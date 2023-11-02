Карелия глазами карела

Экскурсия-трансформер по паркам, островам, горам и водопадам

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе так, как никто не покажет, могут лишь местные жители.

С нами вы прокатитесь по самым живописным, но малоизвестным местам — или совместите их с популярными. Вы сами выберете те локации, на которые больше всего захочется взглянуть. А увлекательный рассказ о любой из них мы, настоящие карелы, обещаем.
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Ближайшие даты:
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что такое быть карелом

Вы сравните исторический уклад жизни коренных жителей и современный. Узнаете о карельских территориях и попытках их захвата, о долине смерти и таинственном озере Ристиярви. Попробуете настоящую карельскую кухню — ходит поверье, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть. Если у вас пост или вы вегетарианец, не переживайте: для вас есть кантареликейто — суп из белых грибов и лисичек.

Экскурсия-трансформер

Маршрут экскурсии формируется индивидуально, исходя из ваших предпочтений и физических возможностей. Мы покажем вам как известные достопримечательности, так и малолюдные карельские уголки. Посетить всё за один день невозможно, но вы сможете выбрать 5-6 самых интересных локаций из предложенных.

  • Обзорная мини-экскурсия по городу и знакомство с карело-финской архитектурой
  • Гора Паасо и городище 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
  • Ваккосалми — городской парк с одной из трёх высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на высоких скалах.
  • Водопад Ахвенкоски — невысокий, но очень живописный водопад. Вы поймёте, за что кинематографисты любят это место.
  • Парк Рускеала — мы погуляем по его тропинкам, наслаждаясь видами скал и леса. Увидим Мраморный каньон и поговорим о тяжёлом труде каменотёсов. А ещё вы узнаете, что здесь делал Дюма-старший.
  • Остров Риеккалансаари и святая тропа отца Авраама на карельской горе Ворссунмяки.
  • Залив Кирьявалахти — вы увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья.
  • Дача аптекаря Яскеляйнена — необычное здание, отделанное гранитными валунами. Вы узнаете, почему его называют дом Композиторов и какая знаменитая песня была здесь написана.
  • Хийденвуори — одна из трёх самых высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь грандиозными видами и послушаете легенды, связанные с этим местом.
  • Поселок Харлу — вас ждёт архитектурный комплекс из старинных каменных мостов, руин фабрики Леппикоски и дотов линий обороны.
  • Река Янисйоки — мы пройдём заповедными тропами Старой Финляндии и полюбуемся бурлящей рекой с каскадом порогов.
  • Посёлок Хямекоски — вы посмотрите на старейшую плотину ГЭС в России. Услышите, при каких обстоятельствах она была построена, как снабжала электричеством окружающие хутора и когда перешла к СССР.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от места проживания и услуги гида
  • Накануне поездки мы созвонимся, чтобы подтвердить точное время выезда. Будьте на связи.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • Можно продлить время экскурсии за дополнительную плату — обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы

  • Вход на гору Паасо — 300 руб. /чел.
  • Мраморный каньон — 550 руб. /чел.
  • Рускеальский водопад Ахвенкоски — 400 руб. /чел.
  • Обед — в среднем 1400 руб. /чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Парки
Рускеала
Популярные места
Городище Паасо
Парк Ваккосалми
Мраморный каньон
Гора Хийденвуори
Река Янисйоки
Кирьявалахти
Водопады
Карелия

Похожие туры из Сортавалы

Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
519 отзывов
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Ул. Ленина
4 ноя
7 ноя
11 ноя
14 ноя
3 250 за человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
82 отзыва
Горный парк Рускеала и деревня викингов
ж/д вокзал г. Сортавала
Сегодня
3 ноя
4 ноя
5 ноя
от 1 590 за человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
88 отзывов
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
ул. Ленина, 18
4 ноя
7 ноя
11 ноя
14 ноя
3 250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
ХОРОШО
🧭
ТАМ