Групповой экскурсия на катере: поиски сокровищ на Ладожских островах
Это самая захватывающая экскурсия по Ладожским шхерам.
Есть легенда, согласно которой, где-то на берегах или островах Ладожского озера духи древних волхвов собрали и спрятали несметные сокровища. И только смелые и сильные духом люди могут его обнаружить. Что это за сокровища никто не знает, потому что это тайна, которую еще никто не смог разгадать. Возможно, этим человеком станете вы?
Есть легенда, согласно которой, где-то на берегах или островах Ладожского озера духи древних волхвов собрали и спрятали несметные сокровища. И только смелые и сильные духом люди могут его обнаружить. Что это за сокровища никто не знает, потому что это тайна, которую еще никто не смог разгадать. Возможно, этим человеком станете вы?
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мраморный остров Ювень
- Остров Тулонсаари
- Остров Пелотсаари
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Остров Ювень
Мы сядем на открытую лодку ПВХ морского класса Корсар и отравимся на остров Ювень. Гуляя по мраморным берегам, касаясь мраморных стен, мы попробуем отыскать наше сокровище.
Остров Тулонсаари
Остров, на котором добывали гранитные блоки для строительства и облицовки разных исторических зданий и мостов Санкт-Петербурга. Например, из местных блоков были созданы Эрмитажные Атланты.
Мы посетим некоторые из этих выработок.
Остров Пелотсаари
В середине острова мы обнаружим карьеры по добыче какого-то минерала или руды, которые разрабатывались местными крестьянами. Возможно, это было золото? Любопытно, что через остров ведет эко-тропа. Похоже, вместе с нами эти сокровища искал кто-то еще? Узнаем…
Сможем ли мы отыскать сокровища Ладоги? Уверен, что да! Вперед, на поиски сокровищ!
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Катер
- Что не входит
- До поселка Хийденсельга вы добираетесь самостоятельно на такси или возможно организовать групповой трансфер (место встречи — Сортавала, ул. Кирова, 8). Стоимость группового трансфера — 600 руб. /чел. в обе стороны.
- Обед на острове — 500 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- п. Хийденсельга
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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