Участники мастер-класса проведут вечер в Карелии, где узнают историю калиток, замесят тесто и испекут пирожки с традиционными начинками. Под руководством мастерицы Хельми каждый сможет приготовить свою калитку. После угощения ведунья Ольрун познакомит с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. Гадание на рунах приоткроет завесу будущего. Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 7 лет

Под руководством мастерицы Хельми каждый приготовит свою калитку — с тонким ржаным тестом и ароматной начинкой.

Вас ждёт и другая традиция: гадание. Ведунья Ольрун познакомит вас с древними скандинавскими символами и проведёт мастер-класс по их написанию. А затем раскинет руны и поможет приоткрыть завесу будущего.

Вы узнаете:

Почему калитка называется именно так и за что она любит цифру восемь

Какие начинки традиционны для карельской выпечки

Что означают древние скандинавские руны и как они связаны с магией

Организационные детали

Мастер-класс будет интересен взрослым и детям старше 7 лет.