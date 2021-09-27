в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00

Что вас ожидает

Карельские фьорды на катере. Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии. Катер выйдет в открытую Ладогу и, возможно, вы разглядите вдалеке остров Валаам. Увидите водопад, финские насыпные пляжи, каменоломню и Петровскую бухту, где Петр I прятал корабли от шведов. А еще пройдете мимо протоков, где живут трудолюбивые бобры, и порадуете ладожскую нерпу любимой музыкой.

Высадка и отдых на острове Сикосари — возможность проникнуться северной природой в тишине. Здесь предлагаем устроить пикник, сделать дивные фото, заглянуть в домик Рыбака и порыбачить.

Хроники и предания Ладоги. Как образовались ладожские шхеры? Какие растения здесь растут и какие животные обитают? Наш гид-капитан расскажет самое любопытное об этой земле, поделится легендами и сюжетами из эпоса Калевала.

Организационные детали

Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавалы: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.

Прогулка подходит для путешественников любого возраста

Как проходит прогулка

В период навигации (начало мая — начало ноября)

На новом комфортном катере в группе до 11 человек в сопровождении гида-капитана

Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты

Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).

Дополнительные опции

После прогулки за доплату вы сможете прокатиться на скоростном zipline (троллее) с горы Пулливуори, прыгнуть с веревкой с отвесной скалы (45м), покататься на сап-бордах. В мангальной зоне приготовить шашлыки или пожарить сосиски. Также можно остаться на ночь в наших удобных палатках или вигваме.