Вы окажетесь в крестьянской избе 18 веке.
Через прикосновение к крестьянскому быту узнаете, о чём на самом деле говорится в известных народных сказках.
Исследуете традиционный уклад крестьянской семьи, попробуете поработать инструментами прошлого и поймёте, как жили наши предки.
Описание экскурсии
Вы узнаете
- Почему в сказках нет мамы и папы.
- Зачем Баба-яга засовывала ребёнка в печку и почему она летала в ступе.
- Кто такие Колобок и Кощей.
- Какие домашние обязанности были у крестьянских детей.
- Что значит «лыко не вяжет» и «не мытьём, так катаньем».
Организационные детали
- Интересно будет взрослым детям от 3 лет.
- Изба отапливается, большую часть экскурсии вы будете сидеть.
- По запросу адаптирую для девичников (18+) — с упором на женскую долю.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лебедева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 886 туристов
Профессиональный гид, прошла подготовку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Много и с пристрастием выспрашивала у местных краеведов интересные факты, о которых не пишут в книжках. Исторические события рассказываю с точки зрения причинно-следственных
