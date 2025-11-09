Мои заказы

Скандинавский вечер в Сортавале: калитки и руны

Проведите вечер в Карелии: испеките калитки и узнайте тайны рун. Тёплая атмосфера и древнескандинавская магия ждут вас
Участники мастер-класса проведут вечер в Карелии, где узнают историю калиток, замесят тесто и испекут пирожки с традиционными начинками. Под руководством мастерицы Хельми каждый сможет приготовить свою калитку.

После угощения ведунья Ольрун познакомит с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. Гадание на рунах приоткроет завесу будущего. Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 7 лет
5
10 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🥧 Испечь традиционные калитки
  • 🔮 Узнать о древнескандинавских рунах
  • ✨ Погрузиться в атмосферу Карелии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🧙‍♀️ Получить предсказание от ведуньи
Скандинавский вечер в Сортавале: калитки и руны© Елена
Скандинавский вечер в Сортавале: калитки и руны© Елена
Скандинавский вечер в Сортавале: калитки и руны© Елена

Что можно увидеть

  • Калитки
  • Руны

Описание мастер-класса

Под руководством мастерицы Хельми каждый приготовит свою калитку — с тонким ржаным тестом и ароматной начинкой.

Вас ждёт и другая традиция: гадание. Ведунья Ольрун познакомит вас с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. А затем раскинет руны и поможет приоткрыть завесу будущего.

Вы узнаете:

  • Почему калитка называется именно так и за что она любит цифру восемь
  • Какие начинки традиционны для карельской выпечки
  • Что означают древние скандинавские руны и как они связаны с магией

Организационные детали

Мастер-класс будет интересен взрослым и детям старше 7 лет.

в субботу и воскресенье в 19:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Чкалова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 1265 туристов
Меня зовут Елена. Я профессиональный экскурсовод. Сортавала — город, в котором я живу. Хочу через свои программы передать мою любовь к родному городу каждому гостю. Буду рада видеть вас на моих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
М
Мария
9 ноя 2025
Посетили 2.11 мастер-класс (двое взрослых) и хотели бы выразить огромную благодарность организаторам! Нам очень понравилось погружение в карельскую культуру, интересные истории и, конечно, рецепт знаменитой карельской калитки по традиционному рецепту. Мастер-класс прекрасно подойдет и взрослым и детям. Рекомендуем!!
Посетили 2.11 мастер-класс (двое взрослых) и хотели бы выразить огромную благодарность организаторам! Нам очень понравилось погружение
Д
Диана
3 ноя 2025
Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.
Очень уютно, очень познавательно, очень атмосферно и невероятно вкусно!
Не пожалели, что сходили.
Однозначно всем рекомендуем!
А хозяйкам только процветания!
Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.
Н
Наталья
14 окт 2025
Так получилось, что в субботнем мастер-классе участвовала только наша женская компания из 3 человек. Возможно поэтому мероприятие проводилось в кафе в центре города, а не у парка "Бастион". Мастерица Хельми
читать дальше

и ведунья Ольрун тепло нас поприветствовали. Хельми рассказала о происхождении калиток, их формах и начинках, на примере показала, что калитки делаются очень просто и быстро, поделилась секретом приготовления калиток в домашних условиях. Под руководством Хельми мы раскатывали тесто, накладывали начинку из пшённой каши, делали правильные защипы. Пока наши калитки выпекались, Ольрун при свечах под звуки кантеле знакомила нас с рунами. На нас какое-то умиротворяющее воздействие оказало собственноручное начертание защитных рун гусиным пером и чернилами. Потом мы пили ароматный чай со свежеиспечёнными калитками. Вечер удался на славу! Мероприятие позитивное и будет интересно взрослым и детям. Хельми и Ольрун, спасибо вам большое за наши незабываемые впечатления! С уважением, Наталья, Елена, Ирина.

