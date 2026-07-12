Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Озеро Ристиярви — драгоценное сокровище на карте озёр Карелии. Знакомство с этим краем невозможно представить без путешествия по воде. На каяках в мини-группе до 4 человек мы пройдём вдоль пологих и отвесных берегов, выпьем чаю на скалистом островке, проплывём по ручью до золотого прииска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Каякинг среди пейзажей Карелии

Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода. После того, как вы научитесь управлять каяками, мы отправимся бороздить просторы Ристиярви: озёрная гладь окажется совсем близко, а до шероховатых камней можно будет дотянуться рукой, даже не выходя на берег.

Кому подойдет прогулка

Это спокойная созерцательная программа, которая придется по душе и опытным каякерам, и новичкам, желающим проверить свои силы и насладиться карельской природой.

Организационные детали