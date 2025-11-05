Ладожские шхеры представляют собой уникальный природный лабиринт. Путешественники смогут насладиться карельскими пейзажами, узнать историю региона и его флору. Возможность встретить нерпу и искупаться на необитаемом острове добавляет поездке особую атмосферу.

Путешествие будет комфортным и насыщенным, а капитан расскажет множество интересных фактов о Ладоге. Маршрут включает в себя остановки у живописных точек и знакомство с достопримечательностями, такими как скала Рериха и каменная черепаха

Описание водной прогулки

Вдоль Ладожских шхер

Вы отправитесь в увлекательное путешествие среди маленьких скалистых островов Ладоги, проходя через извилистые проливы северного Приладожья. В пути сделаем несколько остановок около видовых точек с захватывающими пейзажами.

Высадка на необитаемом острове (30-40 мин.)

Сойдём на берег на одном из удалённых островов в самом сердце Ладожских шхер. С высокой скалы полюбуемся просторами Ладоги. Рассмотрим островки и проливы, насладимся тишиной и свежим воздухом. Здесь будет время искупаться, погулять или медитировать. Или покричать с вершины.

В обратный путь по другому маршруту национального парка

В пути капитан поделится с вами удивительными фактами о Ладоге и особенностях региона:

Что такое «крыша» Ладоги

Где обитает медведь и как бобёр построил свою хатку

Где встречаются ладожские нерпы

А ещё вы:

Увидите скалу, которую изобразил на картинах Николай Рерих

Пройдёте мимо каменной черепахи

Подышите пьянящим воздухом самого большого озера в Европе

Сфотографируете таинственный тайский мох, который растёт на отвесных скалах

Основные точки нашего маршрута: Залив Ляппяярви — старинное имение доктора Винтера — отвесные скалы острова Хавус — гора Вахтимяки — острова архипелага Ладожские шхеры

Организационные детали