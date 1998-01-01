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Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова

Андрей Б.
Андрей Б. – Гид из Ставрополя
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова

Что вы увидите

  • Тифлисские ворота
  • Крепостная горка и здание Интенданства
  • Гостиницы Найтаки
  • Лермонтовская липа
  • Краеведческий музей
  • Памятник поэту
Данная экскурсия ⛳ проводится с целью перенестись (хотя бы мысленно) в 19 век. Это был век, когда Ставрополь был маленькой крепостью. Это был век, когда город 🏙️ посещали великие писатели и поэты прошлого - Пушкин, Толстой, Лермонтов. Именно Лермонтов - знаковая фигура для Ставрополя. Мест пребывания поэта осталось здесь не так много, но литературно-исторический маршрут стоит того, чтобы с ним ознакомиться. Мы с вами увидим крепостную стену, Тифлисские ворота, бывшую гостиницу, посетим памятник поэту
Что входит
  • В стоимость включено экскурсионное сопровождение
  • услуги гида
Что не входит
  • Дополнительная оплата - краеведческий музей - 150 р на человека
Начало
🚩 Карла Маркса, 6
Место завершения
🏁 Дзержинского, 137
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Б.
Андрей Б.
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