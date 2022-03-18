Что вас ожидает

Лесной треккинг на «спину лешего Хийси»

Наша прогулка по зимнему лесу пройдет без спешки, в теплой и дружеской атмосфере: у вас будет время, чтобы вдоволь насладиться хвойными пейзажами. Мы возьмем курс на вершину горы Хийденвуори — живописного уголка Северного Приладожья. С высоты птичьего полета посмотрим на деревню Хийденсельга, увидим вмёрзших «трёх китов», а со смотровой площадки полюбуемся бескрайним вечнозеленым лесом и Ладожским озером подо льдом.

Мир «Калевалы» и карельских легенд

В рассказах во время нашего похода я буду опираться на данные музея Северного Приладожья, на карельский эпос «Калевала» и предания коренных жителей. Вы услышите о лешем Хийси, покровителе этих мест, увидите его кресло и заберетесь на камень, которым кидался Хийси, согласно историям «Калевалы». А еще отыщете военный финский бункер на вершине горы и заберетесь внутрь: я расскажу, для чего он служил и когда был заброшен.

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