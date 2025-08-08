Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный способ знакомства с Сортавалой.
Прогуливаясь по историческому центру, участники смогут узнать о зарождении города, его финском наследии и знаменитых рунопевцах.
Аудиофайлы позволят услышать звучание кантеле
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Финское наследие
Описание экскурсии
Вы ходе экскурсии вы узнаете массу интересного, в частности:
- Как зарождался город;
- Какую тайну хранит название города;
- Что такое руны и кто такие рунопевцы;
- Кто такой Уно Ульберг и какой вклад он внес в развитие города;
- Как звучит главный инструмент карел. Служба заботы Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы, обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Финские здания начала XX века
- Памятник Вяйнямёйнена
- Треугольные площади, созданные шведами
- Набережную Ладожского озера
Что включено
- Экскурсия с чат-ботом.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Карельская, д. 27
Завершение: Набережная залива Ладожского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Мария
8 авг 2025
Входит в следующие категории Сортавалы
