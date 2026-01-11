Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
23 янв в 10:00
2 мар в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Коростынь и жемчужины Приильменья
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
«Благодаря своему расположению и невероятным природным красотам, Коростынь всегда была магнитом для путешественников»
Расписание: Пятница в 14:30
950 ₽ за человека
- ООксана11 января 2026Нина Сергеевна, благодарим вас за экскурсию, много интересного узнали, посмотрели
Сразу понятно,что Нина Сергеевна любит свой город и знает о нем очень много
На любой вопрос был дан подробный ответ
С ней было приятно общаться
Мы рады,что выбрали ее
Долгих лет жизни вам Нина Сергеевна
- ЮЮлия10 января 2026Экскурсия немного хаотична, однако, это связано с тем количеством информации, которое Нина Сергеевна хочет донести. Информации много, разнообразно, интересные факты. Времени не хватило. Думаю, если брать тематическую экскурсию, то будет более структурировано и увлекательно. Подойдет для первого знакомства с городом
- ООльга8 января 2026Отличная атмосферная эксурсия с Ниной Сергеевной по рождественской Старой Руссе,так как за два часа не возможно охватить тысячелетнюю историю города,гид
- ММария15 декабря 2025Экскурсовод замечательный
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Сегодня были на экскурсии по Старой Руссе. Небольшой, но очень интересный и уютный городок. Посмотрели сам курорт, попили лечебную воду.
- ННаталья30 сентября 2025Побывали на замечательной и познавательной экскурсии с Ниной Сергеевной! Нина Сергеевна- коренная жительница этого городка, поэтому вдвойне интересно было узнать о нем много интересного! Понятно и доступно рассказывает, никаких дат и ненужной информации, только все по делу! ☺️👍
- TTamara26 сентября 2025Приехали с подругой в санаторий и конечно хотели успеть поближе познакомиться со Старой Руссой. Нина Сергеевна за 2-ух часовую прогулку
- ННаталия16 сентября 2025Интересная, познавательная экскурсия по городу, который пока не очень популярен в туристических маршрутах. Нина постаралась изложить информацию с учётом наших
- ММария1 сентября 2025Нина Сергеевна абсолютно точно профессионал своего дела - мало того, что она урожденная рушаночка, она водит экскурсии многие годы. Именно
- ЕЕкатерина27 августа 2025Мы провели с Ниной Сергеевной чудесную прогулку. Очень комфортно передвигались по маршруту, совместив пешую прогулку с автомобильной. Само повествование подстроили