М
Марина
22 сен 2025
Очень понравился мастер класс и подача информации. В лёгкой и непринуждённой обстановке нам рассказали о калитках, их начинках и формах, о местной природе и жителях. Понравилось, что калитки делаются очень
читать дальше

просто, навыков работы с тестом иметь не нужно. Плюс нас было 7 человек, что очень комфортно для работы за столом.
Вторая часть с рунами была очень атмосферна, со свечами и под звуки кантеле, рассказ про руны и их воздействие погрузило в себя и захотелось сотворить свою картину с защитными рунами. А рисовать гусиным пером просто что-то необычное. Задумка просто класс!
После рун нам вынесли ароматные и горяченькие калитки и мы их с удовольствием съели.
Я хоть и не люблю пшенку, но с секретным ингредиентом съела с удовольствием! Спасибо за мастер класс! Я отдохнула и душой и телом у вас!

Очень понравился мастер класс и подача информации. В лёгкой и непринуждённой обстановке нам рассказали о калитках,Очень понравился мастер класс и подача информации. В лёгкой и непринуждённой обстановке нам рассказали о калитках,Очень понравился мастер класс и подача информации. В лёгкой и непринуждённой обстановке нам рассказали о калитках,
К
Ксения
16 сен 2025
Очень интересный мастер-класс!
Мы и дети очень довольны! Очень жаль, что можно поставить лишь 5 звезд - это 100 звезд!
Ваши калитки - самые вкусные!
Спасибо за хорошее настроение и яркие впечатления!
Очень интересный мастер-класс!Очень интересный мастер-класс!Очень интересный мастер-класс!Очень интересный мастер-класс!Очень интересный мастер-класс!Очень интересный мастер-класс!
Т
Татьяна
31 авг 2025
Вкусно и очень интересно. Мы в восторге от мероприятия.
Е
Елена
2 авг 2025
Путешествуя по разным местам, считаю обязательным познакомиться с местной кухней, традиционными блюдами. Карелия не стала исключением. Поэтому мы выбрали этот "вкусный" мастер-класс. Теперь мы знаем историю калиток и умеем их печь!
Также на данном мастер-классе мы узнали ещё об одном традиционном занятии карел - гадании на рунах. И нам предоставилась возможность погадать. Было интересно!
Благодарим за душевный вечер!
Путешествуя по разным местам, считаю обязательным познакомиться с местной кухней, традиционными блюдами. Карелия не стала исключением.Путешествуя по разным местам, считаю обязательным познакомиться с местной кухней, традиционными блюдами. Карелия не стала исключением.Путешествуя по разным местам, считаю обязательным познакомиться с местной кухней, традиционными блюдами. Карелия не стала исключением.
Т
Татьяна
15 июл 2025
Были на мастер-классе в июле 2025, организаторы организовали теплый прием, напекли вкуснейших калиток с пшенной кашей, напоили чаем, научили писать рунические тексты. Впечатления очень позитивные. Подходит всем возрастам и категориям!
читать дальше

Таверна колоритная с огромным камином, в лучах вечернего солнца все выглядит очень уютно! Рекомендую этот мастер-класс. Минус: добираться из города до парка "Бастион", где проводится мастер-класс, довольно затруднительно, пешком лучше не пытаться, далеко идти, навигатор показывает другой адрес. Лучше заказать такси чтобы довезли до места или на личном транспорте.

Ксения
Ксения
7 июл 2025
Погружение в другую культуру очень ценно и интересно)))
радует, что здесь так нежно и с любовью делятся своими традиционными знаниями. Мне понравилось ☘️☘️☘️
Погружение в другую культуру очень ценно и интересно)))Погружение в другую культуру очень ценно и интересно)))
И
Ирина
23 июн 2025
Провели чудесный вечер. Узнали интересные детали изготовления калиток и, заодно, поужинали. Огромное спасибо.

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии из Сортавалы

История Сортавалы: факты и легенды
Пешая
1.5 часа
371 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
История Сортавалы: факты и легенды
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Северного Приладожья
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 7 чел.
Пешком по Сортавале
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
В краю, где пели руны: экскурсия с фольклористом и музыкологом
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю, где пели руны: экскурсия с фольклористом и музыкологом
Северное Приладожье - волшебный край рунопевцев. Узнайте о карельских рунах, эпосе «Калевала» и музыкальных традициях Приладожья с фольклористом и музыкологом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале