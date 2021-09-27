в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00

Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»

Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края

5
30 отзывов
Исполните мечту увидеть ладожские шхеры — отправляйтесь в наш тур на современном катере в группе до 11 человек.

Вас ждут гладкие водные дороги, скалы и водопад, знаковые исторические локации, места обитания бобров и нерп.

В придачу вы услышите интересные рассказы капитана о легендах и былях древней земли.

За 3 часа вы поймете, почему Карелия — место силы и гармонии!
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Карельские фьорды на катере. Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии. Катер выйдет в открытую Ладогу и, возможно, вы разглядите вдалеке остров Валаам. Увидите водопад, финские насыпные пляжи, каменоломню и Петровскую бухту, где Петр I прятал корабли от шведов. А еще пройдете мимо протоков, где живут трудолюбивые бобры, и порадуете ладожскую нерпу любимой музыкой.

Высадка и отдых на острове Сикосари — возможность проникнуться северной природой в тишине. Здесь предлагаем устроить пикник, сделать дивные фото, заглянуть в домик Рыбака и порыбачить.

Хроники и предания Ладоги. Как образовались ладожские шхеры? Какие растения здесь растут и какие животные обитают? Наш гид-капитан расскажет самое любопытное об этой земле, поделится легендами и сюжетами из эпоса Калевала.

Организационные детали

  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавалы: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
  • Прогулка подходит для путешественников любого возраста

Как проходит прогулка

  • В период навигации (начало мая — начало ноября)
  • На новом комфортном катере в группе до 11 человек в сопровождении гида-капитана
  • Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).

Дополнительные опции

После прогулки за доплату вы сможете прокатиться на скоростном zipline (троллее) с горы Пулливуори, прыгнуть с веревкой с отвесной скалы (45м), покататься на сап-бордах. В мангальной зоне приготовить шашлыки или пожарить сосиски. Также можно остаться на ночь в наших удобных палатках или вигваме.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля. 50км от Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00

30 реальных отзывов от туристов

Е
27 сен 2021
Просто шикарная прогулка. Большое спасибо капитану Алексею за интересные факты, за прогулку по "необитаемому острову", за юмор и прекрасное вождение. Ребенок заснул)) Обязательно будем рекомендовать!
Alexander
13 сен 2021
Прекрасная экскурсия! Гид Алексей весело и с любовью к родному краю рассказал о местах и особенностях карельских просторов. Катер отличный, главное, чтобы с погодой повезло! Нам повезло:)
N
13 сен 2021
Отличная экскурсия! Спасибо Юле и Александру! Очень уютно и как-то по домашнему что ли)
И
9 сен 2021
Прогулка просто супер, капитан Алексей очень душевно все рассказал и показал. Катер очень удобный, виды потрясающие. Всем советуем
О
7 сен 2021
Всем добрый день. Недавно посетила экскурсию "Кружево Ладожских шхер". Сама живу в Карелии и конечно у нас красиво, но таких пейзажей еще не видела. Спасибо огромнейшее нашему
гиду -капитану Алексею и конечно всем организаторам подобных прогулок!
И
6 сен 2021
Вот и мы побывали на прогулке "Кружево Ладожских шхер". Сказать, что нам понравилось, это не сказать ничего) С погодой нам повезло: светило солнышко, Ладога была очень спокойна. Как же красива и величественна Карельская природа, аж дух захватывает! Отдельное спасибо капитану за эту прогулку и увлекательнейший рассказ, мы узнали очень много нового и интересного.
Прогулка отличная! Рекомендую!
Е
3 сен 2021
Все было отлично, катер очень комфортный, места потрясающие! Спасибо гиду Алексею за эту интересную экскурсию, было сделано даже больше, чем обещано 🙃
Т
1 сен 2021
Мы получили несказанное удовольствие от экскурсии по шхерам. Увлекательный рассказ и доброжелательный настрой капитана создал отличное настроение у нашей компании. Последние дни лета хотелось провести так, чтобы запомнилось. Не пожалели, что приехали к ребятам. Администратор четко давала инструкции, как проехать. Капитан уверенно вел новенький катер. И, конечно, красота здешних мест!
Е
1 сен 2021
Были на экскурсии с ребёнком. Все понравилось. Совершенно не укачивает. Катер чистейший, удобный. Приятные впечатления от капитана. Внимателен, дружелюбен, знающий. Вся экскурсия продумана до мелочей. Интересная информация о природе, истории Карелии. Остались довольны!
Л
30 авг 2021
Мы точно не ошиблись в выборе🤗 этой поездки.
Организатор Юля все время была на связи! Подробно отвечала на все вопросы и очень четко разъясняла схему проезда:)
Капитан Александр очень профессионален и дружелюбен! Чувствуется, что он любит свой край и то, чем он занимается🙃
Катер новый, чистый, мотор мощный! Пассажиры закрыты от ветра, но в то же время есть свежий воздух!
К этой приветливой команде точно захочется вернуться! Спасибо Юлии и Александру!
В
29 авг 2021
Природа Карелии-незабываемые впечатления. . Рекомендую… Море положительных эмоций. . Организаторы на высоте. . Спасибо.
А
27 авг 2021
От прогулки в восторге. Кто хочет отдохнуть от суеты, то вам сюда. Капитан внимательный, провел инструктаж, спасательные жилеты прилагаются. Катер крытый, тёплый, плыть было одно удовольствие. Была остановка на острове, очень красивое место, рекомендую взять с собой чаек устроить мини пикник. Очень все понравилось, ребятам огромное спасибо.
И
20 авг 2021
Всем привет! Восторг-это не сказать ничего! Просто чудо! Команда восхищает и покаряет своим отношением! Столько людей и всем уделяется особое внимание! Наша группа из трех человек опоздала на экскурсию 2 в 1 на Валаам и Ладожские шхеры. В связи с погодой, катер не мог выйти на Валаам на следующий день. НО! Выражаем огромную благодарность всей команде, которая сделала перерасчет и предложила другие варианты. Вариант оказался просто необыкновенный! Мы были на Ладожских шхерах, где капитан Алексей удивлял нас невероятными историями про острова и про Карелию! После прогулки мы присоединились к нашей группе из 5 человек и команда организовала нам такой отдых, который просто не возможно передать словами! Все прелести приключений и наших эмоций мы сохраним в своей памяти! Мы влюбились в Карелию! Всей команде огромная благодарность! ❤️
А
19 авг 2021
Тут конечно длинная история, но имеет смысл ее рассказать))))
Мы планировали экскурсию 2в1 шхеры и Валаам, но из за шторма Валаам закрыли,
И компания все очень оперативно перепланировала и предложила просто экскурсию по шхерам с высадкой на остров. На мой вопрос, что будем делать на острове, гид посоветовала устроить импровизированный пикник))))
Это была лучшая идея за все путешествие и пожалуй этот пикник я запомню навсегда! Это было очень круто сидеть на пледе и пить вино с сыром и смотреть на Ладогу.
Да и экскурсия тоже огонь, нам повезло Ладогу чуть чуть штормило и это внесло свою лепту в то, что бы мы запомнили это путешествие.
И конечно, просто фантастически красивая Природа Карелии, отличный гид и классный катер останутся в нашей памяти надолго, Спасибо всем.
Вопрос с деньгами и перерасчёт так же сделали очень быстро и все остались очень довольны!
Т
19 авг 2021
Побывали с подругой на прогулке по Ладожским шхерам с командой Трипстер. Первый раз на Ладоге. Остались очень довольны организацией экскурсии и самой прогулкой по шхерам. Спасибо организатору Юле и капитану Андрею. Рекомендую!
Ещё 15 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Сортавале

Прогулка по Ладожским шхерам на катере
4.9
132
2ч 30м
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
⛴ Водные
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
1 апр
2 апр
3 апр
ещё...
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
5
3
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
⛴ Водные
Приглашаем вас на прогулку по живописным и суровым шхерам Южной Карелии
Экскурсия проходит ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
4.4
21
6ч 30м
4 350
за 1 чел.
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
⛴ Водные
Приглашаем вас отправиться в путешествие по Ладожским шхерам
Ежедневно по расписанию
Ладожские шхеры и необитаемый остров
4.8
17
2 200
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ладожские шхеры и необитаемый остров
⛴ Водные
Ладожские шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами - вы сами убедитесь в том, насколько...
Ежедневно по расписанию
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
4.5
11
5ч 30м
3 300
за 1 чел.
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
⛴ Водные
Приглашаем вас отправиться на север Ладожского озера, на Валаам - самый большой остров в составе...
Ежедневно по расписанию
Красота и предания Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
2ч 30м
2 000
за 1-6 чел.
Красота и предания Карелии
👣 Пешеходная
Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
2 600
за 1 чел.
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
🚌 На автобусе
В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг...
Среда, пятница, воскресение
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
4.9
121
2 600
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
19 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
5
13
2 600
за 1 чел.
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚌 На автобусе
Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 4-х известных...
17 ноя
19 ноя
21 ноя
ещё...
Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Прогулка на каяках по озерам Карелии
5
12
3 000
за 1 чел.
Прогулка на каяках по озерам Карелии
⛴ Водные
Влюбиться в первозданную природу озера Ристиярви и услышать карельские истории
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, во вторник и четверг в 09:00 и 11:00
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 000
за 1 чел.
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Водно-походное приключение в поисках заповедной Карелии
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
14 000
за 1-4 чел.
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
🚌 На автобусе
Одна из самых видовых экскурсий в Карелии
17 ноя
18 ноя
ещё...
Согласно расписанию в календаре

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Водная прогулка по Ладожским шхерам на моторной лодке
4.9
322
2ч 30м
1 800
за 1 чел.
Водная прогулка по Ладожским шхерам на моторной лодке
⛴ Водные
Покориться красоте карельской природы и узнать местные легенды в дружеском приключении
1 мая
2 мая
3 мая
ещё...
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сокровища Земли Карельской
4 500
за 1 чел.
Сокровища Земли Карельской
🚌 На автобусе
Впечатлиться природой Северного Приладожья и перенестись в прошлое в историческом парке
1 мая
7 мая
8 мая
ещё...
в субботу и воскресенье в 10:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
🇷🇺