8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Индивидуальная экскурсия по древней дороге Арпат - Карасубазар через сосновый бор с панорамным видом на долину реки Ускут и гору Аю-Даг
Начало: Зеленогорье, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Насладитесь восьмичасовым приключением на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по горам и долинам Судака с купанием в Лисьей бухте
Путешествие по горам Судака: Куш-Кая, Кара-Оба и Кокуш-Кая. Лесные тропы, панорамные виды, привалы и купание в Лисьей бухте. Незабываемые впечатления
Начало: Перевал Урбаш
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие к вершине смотровой площадки
Прогулка по колоритной улочке старого Таракташа в селе Дачное. Подъём к подножию южных отрогов Малого Таракташа и посещение пещеры Голубиной
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на закате в Судаке
Погрузитесь в атмосферу удивительного Нового Света. Закат на Капчике, ночная съемка на пике Космос и рассвет в долине Рая ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по старым улочкам Бахчисарая
Погрузитесь в атмосферу древнего Бахчисарая, прогуливаясь по узким улочкам и наслаждаясь турецким кофе в местных кафе
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Керчь: античные раскопки и крепости
Погрузитесь в историю Керчи, самого старого города России. Вас ждут античные раскопки, крепости и удивительные виды на Крымский мост
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Севастополь: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Севастополю: Балаклавский подземный музей, Херсонес Таврический, Свято-Владимирский собор и другие знаковые места города
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности, кроме понедельника и вторника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Веселовской бухты. Подъём на мыс Караул-Оба, прогулка по горным тропам и купание в море
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на вершину Ай-Георгий и хребет Токлук-Сырт
Путешествие по хребту Токлук-Сырт: горные перевалы, древние храмы и панорамы долин. Узнайте больше о Судаке и его окрестностях
Начало: Богатовка, автобусная остановка
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Путешествие к горе Перчем в Судаке - это захватывающая пешая прогулка, доступная для всех. Откройте для себя удивительные виды и исторические тайны
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория12 июня 2024Я всем довольна, интересная экскурсия и хороший гид, получила удовольствие от похода
- ВВиктория5 июня 2024Мне все очень понравилось, и поход и экскурсовод, и новые впечатления, и Крымская природа, и горы, и потрясающие виды с
- UUlianova5 августа 2022Экскурсия не просто понравилась, а ОЧЕНЬ понравилась! Получилось геолого-ботанико-зоологическое путешествие по горам Крыма и удивительное приключение, преодоление себя для достижения желаемой цели - Арпатских водопадов.
- CCool.tent201220 июля 2022Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
- ААлександр19 июля 2022Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
- ООльга24 июня 2022Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Судаку в августе 2024
Сейчас в Судаке в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 5 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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