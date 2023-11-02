Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе так, как никто не покажет, могут лишь местные жители. С нами вы прокатитесь по самым живописным, но малоизвестным местам — или совместите их с популярными. Вы сами выберете те локации, на которые больше всего захочется взглянуть. А увлекательный рассказ о любой из них мы, настоящие карелы, обещаем.

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Описание

Что вас ожидает

Что такое быть карелом

Вы сравните исторический уклад жизни коренных жителей и современный. Узнаете о карельских территориях и попытках их захвата, о долине смерти и таинственном озере Ристиярви. Попробуете настоящую карельскую кухню — ходит поверье, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть. Если у вас пост или вы вегетарианец, не переживайте: для вас есть кантареликейто — суп из белых грибов и лисичек.

Экскурсия-трансформер

Маршрут экскурсии формируется индивидуально, исходя из ваших предпочтений и физических возможностей. Мы покажем вам как известные достопримечательности, так и малолюдные карельские уголки. Посетить всё за один день невозможно, но вы сможете выбрать 5-6 самых интересных локаций из предложенных.

Обзорная мини-экскурсия по городу и знакомство с карело-финской архитектурой

и знакомство с карело-финской архитектурой Гора Паасо и городище 10-12 веков , обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.

, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном. Ваккосалми — городской парк с одной из трёх высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на высоких скалах.

— городской парк с одной из трёх высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на высоких скалах. Водопад Ахвенкоски — невысокий, но очень живописный водопад. Вы поймёте, за что кинематографисты любят это место.

— невысокий, но очень живописный водопад. Вы поймёте, за что кинематографисты любят это место. Парк Рускеала — мы погуляем по его тропинкам, наслаждаясь видами скал и леса. Увидим Мраморный каньон и поговорим о тяжёлом труде каменотёсов. А ещё вы узнаете, что здесь делал Дюма-старший.

— мы погуляем по его тропинкам, наслаждаясь видами скал и леса. Увидим Мраморный каньон и поговорим о тяжёлом труде каменотёсов. А ещё вы узнаете, что здесь делал Дюма-старший. Остров Риеккалансаари и святая тропа отца Авраама на карельской горе Ворссунмяки.

и святая тропа отца Авраама на карельской горе Ворссунмяки. Залив Кирьявалахти — вы увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья.

— вы увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья. Дача аптекаря Яскеляйнена — необычное здание, отделанное гранитными валунами. Вы узнаете, почему его называют дом Композиторов и какая знаменитая песня была здесь написана.

— необычное здание, отделанное гранитными валунами. Вы узнаете, почему его называют дом Композиторов и какая знаменитая песня была здесь написана. Хийденвуори — одна из трёх самых высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь грандиозными видами и послушаете легенды, связанные с этим местом.

— одна из трёх самых высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь грандиозными видами и послушаете легенды, связанные с этим местом. Поселок Харлу — вас ждёт архитектурный комплекс из старинных каменных мостов, руин фабрики Леппикоски и дотов линий обороны.

— вас ждёт архитектурный комплекс из старинных каменных мостов, руин фабрики Леппикоски и дотов линий обороны. Река Янисйоки — мы пройдём заповедными тропами Старой Финляндии и полюбуемся бурлящей рекой с каскадом порогов.

— мы пройдём заповедными тропами Старой Финляндии и полюбуемся бурлящей рекой с каскадом порогов. Посёлок Хямекоски — вы посмотрите на старейшую плотину ГЭС в России. Услышите, при каких обстоятельствах она была построена, как снабжала электричеством окружающие хутора и когда перешла к СССР.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер от места проживания и услуги гида

Накануне поездки мы созвонимся, чтобы подтвердить точное время выезда. Будьте на связи.

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Можно продлить время экскурсии за дополнительную плату — обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы