Экскурсия-трансформер по паркам, островам, горам и водопадам
Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе так, как никто не покажет, могут лишь местные жители.
С нами вы прокатитесь по самым живописным, но малоизвестным местам — или совместите их с популярными. Вы сами выберете те локации, на которые больше всего захочется взглянуть. А увлекательный рассказ о любой из них мы, настоящие карелы, обещаем.
С нами вы прокатитесь по самым живописным, но малоизвестным местам — или совместите их с популярными. Вы сами выберете те локации, на которые больше всего захочется взглянуть. А увлекательный рассказ о любой из них мы, настоящие карелы, обещаем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Что такое быть карелом
Вы сравните исторический уклад жизни коренных жителей и современный. Узнаете о карельских территориях и попытках их захвата, о долине смерти и таинственном озере Ристиярви. Попробуете настоящую карельскую кухню — ходит поверье, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть. Если у вас пост или вы вегетарианец, не переживайте: для вас есть кантареликейто — суп из белых грибов и лисичек.
Экскурсия-трансформер
Маршрут экскурсии формируется индивидуально, исходя из ваших предпочтений и физических возможностей. Мы покажем вам как известные достопримечательности, так и малолюдные карельские уголки. Посетить всё за один день невозможно, но вы сможете выбрать 5-6 самых интересных локаций из предложенных.
- Обзорная мини-экскурсия по городу и знакомство с карело-финской архитектурой
- Гора Паасо и городище 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
- Ваккосалми — городской парк с одной из трёх высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на высоких скалах.
- Водопад Ахвенкоски — невысокий, но очень живописный водопад. Вы поймёте, за что кинематографисты любят это место.
- Парк Рускеала — мы погуляем по его тропинкам, наслаждаясь видами скал и леса. Увидим Мраморный каньон и поговорим о тяжёлом труде каменотёсов. А ещё вы узнаете, что здесь делал Дюма-старший.
- Остров Риеккалансаари и святая тропа отца Авраама на карельской горе Ворссунмяки.
- Залив Кирьявалахти — вы увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья.
- Дача аптекаря Яскеляйнена — необычное здание, отделанное гранитными валунами. Вы узнаете, почему его называют дом Композиторов и какая знаменитая песня была здесь написана.
- Хийденвуори — одна из трёх самых высоких гор Карелии. Вы полюбуетесь грандиозными видами и послушаете легенды, связанные с этим местом.
- Поселок Харлу — вас ждёт архитектурный комплекс из старинных каменных мостов, руин фабрики Леппикоски и дотов линий обороны.
- Река Янисйоки — мы пройдём заповедными тропами Старой Финляндии и полюбуемся бурлящей рекой с каскадом порогов.
- Посёлок Хямекоски — вы посмотрите на старейшую плотину ГЭС в России. Услышите, при каких обстоятельствах она была построена, как снабжала электричеством окружающие хутора и когда перешла к СССР.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от места проживания и услуги гида
- Накануне поездки мы созвонимся, чтобы подтвердить точное время выезда. Будьте на связи.
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
- Можно продлить время экскурсии за дополнительную плату — обсуждается индивидуально
Дополнительные расходы
- Вход на гору Паасо — 300 руб. /чел.
- Мраморный каньон — 550 руб. /чел.
- Рускеальский водопад Ахвенкоски — 400 руб. /чел.
- Обед — в среднем 1400 руб. /чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Люблю и хорошо знаю свой родной край. С радостью покажу вам его интересные места и расскажу то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также провожу туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.
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