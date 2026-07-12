Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Озеро Ристиярви — драгоценное сокровище на карте озёр Карелии. Знакомство с этим краем невозможно представить без путешествия по воде.
На каяках в мини-группе до 4 человек мы пройдём вдоль пологих и отвесных берегов, выпьем чаю на скалистом островке, проплывём по ручью до золотого прииска.
На каяках в мини-группе до 4 человек мы пройдём вдоль пологих и отвесных берегов, выпьем чаю на скалистом островке, проплывём по ручью до золотого прииска.
Описание экскурсии
Каякинг среди пейзажей Карелии
Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода. После того, как вы научитесь управлять каяками, мы отправимся бороздить просторы Ристиярви: озёрная гладь окажется совсем близко, а до шероховатых камней можно будет дотянуться рукой, даже не выходя на берег.
Кому подойдет прогулка
Это спокойная созерцательная программа, которая придется по душе и опытным каякерам, и новичкам, желающим проверить свои силы и насладиться карельской природой.
Организационные детали
- Программа проходит на территории национального парка Ладожские шхеры, посещение парка стоит 350 ₽ за чел., его нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте
- Прогулка проводится в период с мая по октябрь
- Добраться до точки старта можно на машине или на такси. Озеро находится в 16 км от города Сортавала.
- Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
- Каяки Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Также всем участникам выдаются спасательные жилеты.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 968 туристов
Я гид-сопровождающий и местный житель. С 2010 года я открываю и показываю гостям своего края его самые красивые места. Разрабатываю программы активного отдыха с пешеходными и водными маршрутами. Выбрал каяки за их бесшумность и неспешность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня, 12 июля, катались на каяках под руководством Ивана. Очень, очень понравилось! Спокойно, безопасно, красиво. Мы прекрасно провели время, а покататься на каяках я мечтала более 10 лет, а тем
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J
Иван — не просто организатор, он настоящий проводник в мир дикой природы Карелии. Его любовь к этим местам, их истории и легендам заразительна! Он с таким трепетом и энтузиазмом рассказывал.
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Невероятно милое и приятное путешествие. Уютное тихое озеро, кроме нас никого не было больше. В нашей компании был турист с ОВЗ, Иван очень внимательно отнёсся к данному моменту, во всем
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Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади очень живописные, Иван рассказал нам начало эпоса Калевала, рассказал про историю образования озера и про гигантский древний ледник!)
Очень удобный и классный каяк, мы шли в своем ритме: было время и отдохнуть, и полюбоваться природой.
Прогулку очень рекомендую)
Очень удобный и классный каяк, мы шли в своем ритме: было время и отдохнуть, и полюбоваться природой.
Прогулку очень рекомендую)
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Удивительный опыт! Само место восхищает, историю образования этих мест Иван рассказывает. Проводит подробный инструктаж о пользовании, даже если вы не умеете, но хотите, вам к нему. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБУЙТЕ! Всю экипировку выдаёт, можно не переживать о воде, что она куда то зальётся и вы уйдёте промокшим. Мои ожидания оправдались на 200% рекомендую!
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Все очень понравилось! Организация, оборудование, общение!
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