Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Что вас ожидает

Каякинг среди пейзажей Карелии

Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода. После того, как вы научитесь управлять каяками, мы отправимся бороздить просторы Ристиярви: озерная гладь окажется совсем близко, а до шероховатых камней можно будет дотянуться рукой, даже не выходя на берег. В пути мы ненадолго высадимся на крошечный каменный остров, чтобы попить чаю. А еще доберемся до речного водопада: это место жители называют золотым прииском.

Легенды озерного края

Гармоничные пейзажи карельских скал, лесов и озер я дополню рассказами об истории, и геологии этих мест. Вы узнаете, чем примечательна эта местность и само Ристиярви. А отсылки к древнему эпосу Калевала придадут нашему путешествию особый колорит.

Кому подойдет прогулка

Это спокойная созерцательная программа, которая придется по душе и опытным каякерам, и новичкам, желающим проверить свои силы и насладиться карельской природой.

Организационные детали