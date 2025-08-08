Мои заказы

Сортавала - финское наследие

Узнайте тайны Сортавалы через задания и аудиогиды. Откройте для себя историю города в удобном темпе, получая баллы за каждое выполненное задание
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный способ знакомства с Сортавалой.

Прогуливаясь по историческому центру, участники смогут узнать о зарождении города, его финском наследии и знаменитых рунопевцах.

Аудиофайлы позволят услышать звучание кантеле, а интерактивные
читать дальше

задания с подсказками сделают прогулку увлекательной. За каждое выполненное задание начисляются баллы, что добавляет элемент игры и соревнования.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю этого удивительного города

5
1 оценка

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Аудиогиды с кантеле
  • 🗺️ Интерактивная карта маршрута
  • 🏆 Баллы за задания
  • 🏛️ Исторический центр
  • 🔍 Тайны названия города
  • 🎤 Истории рунопевцев
  • 📚 Рекомендации после экскурсии
Сортавала - финское наследие
Сортавала - финское наследие
Сортавала - финское наследие
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Финское наследие

Описание экскурсии

Вы ходе экскурсии вы узнаете массу интересного, в частности:

  • Как зарождался город;
  • Какую тайну хранит название города;
  • Что такое руны и кто такие рунопевцы;
  • Кто такой Уно Ульберг и какой вклад он внес в развитие города;
  • Как звучит главный инструмент карел. Служба заботы Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы, обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Финские здания начала XX века
  • Памятник Вяйнямёйнена
  • Треугольные площади, созданные шведами
  • Набережную Ладожского озера
Что включено
  • Экскурсия с чат-ботом.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Карельская, д. 27
Завершение: Набережная залива Ладожского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
8 авг 2025

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии из Сортавалы

Сортавала через призму национального карельского костюма
Пешая
2 часа
347 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Здание Ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Удивительная и живописная Сортавала
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная и живописная Сортавала
Погрузитесь в атмосферу Сортавала, исследуя финское наследие и эпос Калевала. Насладитесь видами с горы Кухавуори и откройте для себя историю города
Начало: Набережная Сортавала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2667 ₽ за всё до 5 чел.
Сортавала - с карелкой
Пешая
2 часа
324 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Узнайте о богатой истории Сортавалы, её архитектуре и знаменитых жителях. Прогулка откроет вам множество интересных фактов
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале