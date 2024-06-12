Экскурсии на 1 день в Судаке

Найдено 12 экскурсий в категории «На весь день» в Судаке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Индивидуальная экскурсия по древней дороге Арпат - Карасубазар через сосновый бор с панорамным видом на долину реки Ускут и гору Аю-Даг
Начало: Зеленогорье, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Насладитесь восьмичасовым приключением на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по горам и долинам Судака с купанием в Лисьей бухте
Путешествие по горам Судака: Куш-Кая, Кара-Оба и Кокуш-Кая. Лесные тропы, панорамные виды, привалы и купание в Лисьей бухте. Незабываемые впечатления
Начало: Перевал Урбаш
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие к вершине смотровой площадки
Прогулка по колоритной улочке старого Таракташа в селе Дачное. Подъём к подножию южных отрогов Малого Таракташа и посещение пещеры Голубиной
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Таинственная гора Перчем
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
7 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на закате в Судаке
Погрузитесь в атмосферу удивительного Нового Света. Закат на Капчике, ночная съемка на пике Космос и рассвет в долине Рая ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Бахчисарай
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по старым улочкам Бахчисарая
Погрузитесь в атмосферу древнего Бахчисарая, прогуливаясь по узким улочкам и наслаждаясь турецким кофе в местных кафе
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Керчь
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Керчь: античные раскопки и крепости
Погрузитесь в историю Керчи, самого старого города России. Вас ждут античные раскопки, крепости и удивительные виды на Крымский мост
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Севастополь
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Севастополь: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Севастополю: Балаклавский подземный музей, Херсонес Таврический, Свято-Владимирский собор и другие знаковые места города
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности, кроме понедельника и вторника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Веселовской бухты. Подъём на мыс Караул-Оба, прогулка по горным тропам и купание в море
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на вершину Ай-Георгий и хребет Токлук-Сырт
Путешествие по хребту Токлук-Сырт: горные перевалы, древние храмы и панорамы долин. Узнайте больше о Судаке и его окрестностях
Начало: Богатовка, автобусная остановка
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Путешествие к горе Перчем в Судаке - это захватывающая пешая прогулка, доступная для всех. Откройте для себя удивительные виды и исторические тайны
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    12 июня 2024
    Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
    Я всем довольна, интересная экскурсия и хороший гид, получила удовольствие от похода
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Таинственная гора Перчем
    Мне все очень понравилось, и поход и экскурсовод, и новые впечатления, и Крымская природа, и горы, и потрясающие виды с
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    горных вершин. Мы поднимались на вершины двух гор - Лысая гора и Перчем, пили воду из источника в лесу, которая восстанавливает силы после путешествия. Так что все хорошо, пойдем еще.

  • U
    Ulianova
    5 августа 2022
    Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
    Экскурсия не просто понравилась, а ОЧЕНЬ понравилась! Получилось геолого-ботанико-зоологическое путешествие по горам Крыма и удивительное приключение, преодоление себя для достижения желаемой цели - Арпатских водопадов.
  • C
    Cool.tent2012
    20 июля 2022
    Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
    Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
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    на другие горные массивы, покрытые лесом. Вадим очень эрудированный и интересный человек, знающий эти места и умеющий увлекательно рассказывать истории, касающиеся этого места. Вдобавок после похода у вас будет возможность искупаться в Лисьей бухте с чистейшей водой. Хочется отметить, что в Крыму отдыхаю уже седьмой раз, видел уже много всего, поэтому советую посмотреть также и другие экскурсии Вадима, места по которым он водит походы никто из других гидов и даже и не предлагает.

  • А
    Александр
    19 июля 2022
    Таинственная гора Перчем
    Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
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    не заученная по бумажке. Вадим с самого детства прожил и прочувствовал эти места, и мы вместе с ним прикоснулись с тайнам этих гор. Так что, это не просто поход, это именно путешествие в прошлое, которое позволяет проникнуться атмосферой древнего города и его окрестностей. Виды, открывающиеся на Судакскую долину впечатляют. Еще раз большое спасибо!

  • О
    Ольга
    24 июня 2022
    Таинственная гора Перчем
    Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
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    группе туристов, состоящих из 7 женщин (50+60+70+). Вадим произвел на нас впечатление: глубокое знание истории, религии, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Наше восхождение в горы состоялось 12 июня 2022 года. Вадим приехал на встречу в точно назначенное время (15,00). Провел инструктаж об особенностях техники ходьбы в горы, как правильно дышать и распределять силы. И мы, не спеша, с остановками, начали восхождение по таинственной горе Перчем, любуясь шикарными и завораживающими видами Судакской долины. А во время отдыха слушали интересные рассказы об истории города Судака, о горах Судакской долины, виноградниках и виноделии этого края. Все места, объявленные в путешествии, Вадим нам показал. И несмотря на то, что мы туристы - «так себе», время прибытия к точке окончания похода было точное. Ровно заявленных 5 часов нам хватило на путешествие. Это был замечательный поход! Но его нельзя назвать из категории "легкий". Обязательно брать с собой треккинговые палки, есть небольшие, но крутые спуски по "сыпучке". Рекомендую обращаться к Вадиму. Мы так точно знаем, будем в Судаке, пойдем гулять по горам с Вадимом Юрьевичем Леонтьевым.

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Судаку в августе 2024
Сейчас в Судаке в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 5 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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