Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа

Ставрополь

Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа

Что вы увидите 🤩

  • Ставропольское Краевое Художественное Училище
  • ул. Коста Хетагурова
  • Центральный парк
  • Хоперская палатка
  • Солдат
  • ЗАГС
  • Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери
  • ул. Шаумяна
  • Базар
  • проспект Карла Маркса, 59
  • Пассаж, Тц, ЗАО
  • Памятник А. С. Пушкину
  • пр. Карла Маркса, 81
  • проспект Октябрьской Революции
  • Динамо
  • Ставропольская научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова
  • площадь Ленина
  • Триумфальная Арка
  • Крепостная Гора
  • Замок с привидениями
Ставрополь идеально подойдет тем, кто любит индивидуальный туризм по непроторенным маршрутам.
Вас ждет прогулка в историческом сердце самого крупного и развитого города Северного Кавказа, сохраняющего благодаря удаленности от популярных курортов свой аутентичный дух.
Прогулка начинается с Крепостной горы, места, где в 1777 году заложили крепость в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. Вы узнаете, почему Ставрополь называют «градом Креста» и самым молодежным городом юга России.
Затем вы спуститесь по старинным улочкам, по которым гуляли Пушкин, Толстой и Лермонтов к главному символу города. Посмотрите, как «наследили» в городе масоны. Увидите старейшие на Кавказе библиотеку, музей, женскую гимназию и военный госпиталь, где поправлял здоровье Лермонтов на пути к злополучному Пятигорску. В заключении экскурсии вы узнаете, почему Ставрополь нарекли родиной слонов и как благодаря им город обошел Париж, Санкт-Петербург и Флоренцию.
Отправляйтесь знакомиться со Ставрополем – потаенной жемчужиной юга России!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
590 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации кафе, где можно сделать перерыв и пообедать
  • Скидки по промокоду только для пользователей WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: проспект Октябрьской Революции, 2
Завершение: Площадь Ленина, 1
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
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