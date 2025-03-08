Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 18:30
4 апр в 18:30
от 2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в 19 век: Ставропольская крепость
Погружение в атмосферу 19 века на индивидуальной экскурсии по Ставрополю. Узнайте о жизни и творчестве Михаила Лермонтова, посетите знаковые места
Начало: Карла Маркса, 6
Расписание: понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Крепость Ставрополь! Казачье наследие города
Прогулка по историческим местам Ставрополя: Крепостная гора, Тифлисские ворота, дом барона Штейгеля и многое другое. Узнайте о казачьих войсках и их наследии
Начало: Ул. Карла Маркса Тифлиские ворота
Расписание: по договоренности
4 апр в 09:00
5 апр в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААгтон8 марта 2025Всё понравилось! Видно, что Максим много знает и любит свое дело. Приятно провели время и много узнали интересного. Заказывайте, не сомневайтесь 👍
- ИИрина18 февраля 2025Прекрасная экскурсия, чтобы узнать город изнутри. Больше похоже на прогулку с приятелем или родственником, который знакомит со своим городом. Много
- ППавел22 ноября 2024Максим - отличный гид, увлечен своим делом. И это создает отличное впечатление для интересного время препровождения в интересном городе!
- ННадежда5 ноября 2024Очень интересная экскурсия, Андрей охватил большой пласт истории, рассказывал живо и увлекательно. Огромное спасибо! Мы влюбились в Ставрополь!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Тифлисские ворота»
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