На нашем пути будет пять остановок у красивейших мест, отвесные скалы и прогулка по острову Хонкасало.

Остров Риеккалансаари — один из крупнейших на Ладоге. Вы увидите церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и подниметесь к Поклонному кресту у подножия горы Папинмяки • Дача Винтера. Парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер — человек, изменивший облик Сортавалы • Остров Хавус — скальный массив, которому больше 2 млрд лет. Ландшафты напоминают иллюстрации к древним сказаниям: полосатый гранит, вековые сосны и тихие заливы, в которых до сих пор можно услышать плеск ладожской нерпы • Остров Каарнетсаари — название острова связано с финским словом kaaren — «ворон». Здесь находятся Вороньи Врата — мощная скала, которую не спутать ни с чем • Остров Хонкасало — «крыша Ладоги». С вершины Сторожевой горы (80 м. над уровнем озера) открывается один из самых зрелищных видов на архипелаг. При ясной погоде отсюда видны даже купола Валаамского монастыря По пути вас ждут истории о быте монахов и жизни финских переселенцев. Поговорим также о редких породах деревьев и птиц. Вы узнаете, почему остров Хонкасало называют «крышей Ладоги» и кого ещё, кроме нерп, можно встретить в национальном парке. Важная информация: 1. Безопасность прежде всего: Спасательные жилеты выдаются и обязательны к ношению. Во время движения не вставать, не садиться на борта. Следуйте указаниям капитана и команды. 2. Что с собой взять: Удобную, тёплую одежду (на озере может быть ветрено даже летом). Солнцезащитные очки, головной убор, фотоаппарат. Мы позаботились о пледах, питьевой воде и первичной аптечке.