Остров Ювень

Мы сядем на открытую лодку ПВХ морского класса Корсар и отравимся на остров Ювень. Гуляя по мраморным берегам, касаясь мраморных стен, мы попробуем отыскать наше сокровище.

Остров Тулонсаари

Остров, на котором добывали гранитные блоки для строительства и облицовки разных исторических зданий и мостов Санкт-Петербурга. Например, из местных блоков были созданы Эрмитажные Атланты.

Мы посетим некоторые из этих выработок.

Остров Пелотсаари

В середине острова мы обнаружим карьеры по добыче какого-то минерала или руды, которые разрабатывались местными крестьянами. Возможно, это было золото? Любопытно, что через остров ведет эко-тропа. Похоже, вместе с нами эти сокровища искал кто-то еще? Узнаем…

Сможем ли мы отыскать сокровища Ладоги? Уверен, что да! Вперед, на поиски сокровищ!