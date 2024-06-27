1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальная экскурсия
Путешествие на быстроходном судне к Валаамскому монастырю и Ладожским шхерам. Три часа свободного времени на Валааме и остановка на острове Хонкасало
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Путешествие на катере к Валааму из Сортавалы. Насладитесь природой Ладожских шхер и посетите древние православные храмы
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: во вторник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 09:00 и 15:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия на катере по Ладожским шхерам в Сортавале
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам на закрытом катере. Увидите загородный отель "Дача Винтера", остров Хауккариутта и "Крышу Ладоги"
Начало: На набережной Сортавалы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Только вы, капитан и Ладожские шхеры: индивидуальное путешествие на катере
Прокатиться вдоль гранитных островов, скалистых берегов и проливов знаменитого архипелага
Начало: На набережной Сортавалы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
22 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июня 2024Выезд на шхеры - это бОльшая часть впечатлений от Карелии! Незабываемые ощущения и эмоции! Посадка в небольшой катер была на причале
- ООлеся25 июня 2024Специально выбирала гида без отзывов, люблю быть первопроходцем) Всё понравилось! Пунктуальность, маршрут, катер, рассказ о шхерах. С уверенностью советую Евгения
- ДДмитрий13 июня 2024Ну что сказать… К самому капитану катера вопросов нет - он выполняет поставленную перед ним задачу, и выполняет ее неплохо.
- ЮЮрий26 августа 2023Отличный динамичный катер. Все по плану. Красивейшие места.
- ГГалина16 августа 2023Отличная организация, все по времени, администратор был на связи. Замечательный Кирилл ответил на все вопросы по пути следования на остров.
- ЕЕвгения13 августа 2023Ездили на экскурсию,капитан был Геннадий,катер Неожиданный,нам все понравилось,повезло с погодой,озеро было спокойное,по пути капитан рассказывал обо всем,высаживались на острове Хонкасало. Вообщем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «С набережной»
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