Обаяние суздальской самобытности

Обзорная прогулка по городу-заповеднику
Larisa – ваш гид
Всего в трех часах езды от Москвы есть городок, которому удалось сохранить свою самобытность.
В Суздале, площадью всего 15 квадратных километров, уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни – церкви и соборы.
В городе нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трех этажей, а стиль всех новых построек оформлен под старину.
Поэтому прогулка по Суздалю – это всегда погружение в сохранившуюся атмосферу Древней Руси.
В Суздале, площадью всего 15 квадратных километров, уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни – церкви и соборы.
В городе нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трех этажей, а стиль всех новых построек оформлен под старину.
Поэтому прогулка по Суздалю – это всегда погружение в сохранившуюся атмосферу Древней Руси.
От 3000 ₽ за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьмиЗабронировать экскурсию
Наша экскурсия охватит самые интересные и красивые достопримечательности города. Вы узнаете о важных исторических событиях, которые происходили здесь в течение целой тысячи лет.
- На берегу реки Каменки я расскажу вам о том, с чего начиналась история города.
- Мы пройдем по Торговой площади, Торговым рядам и Кремлевской улице, где вы сможете купить у местных бабушек вкуснейшие кулебяки, приготовленные в настоящей русской печи, баночку натурального варенья или деревенского творога со сметаной.
- Погуляем по территории Кремля, зайдем во Входоиерусалимскую, Никольскую и Пятницкую церкви, Ризоположенский и Покровский монастырь. Вы узнаете о том, что парность храмов (наличие зимнего и летнего варианта) – большая редкость для других городов, а в Суздале – традиция. А еще я поделюсь с вами легендой о подземных ходах, связывающих все монастыри города.
- По дороге посетим настоящую крестьянскую избу, и вы познакомитесь с внутренним убранством традиционного деревенского дома. Посмотрите, как выглядит русская печь, коромысло, веретено и другие предметы быта. А в доме купца Калашникова узнаете уже об особенностях купеческого образа жизни.
- В завершении нашей прогулки мы поднимемся на самое высокое сооружение Суздаля – 72-метровую колокольню Ризоположенского монастыря, с которой открывается чудесный вид на город.
Встреча с жителями города не оставит у вас сомнений в том, что только такой задорный народ, как суздальцы, мог придумать Праздник Огурца и устраивать Масленицу, на которую съезжаются со всего света!
После экскурсии вы поймете, почему именно Суздаль – один из самых кинематографических городов России. Ведь в нем сняли более 60 кинолент, а город даже играл роль Москвы, Архангельска и Ярославля.
Для семей и компаний предусмотрены скидки. Итоговую стоимость можно обсудить в переписке при бронировании!
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Larisa
Я - профессионал, в 2001 году я закончила курсы гидов-экскурсоводов при Областном туристическом центре. В настоящее время повышаю квалификацию на Курсах православных экскурсоводов при Владимирской Епархии. Я провожу обзорные экскурсии. Рассказываю об истории города, застывшей в его архитектурных объектах, и накопила серьезный опыт в этом деле. Я люблю диалог, шутки, высказывание мнений. Я очень люблю древний Владимир и мне нравится раскрывать его историю любознательным людям.Напишите мне
15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
Наталья
25 февраля 2020
Добрый день!
Хорошая экскурсия, экскурсовод пунктуален и собран. Приятное и радушное отношение к нам, материал подготовлен и преподнесен уверенно. Экскурсовод хороший, очень старалась, работала профессионально. Мы благодарны вашей команде за приятные экскурсии!
Хорошая экскурсия, экскурсовод пунктуален и собран. Приятное и радушное отношение к нам, материал подготовлен и преподнесен уверенно. Экскурсовод хороший, очень старалась, работала профессионально. Мы благодарны вашей команде за приятные экскурсии!
Александра
5 февраля 2020
Отличный экскурсовод, хорошо продумано маршрут (с учётом мест, куда можно зайти погреться) Спасибо!
Светлана
30 декабря 2019
Отличная содержательная экскурсия!
Алексей
28 ноября 2019
Огромная благодарность Ларисе за очень интересную, познавательную экскурсию.
Ольга
6 ноября 2019
Лариса добротный профессионал , качественно провела экскурсию . Спасибо . Все хорошо , но не восторг.
Ольга
28 октября 2019
Лариса - прекрасный рассказчик! Знаем много интересного о Суздале. Экскурсия очень понравилась!
Лара
13 октября 2019
Экскурсия была познавательная, я узнала много интересного, спасибо!
Светлана
9 сентября 2019
Ходили на экскурсию по Суздалю с экскурсаводом Ларисой. Встретились с ней во Владимире, и пока ехали до города Суздаль, она рассказала очень интересные факты и про Владимир. Дорога пролетела не заметно. И вся дальнейшая экскурсия проходила замечательно. У Ларисы невероятное обояние, очень красивая речь и интонация, её хочется слушать и слушать. Большое спасибо. Обязательно порекомендую её как грамотного специалиста своего дела своим друзьям.
Юрий
10 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, Интересный рассказ Ларисы впечатлил. Через некоторое время создалось впечатление, что просто вышли на прогулку и вели неторопливую беседу. Спасибо Ларисе. Экскурсии под её руководством подойдут всем. По моему Лариса всех сможет заинтересовать.
светлана
30 июля 2019
Замечательный гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ о Суздале. Время пролетело незаметно. Обязательно будем рекомендовать всем друзьям и знакомым
Ещё 5 отзывов
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