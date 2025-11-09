Участники мастер-класса проведут вечер в Карелии, где узнают историю калиток, замесят тесто и испекут пирожки с традиционными начинками. Под руководством мастерицы Хельми каждый сможет приготовить свою калитку.
После угощения ведунья Ольрун познакомит с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. Гадание на рунах приоткроет завесу будущего. Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 7 лет
После угощения ведунья Ольрун познакомит с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. Гадание на рунах приоткроет завесу будущего. Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 7 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🥧 Испечь традиционные калитки
- 🔮 Узнать о древнескандинавских рунах
- ✨ Погрузиться в атмосферу Карелии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🧙♀️ Получить предсказание от ведуньи
Что можно увидеть
- Калитки
- Руны
Описание мастер-класса
Под руководством мастерицы Хельми каждый приготовит свою калитку — с тонким ржаным тестом и ароматной начинкой.
Вас ждёт и другая традиция: гадание. Ведунья Ольрун познакомит вас с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. А затем раскинет руны и поможет приоткрыть завесу будущего.
Вы узнаете:
- Почему калитка называется именно так и за что она любит цифру восемь
- Какие начинки традиционны для карельской выпечки
- Что означают древние скандинавские руны и как они связаны с магией
Организационные детали
Мастер-класс будет интересен взрослым и детям старше 7 лет.
в субботу и воскресенье в 19:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Чкалова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 1265 туристов
Меня зовут Елена. Я профессиональный экскурсовод. Сортавала — город, в котором я живу. Хочу через свои программы передать мою любовь к родному городу каждому гостю. Буду рада видеть вас на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
9 ноя 2025
Посетили 2.11 мастер-класс (двое взрослых) и хотели бы выразить огромную благодарность организаторам! Нам очень понравилось погружение в карельскую культуру, интересные истории и, конечно, рецепт знаменитой карельской калитки по традиционному рецепту. Мастер-класс прекрасно подойдет и взрослым и детям. Рекомендуем!!
Д
Диана
3 ноя 2025
Ходили на мастер-класс, когда гостили в Сортавала.
Очень уютно, очень познавательно, очень атмосферно и невероятно вкусно!
Не пожалели, что сходили.
Однозначно всем рекомендуем!
А хозяйкам только процветания!
Очень уютно, очень познавательно, очень атмосферно и невероятно вкусно!
Не пожалели, что сходили.
Однозначно всем рекомендуем!
А хозяйкам только процветания!
Н
Наталья
14 окт 2025
Так получилось, что в субботнем мастер-классе участвовала только наша женская компания из 3 человек. Возможно поэтому мероприятие проводилось в кафе в центре города, а не у парка "Бастион". Мастерица Хельми
М
Марина
22 сен 2025
Очень понравился мастер класс и подача информации. В лёгкой и непринуждённой обстановке нам рассказали о калитках, их начинках и формах, о местной природе и жителях. Понравилось, что калитки делаются очень
К
Ксения
16 сен 2025
Очень интересный мастер-класс!
Мы и дети очень довольны! Очень жаль, что можно поставить лишь 5 звезд - это 100 звезд!
Ваши калитки - самые вкусные!
Спасибо за хорошее настроение и яркие впечатления!
Мы и дети очень довольны! Очень жаль, что можно поставить лишь 5 звезд - это 100 звезд!
Ваши калитки - самые вкусные!
Спасибо за хорошее настроение и яркие впечатления!
Т
Татьяна
31 авг 2025
Вкусно и очень интересно. Мы в восторге от мероприятия.
Е
Елена
2 авг 2025
Путешествуя по разным местам, считаю обязательным познакомиться с местной кухней, традиционными блюдами. Карелия не стала исключением. Поэтому мы выбрали этот "вкусный" мастер-класс. Теперь мы знаем историю калиток и умеем их печь!
Также на данном мастер-классе мы узнали ещё об одном традиционном занятии карел - гадании на рунах. И нам предоставилась возможность погадать. Было интересно!
Благодарим за душевный вечер!
Также на данном мастер-классе мы узнали ещё об одном традиционном занятии карел - гадании на рунах. И нам предоставилась возможность погадать. Было интересно!
Благодарим за душевный вечер!
Т
Татьяна
15 июл 2025
Были на мастер-классе в июле 2025, организаторы организовали теплый прием, напекли вкуснейших калиток с пшенной кашей, напоили чаем, научили писать рунические тексты. Впечатления очень позитивные. Подходит всем возрастам и категориям!
Ксения
7 июл 2025
Погружение в другую культуру очень ценно и интересно)))
радует, что здесь так нежно и с любовью делятся своими традиционными знаниями. Мне понравилось ☘️☘️☘️
радует, что здесь так нежно и с любовью делятся своими традиционными знаниями. Мне понравилось ☘️☘️☘️
И
Ирина
23 июн 2025
Провели чудесный вечер. Узнали интересные детали изготовления калиток и, заодно, поужинали. Огромное спасибо.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИстория Сортавалы: факты и легенды
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Северного Приладожья
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В краю, где пели руны: экскурсия с фольклористом и музыкологом
Северное Приладожье - волшебный край рунопевцев. Узнайте о карельских рунах, эпосе «Калевала» и музыкальных традициях Приладожья с фольклористом и музыкологом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.