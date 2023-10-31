Коростынь и жемчужины Приильменья

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Коростынь и жемчужины Приильменья
Коростынь и жемчужины Приильменья
Коростынь и жемчужины Приильменья
Коростынь и жемчужины Приильменья

Что вас ожидает:

  • Живоносный источник
  • Деревня Коростынь
  • Церковь Успения Божией Матери
  • Берег озера Ильмень
  • Путевой дворец
  • Екатерининские сады
  • Поклонный крест
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Мы отправимся в одну из красивейших деревень России - Коростынь, расположенную на берегу живописного озера Ильмень.

Благодаря своему расположению и невероятным природным красотам, Коростынь всегда была магнитом для путешественников. По указу императора Александра I в деревне был построен Путевой дворец, который служил “отелем” для царской элиты, а Екатерина I велела заложить здесь Церковь Успения Божией Матери и взращивать сады, в которых произрастало около 4 тысяч видов фруктовых деревьев.
Не так далеко от деревни расположен ещё один уникальный памятник - Ильменский глинт - самое протяжённое на русской равнине обнажение морского девона.
При располагающей погоде советуем взять с собой купальные костюмы и окунуться в воды легендарного Ильменя!

Программа

  • Живоносный источник - существующий с незапамятных времён источник, вода в котором природным образом обогащена ионами серебра. Рядом восстановлена часовня с иконой Божией Матери «Живоносный источник».
  • Деревня Коростынь - известна в русской истории как место подписания мирного договора между Новгородом и Великим князем московским Иваном Васильевичем III после поражения новгородцев в Шелонской битве.
  • Церковь Успения Божией Матери - Церковь XVIII века, построенная по указу Екатерины I. Чудом сохранилась во время Великой Отечественной Войны.
  • Прогулка по берегу озера Ильмень - известного как часть знаменитого торгового пути “из варяг в греки”. Привлекательные ландшафты берега не оставят равнодушными никого из посетителей, а желающие, при благоприятной погоде, могут искупаться в водах былинного озера.
  • Путевой дворец - экскурсия по дворцу времён Александра I, во время которой вы познакомитесь с историей деревни Коростынь, узнаете о постройке Успенской церкви и Путевого дворца.
  • Екатерининские сады - в XV веке самый большой сад в Новгородских землях, около 1 000 фруктовых деревьев. При Екатерине I сад насчитывал уже более 4 000 деревьев. До наших дней сады не сохранились.
  • Поклонный крест - поминальный крест на месте подписания Коростынского мирного договора с Великим Новгородом в августе 1471 года, завершивший вторую московско-новгородскую войну.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Монастыри, церкви, храмы
Святые места

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