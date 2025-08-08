читать дальше задания с подсказками сделают прогулку увлекательной. За каждое выполненное задание начисляются баллы, что добавляет элемент игры и соревнования.



Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю этого удивительного города

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальный способ знакомства с Сортавалой.Прогуливаясь по историческому центру, участники смогут узнать о зарождении города, его финском наследии и знаменитых рунопевцах.Аудиофайлы позволят услышать звучание кантеле, а интерактивные