моим детям рассказал и показал все прекрасное, что встретилось нам)
Очень интересно был построен рассказ, где история и природа переплетались со сказками)
Большое спасибо)
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Д
Прекрасная зимняя прогулка, которая подойдет всем, маршрут несложный, подъем с остановками, на которых вашему вниманию будет представлен интересный рассказ. Спасибо за экскурсию, как будем летом в Карелии, обязательно вернемся и пройдем этот маршрут еще раз. Всем зимним путешественникам очень рекомендую воспользоваться советом организатора и прикупить ледоступы на обувь, нам очень помогли!!!
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Лилия
Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Дети не отставали от Сергея и задавали ему время от времени вопросы, на которые он отвечал с интересом.
Также
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были места где можно было попрыгать в снег, так что дети были в восторге.
Еще в конце пути посетили небольшой бункер.
На обратном пути местами можно было ехать как на горке, что очень забавляло детей и взрослых тоже. В общем насмотрелись, насмеялись.
Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, спасибо Сергею.

Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
Очень красивая природа и ненавязчивый рассказ Сергея о самой природе, лесах и истории.
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О
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто заражает своей любовью к природе, трепетным и заботливым отношением к ней. Знает много преданий и легенд края, которые еще больше погружают вас в сказку окружающего заснеженного леса. Спасибо за экскурсию, Сергей!
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто+1
Замечательная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик с очень глубоким знанием истории своего края. Просто
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А
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует материал, который потом рассказывает туристам. Осталось стойкое желание вернуться еще и летом, и, возможно, не один раз. Гора Хийденвуори действительно уникальная для Карелии: не так много здесь лысых гор, с которых открывается такой роскошный вид.
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует
Потрясающий треккинг с интересными рассказами Сергея. Видно, что Сергей действительно любит свой край и хорошо исследует
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