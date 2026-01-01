Водная прогулка
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
Отправляйтесь на катере к трем бухтам Нового Света. Уникальные виды и исторические места ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море
Индивидуальная водная прогулка по трём бухтам Нового Света. Насладитесь живописными видами и купанием в открытом море
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
10 500 ₽ за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Прогулка к дельфинам на катере
Увлекательное морское путешествие к дельфинам подарит радость и вдохновение. Идеально для семейного отдыха и новых впечатлений
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
13 500 ₽ за человека
