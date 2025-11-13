Вас ждёт два часа чистой магии: пять остановок у красивейших мест, отвесные скалы и прогулка на на живописном острове Хонкасало! Здесь можно запечатлеть в памяти красоту карельских просторов, ощутить себя на вершине Ладоги и, если удача будет на вашей стороне, вы сможете увидеть милых ладожских нерп.
Описание экскурсии
На нашем пути будет пять остановок у красивейших мест, отвесные скалы и прогулка по острову Хонкасало.
Остров Риеккалансаари — один из крупнейших на Ладоге. Вы увидите церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и подниметесь к Поклонному кресту у подножия горы Папинмяки • Дача Винтера. Парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер — человек, изменивший облик Сортавалы • Остров Хавус — скальный массив, которому больше 2 млрд лет. Ландшафты напоминают иллюстрации к древним сказаниям: полосатый гранит, вековые сосны и тихие заливы, в которых до сих пор можно услышать плеск ладожской нерпы • Остров Каарнетсаари — название острова связано с финским словом kaaren — «ворон». Здесь находятся Вороньи Врата — мощная скала, которую не спутать ни с чем • Остров Хонкасало — «крыша Ладоги». С вершины Сторожевой горы (80 м. над уровнем озера) открывается один из самых зрелищных видов на архипелаг. При ясной погоде отсюда видны даже купола Валаамского монастыря По пути вас ждут истории о быте монахов и жизни финских переселенцев. Поговорим также о редких породах деревьев и птиц. Вы узнаете, почему остров Хонкасало называют «крышей Ладоги» и кого ещё, кроме нерп, можно встретить в национальном парке. Важная информация: 1. Безопасность прежде всего: Спасательные жилеты выдаются и обязательны к ношению. Во время движения не вставать, не садиться на борта. Следуйте указаниям капитана и команды. 2. Что с собой взять: Удобную, тёплую одежду (на озере может быть ветрено даже летом). Солнцезащитные очки, головной убор, фотоаппарат. Мы позаботились о пледах, питьевой воде и первичной аптечке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Прогулка по острову Хонкасало (40 минут)
Что не входит в цену
- Посещение национального парка / «Ладожские шхеры/» - 350 рублей с человека в сутки (есть льготные категории)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Набережная Флотилии, 2
Завершение: Г. Сортавала, ул. Набережной Флотилии, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- 1. Безопасность прежде всего:
- Спасательные жилеты выдаются и обязательны к ношению
- Во время движения не вставать, не садиться на борта
- Следуйте указаниям капитана и команды
- 2. Что с собой взять:
- Удобную, тёплую одежду (на озере может быть ветрено даже летом)
- Солнцезащитные очки, головной убор, фотоаппарат
- Мы позаботились о пледах, питьевой воде и первичной аптечке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
