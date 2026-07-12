Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

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Прогулка на каяках по озерам Карелии

Влюбиться в первозданную природу озера Ристиярви
Озеро Ристиярви — драгоценное сокровище на карте озёр Карелии. Знакомство с этим краем невозможно представить без путешествия по воде.

На каяках в мини-группе до 4 человек мы пройдём вдоль пологих и отвесных берегов, выпьем чаю на скалистом островке, проплывём по ручью до золотого прииска.
5
28 отзывов
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Прогулка на каяках по озерам Карелии

Описание экскурсии

Каякинг среди пейзажей Карелии

Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода. После того, как вы научитесь управлять каяками, мы отправимся бороздить просторы Ристиярви: озёрная гладь окажется совсем близко, а до шероховатых камней можно будет дотянуться рукой, даже не выходя на берег.

Кому подойдет прогулка

Это спокойная созерцательная программа, которая придется по душе и опытным каякерам, и новичкам, желающим проверить свои силы и насладиться карельской природой.

Организационные детали

  • Программа проходит на территории национального парка Ладожские шхеры, посещение парка стоит 350 ₽ за чел., его нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте
  • Прогулка проводится в период с мая по октябрь
  • Добраться до точки старта можно на машине или на такси. Озеро находится в 16 км от города Сортавала.
  • Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
  • Каяки Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Также всем участникам выдаются спасательные жилеты.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 968 туристов
Я гид-сопровождающий и местный житель. С 2010 года я открываю и показываю гостям своего края его самые красивые места. Разрабатываю программы активного отдыха с пешеходными и водными маршрутами. Выбрал каяки за их бесшумность и неспешность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
Виктория
Сегодня, 12 июля, катались на каяках под руководством Ивана. Очень, очень понравилось! Спокойно, безопасно, красиво. Мы прекрасно провели время, а покататься на каяках я мечтала более 10 лет, а тем
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более в Карелии. Поэтому я несказанно рада, что мечты становятся реальностью. Спасибо! Кстати, Иван очень хороший рассказчик + добрый и тёплый в общении человек. В общем, всем рекомендую! Будем в Карелии, обязательно обратимся ещё ^•^

Сегодня, 12 июля, катались на каяках под руководством Ивана. Очень, очень понравилось! Спокойно, безопасно, красиво. Мы
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J
Иван — не просто организатор, он настоящий проводник в мир дикой природы Карелии. Его любовь к этим местам, их истории и легендам заразительна! Он с таким трепетом и энтузиазмом рассказывал.
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Само озеро в районе Сортавалы — это что-то нереальное. Кристально чистая вода, в которой отражаются высокие сосны и причудливые скалы, абсолютная тишина, нарушаемая только всплеском весел и пением птиц. Обязательно вернемся в следующем году! Всем настоятельно-перенастоятельно рекомендую! 10 из 10!

Иван — не просто организатор, он настоящий проводник в мир дикой природы Карелии. Его любовь к
Иван — не просто организатор, он настоящий проводник в мир дикой природы Карелии. Его любовь к
Иван — не просто организатор, он настоящий проводник в мир дикой природы Карелии. Его любовь к
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Марина
Невероятно милое и приятное путешествие. Уютное тихое озеро, кроме нас никого не было больше. В нашей компании был турист с ОВЗ, Иван очень внимательно отнёсся к данному моменту, во всем
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помогал и поддерживал. Все прошло безопасно и очень комфортно. Такая прогулка доступна любому человеку без всякой спортивной подготовки, главное, чтобы повезло с погодой. Благодарим Ивана и желаем попутного легкого ветра ему и его гостям. А мы остались с самыми наилучшими впечатлениями.

Невероятно милое и приятное путешествие. Уютное тихое озеро, кроме нас никого не было больше. В нашей
Невероятно милое и приятное путешествие. Уютное тихое озеро, кроме нас никого не было больше. В нашей
Невероятно милое и приятное путешествие. Уютное тихое озеро, кроме нас никого не было больше. В нашей
Невероятно милое и приятное путешествие. Уютное тихое озеро, кроме нас никого не было больше. В нашей
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Мария
Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади очень живописные, Иван рассказал нам начало эпоса Калевала, рассказал про историю образования озера и про гигантский древний ледник!)
Очень удобный и классный каяк, мы шли в своем ритме: было время и отдохнуть, и полюбоваться природой.
Прогулку очень рекомендую)
Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади
Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади
Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади
Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади
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Наиля
Удивительный опыт! Само место восхищает, историю образования этих мест Иван рассказывает. Проводит подробный инструктаж о пользовании, даже если вы не умеете, но хотите, вам к нему. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБУЙТЕ! Всю экипировку выдаёт, можно не переживать о воде, что она куда то зальётся и вы уйдёте промокшим. Мои ожидания оправдались на 200% рекомендую!
Удивительный опыт! Само место восхищает, историю образования этих мест Иван рассказывает. Проводит подробный инструктаж о пользовании,
Удивительный опыт! Само место восхищает, историю образования этих мест Иван рассказывает. Проводит подробный инструктаж о пользовании,
Удивительный опыт! Само место восхищает, историю образования этих мест Иван рассказывает. Проводит подробный инструктаж о пользовании,
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Игорь
Все очень понравилось! Организация, оборудование, общение!
Все очень понравилось! Организация, оборудование, общение!
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