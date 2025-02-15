Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по живописным местам Карелии.
Вы посетите уникальные места: плотину с водопадом в Метсямикли, бункер в скале «Гора Филина», кирха в Яккима,"Долина водопадов".
Прогуляетесь по оборудованной тропе вдоль реки, посетите Саамскую деревню, оленью и лосиную фермы, а также попробуете традиционные блюда.
Вы посетите уникальные места: плотину с водопадом в Метсямикли, бункер в скале «Гора Филина», кирха в Яккима,"Долина водопадов".
Прогуляетесь по оборудованной тропе вдоль реки, посетите Саамскую деревню, оленью и лосиную фермы, а также попробуете традиционные блюда.
Описание экскурсииПутешествие в прошлое северного Приладожья: саамские тропы и финские кирхи! Предлагаем вам увлекательную прогулку в прошлое северного Приладожья (Карелия), которая начнется с посещения мест, где когда-то жили саамы, а затем финно-угорские племена. В этих живописных местах сохранились уникальные памятники архитектуры, которые мы посетим. Во время экскурсии мы увидим:
- Плотину с водопадом в Метсямикли. Ранее здесь находились мельницы лесопильного и кожевенного заводов. Прогуляемся по деревянным мосткам к водопаду и сделаем потрясающие фотографии. В зимнее время к водопаду не подойти, поэтому эту локацию можно заменить на гидросооружения на р. Китэнйоки или заброшенная бумажная фабрика на реке Китенйоки, • Бункер в скале «Гора филина». Это военно-исторический музей, расположенный внутри гранитной скалы. Рукотворный бункер был построен во время войны для штаба финской армии. На территории музейного комплекса находится парк военной техники и аллея деревянных скульптур. В зимний период до мая месяца понедельник вторник выходной.
- Кирху в Яккима. Это финская лютеранская церковь, в которой находится музей "Город ангелов". Экспозиция состоит из множества деревянных скульптур-ангелов в самых необычных образах. Все скульптуры выполнены лучшими европейскими и российскими мастерами. Долина водопадов, мы посетим оборудованную тропу вдоль реки с многочисленными порогами, Саамскую деревню, оленью и лосиную фермы, хаски, а также кузницу и юрты. Во время экскурсии вы узнаете историю северного Приладожья и поймете значение названий мест, где находятся эти сооружения. Также мы сможем заехать в кафе форелевого хозяйства, где можно попробовать уху Лохикейтто и Карельскую калиту. Экскурсия может быть скорректирована по вашему желанию! Важная информация: Одежда должна быть удобной для прогулок по пересеченной местности и соответствовать погодным условиям.
Можно скорректировать по вашему желанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотина с водопадом в Метсямикли
- Бункер в скале «Гора филина»
- Кирха в Яккима
- Эко парк «Долина водопадов»
- Саамская деревня
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты: /n /n Посещение плотины с водопадом в Метсямикли - 350 рублей. /n /n "Гора филина" входит экскурсия по самому бункеру - 600 рублей. /n /n Кирха в Яккима "Город ангелов" - 200 рублей. /n /n Долина водопадов /n Можно приобрести общий билет на все локации: экотропа вдоль порожестой реки, оленья и лосиная ферма, хаски, музей древних народов, кузница, за 900 рублей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Респ. Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова у фонтана
Завершение: 186790, Респ. Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова у фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Можно скорректировать по вашему желанию
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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