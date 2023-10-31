Описание

Мы отправимся в одну из красивейших деревень России - Коростынь, расположенную на берегу живописного озера Ильмень.



Благодаря своему расположению и невероятным природным красотам, Коростынь всегда была магнитом для путешественников. По указу императора Александра I в деревне был построен Путевой дворец, который служил “отелем” для царской элиты, а Екатерина I велела заложить здесь Церковь Успения Божией Матери и взращивать сады, в которых произрастало около 4 тысяч видов фруктовых деревьев.

Не так далеко от деревни расположен ещё один уникальный памятник - Ильменский глинт - самое протяжённое на русской равнине обнажение морского девона.

При располагающей погоде советуем взять с собой купальные костюмы и окунуться в воды легендарного Ильменя!