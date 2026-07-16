Обаяние суздальской самобытности

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Елизавета прекрасная прогулка по Суздалю. спасибо Светлане за возможность познакомится с городом Суздаль навсегда в нашем сердце Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена,Ольга Большая благодарность нашему гиду Ларисе. Великолепня экскурсия, четко выстроенная, наполненная интереснейшей информацией. Во всем чувствовались не только глубокие знания, но и большая любовь к предмету и г. Суздаль. Это настолько заражает, погружает в эпоху, что после экскурсии 27.07.26 мы приехали повторно 30.07.26 и прошли еще раз по местам экскурсии. Спасибо этой милой даме за подаренное нам наслаждение Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

наталья Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию. Летом хотим вернуться в Суздаль, обязательно еще раз увидимся с Ларисой. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Александр Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка отлично. Очень много знает, интересно проводит экскурсию и передал любовь к Суздалю Лариса Ответ организатора: читать дальше уменьшить одно и то же время. Я попросила моего коллегу взять один из заказов и таким образом, мне не пришлось огорчать вас отменой заказа в праздничный день. Уважаемые путешественники, на 9 января мне поступило 3 заказа, два из них - по Владимиру и по Суздалю - в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были на подобной экскурсии с другим гидом), рекомендую вам гида и если еще раз поедем мы или знакомые, обязательно обратимся! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет