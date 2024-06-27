Экскурсии с набережной Сортавалы

Найдено 6 экскурсий в категории «С набережной» в Сортавале, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальная экскурсия
Путешествие на быстроходном судне к Валаамскому монастырю и Ладожским шхерам. Три часа свободного времени на Валааме и остановка на острове Хонкасало
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Путешествие на катере к Валааму из Сортавалы. Насладитесь природой Ладожских шхер и посетите древние православные храмы
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: во вторник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 09:00 и 15:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
4 200 за человека
Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия на катере по Ладожским шхерам в Сортавале
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам на закрытом катере. Увидите загородный отель "Дача Винтера", остров Хауккариутта и "Крышу Ладоги"
Начало: На набережной Сортавалы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200 за человека
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
🚤 На катере
Групповая
2 часа
67 отзывов
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Только вы, капитан и Ладожские шхеры: индивидуальное путешествие на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Только вы, капитан и Ладожские шхеры: индивидуальное путешествие на катере
Прокатиться вдоль гранитных островов, скалистых берегов и проливов знаменитого архипелага
Начало: На набережной Сортавалы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
22 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
    Выезд на шхеры - это бОльшая часть впечатлений от Карелии! Незабываемые ощущения и эмоции! Посадка в небольшой катер была на причале
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    в Сортовале, группа из пяти человек и сам капитан. Сначала мы двигались по Сортавальскому заливу Ладожского озера, любуясь справа и слева карельскими лесами на больших островах. А потом, ближе к выходу в открытую Ладогу, начали появляться шхеры в большом количестве. Это просто чудо природы какое-то, эти острова и островочки! У нас была высадка на одном из этих живописных островов и получасовая прогулка по острову, что заслуживает отдельных восторгов! Девственный лес, гранитные глыбы, расколотые природой на части, панорамный живописный вид на Ладогу, если забраться на верх холма… В общем, это здорово! Всем рекомендую. Единственный минус - хотелось бы больше информации от капитана о местности, по которой проходит маршрут, о самих шхерах, о Ладоге… Информационное сопровождение было минимальным. Советую в этом плане подготовиться дома, почитать, чтобы было понимание и интерес.

  • О
    Олеся
    25 июня 2024
    Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
    Специально выбирала гида без отзывов, люблю быть первопроходцем) Всё понравилось! Пунктуальность, маршрут, катер, рассказ о шхерах. С уверенностью советую Евгения
  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2024
    На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
    Ну что сказать… К самому капитану катера вопросов нет - он выполняет поставленную перед ним задачу, и выполняет ее неплохо.
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    Но ребят, в описании экскурсии вы вещаете обо всем так, словно с нами на катере должен ехать гид, который будет рассказывать нам об истории Валаама, монастыря и тд, который будет водить нас по острову, советуя посетить самые важные точки интереса. Нигде, повторюсь, НИГДЕ в описании данной экскурсии нет информации о том, что вся прогулка по острову осуществляется САМОСТОЯТЕЛЬНО. При этом во всех других аналогичных экскурсиях на Трипстере в описании это указано, дабы заранее не обманывать людей. Поэтому большая просьба - исправьте описание, чтобы стало понятно, что по сути данная экскурсия - трансфер от Сортавалы к Валааму и обратно к Сортавале через шхеры.

  • Ю
    Юрий
    26 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Отличный динамичный катер. Все по плану. Красивейшие места.
  • Г
    Галина
    16 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Отличная организация, все по времени, администратор был на связи. Замечательный Кирилл ответил на все вопросы по пути следования на остров.
  • Е
    Евгения
    13 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Ездили на экскурсию,капитан был Геннадий,катер Неожиданный,нам все понравилось,повезло с погодой,озеро было спокойное,по пути капитан рассказывал обо всем,высаживались на острове Хонкасало. Вообщем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
  2. На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
  3. Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
  4. Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
  5. Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июле 2024
Сейчас в Сортавале в категории "С набережной" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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