Обаяние суздальской самобытности

Всего в трёх часах езды от Москвы есть городок, которому удалось сохранить свою самобытность. В Суздале уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни — церкви и соборы.
Здесь нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трёх этажей, а стиль всех новых зданий оформлен под старину. На экскурсии вы увидите главное в городе и окунётесь в атмосферу Древней Руси.
Здесь нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трёх этажей, а стиль всех новых зданий оформлен под старину. На экскурсии вы увидите главное в городе и окунётесь в атмосферу Древней Руси.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдём по Торговой площади, Торговым рядам и Кремлёвской улице, где вы сможете купить у местных бабушек кулебяки, приготовленные в русской печи, баночку варенья или деревенского творога.
- Погуляем по территории кремля, зайдём во Входо-Иерусалимскую, Никольскую и Пятницкую церкви, Ризоположенский и Покровский монастырь.
- Посетим настоящую крестьянскую избу, где вы познакомитесь с внутренним убранством традиционного деревенского дома. Посмотрите, как выглядит русская печь, коромысло, веретено и другие предметы быта.
- А в доме купца Калашникова узнаете об особенностях купеческого образа жизни.
- В завершении прогулки мы поднимемся на самое высокое сооружение Суздаля — 72-метровую колокольню Ризоположенского монастыря, с которой открывается чудесный вид на город.
Вы узнаете:
- как развивался Суздаль на протяжении тысячи лет.
- почему в городе так много храмов и чем уникальна традиция «зимних» и «летних» церквей.
- легенду о подземных ходах, соединяющих монастыри.
- чем жили крестьяне и купцы, как был устроен их быт.
- почему Суздаль стал кинематографической столицей России.
- как появился День огурца и другие суздальские традиции.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провела экскурсии для 1395 туристов
Я профессионал, в 2001 году закончила курсы гидов-экскурсоводов при Областном туристическом центре. В настоящее время повышаю квалификацию на Курсах православных экскурсоводов при Владимирской Епархии. Провожу обзорные экскурсии. Рассказываю об истории
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
прекрасная прогулка по Суздалю. спасибо Светлане за возможность познакомится с городом Суздаль навсегда в нашем сердце
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Е
Большая благодарность нашему гиду Ларисе. Великолепня экскурсия, четко выстроенная, наполненная интереснейшей информацией. Во всем чувствовались не только глубокие знания, но и большая любовь к предмету и г. Суздаль. Это настолько заражает, погружает в эпоху, что после экскурсии 27.07.26 мы приехали повторно 30.07.26 и прошли еще раз по местам экскурсии. Спасибо этой милой даме за подаренное нам наслаждение
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Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию. Летом хотим вернуться в Суздаль, обязательно еще раз увидимся с Ларисой.
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Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка отлично. Очень много знает, интересно проводит экскурсию и передал любовь к Суздалю
Лариса
Ответ организатора:
Уважаемые путешественники, на 9 января мне поступило 3 заказа, два из них - по Владимиру и по Суздалю - в
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М
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были на подобной экскурсии с другим гидом), рекомендую вам гида и если еще раз поедем мы или знакомые, обязательно обратимся!
+1
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Прекрасная экскурсия. Очень советую заранее предупредить, если вы на машине. Маршрут будет значительно более интересным!
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