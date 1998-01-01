Данная экскурсия ⛳ проводится с целью перенестись (хотя бы мысленно) в 19 век. Это был век, когда Ставрополь был маленькой крепостью. Это был век, когда город 🏙️ посещали великие писатели и поэты прошлого - Пушкин, Толстой, Лермонтов. Именно Лермонтов - знаковая фигура для Ставрополя. Мест пребывания поэта осталось здесь не так много, но литературно-исторический маршрут стоит того, чтобы с ним ознакомиться. Мы с вами увидим крепостную стену, Тифлисские ворота, бывшую гостиницу, посетим памятник поэту