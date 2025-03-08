читать дальше интересных деталей, заставляющих задуматься о повторном посещении. А в конце - сюрприз, упаковка местного травяного чая! Благодаря гиду, обязательно вернусь снова!

Прекрасная экскурсия, чтобы узнать город изнутри. Больше похоже на прогулку с приятелем или родственником, который знакомит со своим городом. Много