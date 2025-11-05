Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Ладожские шхеры представляют собой уникальный природный лабиринт. Путешественники смогут насладиться карельскими пейзажами, узнать историю региона и его флору. Возможность встретить нерпу и искупаться на необитаемом острове добавляет поездке особую атмосферу. читать дальше
Путешествие будет комфортным и насыщенным, а капитан расскажет множество интересных фактов о Ладоге.
Маршрут включает в себя остановки у живописных точек и знакомство с достопримечательностями, такими как скала Рериха и каменная черепаха
Вы отправитесь в увлекательное путешествие среди маленьких скалистых островов Ладоги, проходя через извилистые проливы северного Приладожья. В пути сделаем несколько остановок около видовых точек с захватывающими пейзажами.
Высадка на необитаемом острове (30-40 мин.) Сойдём на берег на одном из удалённых островов в самом сердце Ладожских шхер. С высокой скалы полюбуемся просторами Ладоги. Рассмотрим островки и проливы, насладимся тишиной и свежим воздухом. Здесь будет время искупаться, погулять или медитировать. Или покричать с вершины.
В обратный путь по другому маршруту национального парка
В пути капитан поделится с вами удивительными фактами о Ладоге и особенностях региона:
Что такое «крыша» Ладоги
Где обитает медведь и как бобёр построил свою хатку
Где встречаются ладожские нерпы
А ещё вы:
Увидите скалу, которую изобразил на картинах Николай Рерих
Пройдёте мимо каменной черепахи
Подышите пьянящим воздухом самого большого озера в Европе
Сфотографируете таинственный тайский мох, который растёт на отвесных скалах
Основные точки нашего маршрута: Залив Ляппяярви — старинное имение доктора Винтера — отвесные скалы острова Хавус — гора Вахтимяки — острова архипелага Ладожские шхеры
Организационные детали
Наши катера обеспечены всеми необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Российского морского регистра). Есть спасательные жилеты разных размеров (включая детские), спасательные плоты, навигационное оборудование и другие специальные средства. Перед отправкой проводится инструктаж по технике безопасности
На катере с вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Валаамская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Денис — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 760 туристов
Интерес к активному и приятному отдыху помогает нам создавать широкий ассортимент туристических услуг в Сортавале. Наша команда придумывает интересные авторские программы, мы открываем новые направления и постоянно работаем над маршрутами, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и влюбить в Ладогу!
Н
Наталья
5 ноя 2025
Все было удивительно, восторгу не было границ!
Елена
6 окт 2025
Спасибо организатору все прошло отлично! Классный, комфортный катер, капитан рассказывал о Шхерах, высадились на остров, там погуляли, насладились красотой мест. Буду рекомендовать друзьям)
М
Мхаиил
1 окт 2025
Прогулка на катере подойдёт всем. Отлично организовано, интересный рассказ по пути следования, заботливый гид Александр. Рекомендуем эту команду.
А
Анастасия
28 сен 2025
Путешествие до Ладожских шахер было просто замечательным! Капитан нашего лодки прекрасный рассказчик!! Мы прекрасно провели время и очень благодарны!!!!
Манана
23 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность Денису и его команде. Я иногородняя и после предоплаты попросила меня забрать с одной булочной и довести до пристани! И меня довезли с комфортом и после читать дальше
водной прогулки любезно вернули обратно. Денис и его команда очень позитивны и всегда с улыбкой встречают и провожают своих гостей. Рекомендую вам эту команду, если желаете сделать свой отдых незабываемым на Ладожских шхерах. В сентябре месяце волны большие иногда на озере и может немного подбрасывать на волнах. Если вы являетесь таким же любителем острых ощущений как и я, то рекомендую переднее сидение напротив (сбоку) капитана, тк будет потряхивать изрядно (там есть ручка для рук и кресло с аморт резиной, что смягчает падение с волны).
Д
Дмитрий
7 сен 2025
Посетили сегодня прогулку, все очень понравилось! Удалось посидеть на открытой носовой части лодки, впечатления потрясающие, с закрытыми лодками не сравнится даже близко. Послушали интересные рассказы про шхеры, с юмором и жизенными историями, видно, что от души. Огромное спасибо за путешествие, однозначно рекомендую!
О
Ольга
27 авг 2025
Стас, спасибо за экскурсию)!
А
Алексей
30 июл 2025
Замечательная прогулка! Всё очень понравилось! Однозначно рекомендую 👍!
Е
Елена
28 июл 2025
Все понравилось! прокатились с ветерком, еще и нерпу видели!
Н
Николай
22 июл 2025
Ходили по маршруту 18 июля, капитан - Стас. Все подробно рассказывал, материалом владеет, на вопросы отвечает. Немного нагловат (типа, я местный - не мешайте мне рассказывать), но это не портило общее впечатление. Можно смело рекомендовать Единственный минус - 35 минут на острове пролетают совсем незаметно…. но это понятно, иначе там будет столпотворение Спасибо организаторам за интересную экскурсию!
Елена
1 июл 2025
Ездили от Дениса на Ладожские шхеры, очень понравилось! Хоть и был дождь, путешествие состоялось! На шхерах вышло солнце и там так стало красиво, поистенне удивляешься нашей русской красоте!! Хотелось бы конечно больше времени там провести, понятно что кто это видит каждый день им не интересно, но нам туристам хочется большего!!! Спасибо за прекрасную экскурсию и что разрешили с собачкой!!!
С
Светлана
27 июн 2025
Экскурсия понравилась. Виды прекрасные. Все организовано замечательно. Единственное, подвела погода. Примерно на полпути начался сильный дождь. К сожалению, мы не взяли дождевики, поэтому по острову гулять не пошли. А так однозначно рекомендую.
И
Игорь
24 июн 2025
Капитан Станислав провёл увлекательную прогулку по шхерам. Постоянно оказывал внимание пассажирам и заботился об их безопасном путешествии. Экскурсия состоялась с 15.00 до 17.00 23 июня (согласно заявке) на катере "Бьерри Карелия". Спасибо!
О
Ольга
18 июн 2025
Сама организация хорошая - в чате быстро отвечают на все вопросы. Что касается тура, понравилась только природа. Потому что это нельзя назвать экскурсией, капитан почти ничего не рассказывал. На трех остановках читать дальше
посреди озера буквально по 2 минуты говорил. Потом нас высадили на остров на 40 мин, где все сами гуляли. И домой. В описании тура указан какой-то аудиогид, непонятно что это. Жилеты по желанию, надевать было не обязательно. В общем, капитан вежливый, плыли аккуратно, но никакой информации особо получено не было.
В
Васильева
12 июн 2025
Отличная экскурсия по времени, насыщенности и количеству информации. Небольшая группа (нас было 6 и капитан) очень понравилось