Ставрополь идеально подойдет тем, кто любит индивидуальный туризм по непроторенным маршрутам.

Вас ждет прогулка в историческом сердце самого крупного и развитого города Северного Кавказа, сохраняющего благодаря удаленности от популярных курортов свой аутентичный дух.

Прогулка начинается с Крепостной горы, места, где в 1777 году заложили крепость в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. Вы узнаете, почему Ставрополь называют «градом Креста» и самым молодежным городом юга России.

Затем вы спуститесь по старинным улочкам, по которым гуляли Пушкин, Толстой и Лермонтов к главному символу города. Посмотрите, как «наследили» в городе масоны. Увидите старейшие на Кавказе библиотеку, музей, женскую гимназию и военный госпиталь, где поправлял здоровье Лермонтов на пути к злополучному Пятигорску. В заключении экскурсии вы узнаете, почему Ставрополь нарекли родиной слонов и как благодаря им город обошел Париж, Санкт-Петербург и Флоренцию.

Отправляйтесь знакомиться со Ставрополем – потаенной жемчужиной юга России!