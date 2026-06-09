Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе могут лишь местные жители.
Мы, настоящие карелы, обещаем вам увлекательное путешествие в самые живописные места: к водопаду Ахинкоски и потухшему кратеру вулкана в заливе Кирьявалахти, к усадьбе аптекаря и на гору Паасо. Перед поездкой к этой красоте вас ждёт мини-экскурсия по городу. А после — знакомство с карельской кухней.
Мы, настоящие карелы, обещаем вам увлекательное путешествие в самые живописные места: к водопаду Ахинкоски и потухшему кратеру вулкана в заливе Кирьявалахти, к усадьбе аптекаря и на гору Паасо. Перед поездкой к этой красоте вас ждёт мини-экскурсия по городу. А после — знакомство с карельской кухней.
Описание экскурсии
- Обзорная мини-экскурсия по городу и знакомство с карело-финской архитектурой
- Дорога А-121, полная пейзажей, интересных локаций и историй о том что вы увидите вокруг
- Водопад Ахинкоски — невысокий, но очень живописный. Вы поймёте, за что кинематографисты любят это место
- Залив Кирьявалахти — вы увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья
- Усадьба аптекаря 30-х гг: нет на нашей эстраде артиста или композитора, который бы не приезжал сюда отдохнуть
- Лукошко — обед настоящими карельскими блюдами из ингредиентов, собранных на территории республики
- Гора Паасо и городище 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном
Что такое быть карелом
Вы сравните исторический уклад коренных жителей и современный. Узнаете о карельских территориях и попытках их захвата, о Долине смерти и таинственном озере Ристиярви. Попробуете настоящую карельскую кухню — ходит поверье, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть. Если у вас пост или вы вегетарианец, не переживайте: для вас есть кантареликейто — суп из белых грибов и лисичек.
Организационные детали
- На экскурсию допускаются дети старше 4 лет
- На экскурсию не допускаются домашние животные
- Экскурсия начинается в 9 или 10 утра, в крайнем случае в 11. Накануне поездки мы созвонимся, чтобы подтвердить точное время выезда. Будьте на связи
- В стоимость включены услуги гида и трансфер от места вашего проживания в Сортавале и в радиусе 3 км от города
- Возможно проведение экскурсии на минивэне для 7 чел., доплата за аренду — 6000 ₽. В праздничные дни — от 10 000 ₽. Сумма указана за 5 часов аренды (дополнительное время в неё не входит)
- Маршрут можно изменить по вашему желанию, обсудив это с гидом
- Начало экскурсии — 9:00–10:00, по договорённости — 11:00
- С вами будет гид из нашей команды
- Вход на гору Паасо — 400 ₽ за чел.
- Рускеальский водопад Ахинкоски — 500 ₽ за чел.
- Обед — в среднем 1400 ₽ за чел
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Экскурсия динамичная и очень насыщенная информацией. Множество красивых и интересных локаций, которые тщательно подобраны соответственно хорошо структурированному рассказу. Видна вдумчивая и кропотливая работа с источниками, последовательное выстраивание фактов
Экскурсия динамичная и очень насыщенная информацией. Множество красивых и интересных локаций, которые тщательно подобраны соответственно хорошо структурированному рассказу. Видна вдумчивая и кропотливая работа с источниками, последовательное выстраивание фактов
Вам был полезен этот отзыв?
И
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто с фактами и цифрами, это именно рассказ. О Карелии, о карелах. Сергей замечательный гид и собеседник.
Жалко было, когда экскурсия закончилась.
Если вы хотите почувствовать Карелию - вам сюда))
Ирина, Денис, Максим.
Жалко было, когда экскурсия закончилась.
Если вы хотите почувствовать Карелию - вам сюда))
Ирина, Денис, Максим.
Вам был полезен этот отзыв?
Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, погружающий в историю края с древних веков и до наших дней. Мы отлично провели время, большое спасибо Сергею)
Вам был полезен этот отзыв?
Это было супер путешествие, Сергей - красавчик, очень экстравагантный и наиприятнейший человек, с которым сращу нашли общий язык, и не хотелось расставаться! Маршрут разработан профессионально, абсолютно не утомительно, доступно, легко и интресно! Спасибо, рекомендую обязательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Сергей невероятный гид! Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии в его сопровождении. Очень нам понравилась грамотно поставленная и эмоционально окрашенная речь. Сразу видно, что Сергей с уважением относится к своим
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия,отличный экскурсовод знаток своего края. Обязательно посоветую своим детям приехать и выбрать экскурсии с таким экскурсоводом.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «Карелия глазами карела»
Индивидуальная
до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с истинной Карелией
Открыть красоту природы и погрузиться в историю республики
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
21 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
25 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от 4360 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие места Карелии за 1 день
Изучить древнее городище, заглянуть в царство мрамора и узнать, где снимали «А зори здесь тихие»
Начало: У фонтана в Сортавале
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 10 000 ₽ за группу