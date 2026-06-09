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и превращение их в увлекательное повествование, благодаря личной вовлечённости экскурсовода Сергея, как местного жителя. Если вас интересуют не только сухие исторические изложения в масштабах экономических и политических изменений на государственном уровне, но и эмоциональное погружение в восприятие обывателей тех лет, знакомство с реальным влиянием исторических событий на коренное население, то это путешествие для вас.

Сергей удивительным образом собрал в одной экскурсии и описания архитектуры, и знакомство с природой и ландшафтом, и объяснения этнических различий народов, и историю местной кухни... Все переходы между темами логичные и плавные, нет ощущения перегруженности информацией - всё складывается в последовательный, понятный и интересный рассказ.

Из советов будущим экскурсантам: выбирайте удобную закрытую обувь - местами вас ожидают подъемы и спуски как по ступеням так и по "диким тропам". Экскурсию лучше брать первой за день, пока вы свежие и бодрые.

Сам Сергей оставил о себе только положительные впечатления: приятный в общении, энергичный человек с "горящими любовью глазами к своему делу и дому". Огромное спасибо за познавательное и увлекательное приключение!