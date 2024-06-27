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в Сортовале, группа из пяти человек и сам капитан. Сначала мы двигались по Сортавальскому заливу Ладожского озера, любуясь справа и слева карельскими лесами на больших островах. А потом, ближе к выходу в открытую Ладогу, начали появляться шхеры в большом количестве. Это просто чудо природы какое-то, эти острова и островочки! У нас была высадка на одном из этих живописных островов и получасовая прогулка по острову, что заслуживает отдельных восторгов! Девственный лес, гранитные глыбы, расколотые природой на части, панорамный живописный вид на Ладогу, если забраться на верх холма… В общем, это здорово! Всем рекомендую. Единственный минус - хотелось бы больше информации от капитана о местности, по которой проходит маршрут, о самих шхерах, о Ладоге… Информационное сопровождение было минимальным. Советую в этом плане подготовиться дома, почитать, чтобы было понимание и интерес.