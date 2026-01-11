Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Старой Руссе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
День в Старой Руссе
Пешая
3.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4100 ₽ за человека
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
23 янв в 10:00
2 мар в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Коростынь и жемчужины Приильменья
3 часа
Групповая
Коростынь и жемчужины Приильменья
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
«Благодаря своему расположению и невероятным природным красотам, Коростынь всегда была магнитом для путешественников»
Расписание: Пятница в 14:30
950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    11 января 2026
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна, благодарим вас за экскурсию, много интересного узнали, посмотрели
    Сразу понятно,что Нина Сергеевна любит свой город и знает о нем очень много
    На любой вопрос был дан подробный ответ
    С ней было приятно общаться
    Мы рады,что выбрали ее
    Долгих лет жизни вам Нина Сергеевна
  • Ю
    Юлия
    10 января 2026
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Экскурсия немного хаотична, однако, это связано с тем количеством информации, которое Нина Сергеевна хочет донести. Информации много, разнообразно, интересные факты. Времени не хватило. Думаю, если брать тематическую экскурсию, то будет более структурировано и увлекательно. Подойдет для первого знакомства с городом
  • О
    Ольга
    8 января 2026
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Отличная атмосферная эксурсия с Ниной Сергеевной по рождественской Старой Руссе,так как за два часа не возможно охватить тысячелетнюю историю города,гид
    

    уточнила что нам будет особо интересно и построила маршрут согласно нашим пожеланиям. Город просто удивил,вроде не большой город,а он и курорт и религиозный (совершенно потрясли иконы Георгиевской церкви) и поэтический и гастрономический центр. Спасибо гиду и за прекрасный рассказ и за рекомендации по кафе и суверирам.

    Отличная атмосферная эксурсия с Ниной Сергеевной по рождественской Старой Руссе,так как за два часа не возможно
  • М
    Мария
    15 декабря 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Экскурсовод замечательный
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Сегодня были на экскурсии по Старой Руссе. Небольшой, но очень интересный и уютный городок. Посмотрели сам курорт, попили лечебную воду.
    

    Посетили дачу Достоевского, прогулялись по набережной. Экскурсия очень насыщенная. В следующий раз планируем поездку на большее время и конечно в сопровождении экскурсовода Нины Сергеевны. Она может рассказать о городе всё и даже больше. Благодарим за интересное время.

    
  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Побывали на замечательной и познавательной экскурсии с Ниной Сергеевной! Нина Сергеевна- коренная жительница этого городка, поэтому вдвойне интересно было узнать о нем много интересного! Понятно и доступно рассказывает, никаких дат и ненужной информации, только все по делу! ☺️👍
  • T
    Tamara
    26 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Приехали с подругой в санаторий и конечно хотели успеть поближе познакомиться со Старой Руссой. Нина Сергеевна за 2-ух часовую прогулку
    

    успела нам рассказать и историю города, и погрузить в эпоху Достоевского, и рассказать чем живёт город сейчас. Прогулялись по парку, прошлись по набережной, посмотрели основные достопримечательности и теперь можем более детально изучать то, что заинтересовало. Большое спасибо за увлекательный рассказ и саму экскурсию!

    
  • Н
    Наталия
    16 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Интересная, познавательная экскурсия по городу, который пока не очень популярен в туристических маршрутах. Нина постаралась изложить информацию с учётом наших
    

    пожеланий и предпочтений. Она по истине является знатоком города. Кто может лучше рассказать о месте, чем человек, для которого это место является Родиной. Большое спасибо Нине за ту информацию, которую она вложила в нас. Однозначно рекомендую город Старую Руссу к посещению и экскурсовода Нина, как его знатока!

    
  • М
    Мария
    1 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна абсолютно точно профессионал своего дела - мало того, что она урожденная рушаночка, она водит экскурсии многие годы. Именно
    

    она готовит подрастающее поколение новых экскурсоводов, обучая их навыкам профессии. Мы с удовольствием прошли по курорту, по городу, познакомились с архитектурой и историей Старой Руссы. У нас планировалась изначально смешанная группа - дети с родителями, но планы поменялись, в группе остались только взрослые. Нам было хорошо, но вот дети точно бы начали отключаться. Манера подачи материала все же рассчитана на подготовленную аудиторию, на взрослое восприятие. Немного коробила категоричность Нины Сергеевны - мы первые, только у нас и ни у кого больше, кто, если не мы. И ладно бы, если бы это приподносилось в качестве похвалы Руссе, но подобная оценка всегда шла вместе с принижением каких-то других мест, городов, событий. В какой-то момент от критики немного начинаешь уставать и мысленно отключаться.

    
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Мы провели с Ниной Сергеевной чудесную прогулку. Очень комфортно передвигались по маршруту, совместив пешую прогулку с автомобильной. Само повествование подстроили
    

    под наш запрос, интересы. Получили массу новой, интересной информации. А также рекомендации каким образом еще провести с пользой время в городе. Настоятельно рекомендую эту экскурсию и рассмотреть другие предложения Нины Сергеевны.

