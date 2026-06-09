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Карелия глазами карела

Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе могут лишь местные жители.

Мы, настоящие карелы, обещаем вам увлекательное путешествие в самые живописные места: к водопаду Ахинкоски и потухшему кратеру вулкана в заливе Кирьявалахти, к усадьбе аптекаря и на гору Паасо. Перед поездкой к этой красоте вас ждёт мини-экскурсия по городу. А после — знакомство с карельской кухней.
4.9
66 отзывов
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела
Карелия глазами карела

Описание экскурсии

  • Обзорная мини-экскурсия по городу и знакомство с карело-финской архитектурой
  • Дорога А-121, полная пейзажей, интересных локаций и историй о том что вы увидите вокруг
  • Водопад Ахинкоски — невысокий, но очень живописный. Вы поймёте, за что кинематографисты любят это место
  • Залив Кирьявалахти — вы увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья
  • Усадьба аптекаря 30-х гг: нет на нашей эстраде артиста или композитора, который бы не приезжал сюда отдохнуть
  • Лукошко — обед настоящими карельскими блюдами из ингредиентов, собранных на территории республики
  • Гора Паасо и городище 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном

Что такое быть карелом

Вы сравните исторический уклад коренных жителей и современный. Узнаете о карельских территориях и попытках их захвата, о Долине смерти и таинственном озере Ристиярви. Попробуете настоящую карельскую кухню — ходит поверье, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть. Если у вас пост или вы вегетарианец, не переживайте: для вас есть кантареликейто — суп из белых грибов и лисичек.

Организационные детали

  • На экскурсию допускаются дети старше 4 лет
  • На экскурсию не допускаются домашние животные
  • Экскурсия начинается в 9 или 10 утра, в крайнем случае в 11. Накануне поездки мы созвонимся, чтобы подтвердить точное время выезда. Будьте на связи
  • В стоимость включены услуги гида и трансфер от места вашего проживания в Сортавале и в радиусе 3 км от города
  • Возможно проведение экскурсии на минивэне для 7 чел., доплата за аренду — 6000 ₽. В праздничные дни — от 10 000 ₽. Сумма указана за 5 часов аренды (дополнительное время в неё не входит)
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию, обсудив это с гидом
  • Начало экскурсии — 9:00–10:00, по договорённости — 11:00
  • С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
  • Вход на гору Паасо — 400 ₽ за чел.
  • Рускеальский водопад Ахинкоски — 500 ₽ за чел.
  • Обед — в среднем 1400 ₽ за чел

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Экскурсия динамичная и очень насыщенная информацией. Множество красивых и интересных локаций, которые тщательно подобраны соответственно хорошо структурированному рассказу. Видна вдумчивая и кропотливая работа с источниками, последовательное выстраивание фактов
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и превращение их в увлекательное повествование, благодаря личной вовлечённости экскурсовода Сергея, как местного жителя. Если вас интересуют не только сухие исторические изложения в масштабах экономических и политических изменений на государственном уровне, но и эмоциональное погружение в восприятие обывателей тех лет, знакомство с реальным влиянием исторических событий на коренное население, то это путешествие для вас.
Сергей удивительным образом собрал в одной экскурсии и описания архитектуры, и знакомство с природой и ландшафтом, и объяснения этнических различий народов, и историю местной кухни... Все переходы между темами логичные и плавные, нет ощущения перегруженности информацией - всё складывается в последовательный, понятный и интересный рассказ.
Из советов будущим экскурсантам: выбирайте удобную закрытую обувь - местами вас ожидают подъемы и спуски как по ступеням так и по "диким тропам". Экскурсию лучше брать первой за день, пока вы свежие и бодрые.
Сам Сергей оставил о себе только положительные впечатления: приятный в общении, энергичный человек с "горящими любовью глазами к своему делу и дому". Огромное спасибо за познавательное и увлекательное приключение!

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И
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто с фактами и цифрами, это именно рассказ. О Карелии, о карелах. Сергей замечательный гид и собеседник.
Жалко было, когда экскурсия закончилась.
Если вы хотите почувствовать Карелию - вам сюда))
Ирина, Денис, Максим.
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто
Благодарим Сергея за замечательную поездку. Приятно слушать грамотную речь и неравнодушный рассказ. Это не экскурсия просто
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Анастасия
Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, погружающий в историю края с древних веков и до наших дней. Мы отлично провели время, большое спасибо Сергею)
Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, погружающий в историю края с древних веков и до наших
Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, погружающий в историю края с древних веков и до наших
Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, погружающий в историю края с древних веков и до наших
Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, погружающий в историю края с древних веков и до наших
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Елена
Это было супер путешествие, Сергей - красавчик, очень экстравагантный и наиприятнейший человек, с которым сращу нашли общий язык, и не хотелось расставаться! Маршрут разработан профессионально, абсолютно не утомительно, доступно, легко и интресно! Спасибо, рекомендую обязательно!
Это было супер путешествие, Сергей - красавчик, очень экстравагантный и наиприятнейший человек, с которым сращу нашли
Это было супер путешествие, Сергей - красавчик, очень экстравагантный и наиприятнейший человек, с которым сращу нашли
Это было супер путешествие, Сергей - красавчик, очень экстравагантный и наиприятнейший человек, с которым сращу нашли
Это было супер путешествие, Сергей - красавчик, очень экстравагантный и наиприятнейший человек, с которым сращу нашли
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Л
Сергей невероятный гид! Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии в его сопровождении. Очень нам понравилась грамотно поставленная и эмоционально окрашенная речь. Сразу видно, что Сергей с уважением относится к своим
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клиентам и тщательно готовится к экскурсиям. Мы проехали по очень интересным местам вокруг Сортавалы и Сергей все рассказывал и рассказывал. Все возможные наши вопросы он предугадал в своем рассказе, что говорит о нем как о высоком профессионале! Время пролетело незаметно, а мы бы еще слушали и слушали и знаем, что Сергей бы нам все рассказывал и рассказывал. Сергей с любовью относится к своей работе и к своему родному краю: постоянно ищет дополнительную информацию по истории и дополняет свои рассказы новыми фактами. Абсолютно точно рекомендуем его всем и сами тоже будем к нему обращаться, если приедем сюда. А мы точно приедем, потому что еще есть, что послушать от Сергея.

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Наталья
Прекрасная экскурсия,отличный экскурсовод знаток своего края. Обязательно посоветую своим детям приехать и выбрать экскурсии с таким экскурсоводом.
Прекрасная экскурсия,отличный экскурсовод знаток своего края. Обязательно посоветую своим детям приехать и выбрать экскурсии с таким экскурсоводом.
Прекрасная экскурсия,отличный экскурсовод знаток своего края. Обязательно посоветую своим детям приехать и выбрать экскурсии с таким экскурсоводом.
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