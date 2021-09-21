Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Прогулка на каяках по озерам Карелии

Влюбиться в первозданную природу озера Ристиярви и услышать карельские истории

5
11 отзывов
Карелия — страна озер, поэтому и знакомство с этим краем невозможно представить без прогулки по воде.

На каяках в мини-группе до 4 человек мы пройдем вдоль пологих и отвесных берегов озера Ристиярви, выпьем чаю на скалистом островке, проплывем по ручью до золотого прииска и вспомним легенды эпоса Калевала.
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии

Что вас ожидает

Каякинг среди пейзажей Карелии

Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода. После того, как вы научитесь управлять каяками, мы отправимся бороздить просторы Ристиярви: озерная гладь окажется совсем близко, а до шероховатых камней можно будет дотянуться рукой, даже не выходя на берег. В пути мы ненадолго высадимся на крошечный каменный остров, чтобы попить чаю. А еще доберемся до речного водопада: это место жители называют золотым прииском.

Легенды озерного края

Гармоничные пейзажи карельских скал, лесов и озер я дополню рассказами об истории, и геологии этих мест. Вы узнаете, чем примечательна эта местность и само Ристиярви. А отсылки к древнему эпосу Калевала придадут нашему путешествию особый колорит.

Кому подойдет прогулка

Это спокойная созерцательная программа, которая придется по душе и опытным каякерам, и новичкам, желающим проверить свои силы и насладиться карельской природой.

Организационные детали

  • Прогулка проводится в период с мая по октябрь
  • Добраться до точки старта можно на машине или на такси. Озеро находится в 16 км от города Сортавала.
  • Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
  • Каяки Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Также всем участникам выдаются спасательные жилеты.
🚩 Начало и место завершения: на озере Ристиярви
Время проведения: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, во вторник и четверг в 09:00 и 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Иван
Иван
Привет! Я Иван, гид-сопровождающий и местный житель. Более 10 лет я открываю для гостей своего края его самые красивые места. Разрабатываю программы активного отдыха с пешеходными и водными маршрутами. Выбрал каяки за их бесшумность и неспешность. До встречи на прогулке!
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11 реальных отзывов от туристов

Д
21 сен 2021
Неспешно плыть на каяке по спокойному живописному озеру, когда вокруг ни души - это непередаваемо. Даже не подозревал, что это настолько классно. Огромное спасибо!
Константин
7 сен 2021
Все очень понравилось. Гид Иван очень позитивный человек, влюбленный в свой родной край и профессионал. Мы первый раз отправились в путешествие на каяках. Под его руководством все прошло супер. А природа Карелии-это непередаваемо…. Это обязательно надо увидеть самому. Гиду огромное спасибо!
С
23 авг 2021
Очень понравилось! Было атмосферно и душевно. Иван - отработано на 100 баллов!
М
20 авг 2021
Отличный гид.
Продуманный маршрут.
Отличная природа.
Очень хотелось бы не 2 часа, а четыре с небольшой прогулкой по берегу.
Трахимович Максим
М
9 авг 2021
Спасибо Ивану за организацию чудесного путешествия! Тихое и красивое место, классные каяки и продуманный инструктаж как с ними обращаться, и вкусный чай))
Е
31 июля 2021
Большой приключенческий интерес к прогулкам на воде оправдался в полной мере: безопасный и легко управляемый каяк позволяет расслабиться и наслаждаться ходом по воде. Очень доволен!
Отдельная благодарность за гостеприимство!
А
30 июля 2021
Если вам хочется незабываемых впечатлений - каякинг с Иваном это то, что нужно
Эмоции действительно ни с чем не сопоставимы. Очень красивое место, отсутствие связи, тишина, спокойствие и сплошная гармония
Давно не встречали таких замечательных гидов - Иван всё подробно расскажет про Карелию, историю мест, поможет выйти из трудных ситуаций:)
Непосредственно перед прогулкой Иван провел очень подробный инструктаж, настроив на приятное времяпрепровождение.

Обязательно вернемся еще в длинные походы! Большое спасибо
Е
5 июля 2021
Потрясающая экскурсия. Иван прекрасный гид, оборудование отличное, виды захватывают дух, воздух кристально чистый) рекомендую двумя руками!
В
20 июня 2021
Благодаря Ивану первый опыт плавания на каяках получился чудесным! Было надежно, спокойно и комфортно. Интересно рассказывал об истории озера и Карелии в целом. Прогулка проходит в красивом озере, очень понравилось природа и маршрут! Спасибо, приедем ещё на новые маршруты к Ивану.
О
15 июня 2021
Красивое тихое озеро, хорошие каяки, интересный организатор… и солнечное тёплое утро. Все совпало.
Л
11 июня 2021
Катались на каяках с Иваном по озеру в форме креста! Все очень понравилось, эмоции классные. Пили чай прямо в каяках в озере! Супер! Рекомендую.

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