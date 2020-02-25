Обаяние суздальской самобытности

Всего в трех часах езды от Москвы есть городок, которому удалось сохранить свою самобытность. В Суздале, площадью всего 15 квадратных километров, уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни – церкви и соборы. В городе нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трех этажей, а стиль всех новых построек оформлен под старину. Поэтому прогулка по Суздалю – это всегда погружение в сохранившуюся атмосферу Древней Руси.

Наша экскурсия охватит самые интересные и красивые достопримечательности города. Вы узнаете о важных исторических событиях, которые происходили здесь в течение целой тысячи лет.

На берегу реки Каменки я расскажу вам о том, с чего начиналась история города.

Мы пройдем по Торговой площади, Торговым рядам и Кремлевской улице, где вы сможете купить у местных бабушек вкуснейшие кулебяки, приготовленные в настоящей русской печи, баночку натурального варенья или деревенского творога со сметаной.

Погуляем по территории Кремля, зайдем во Входоиерусалимскую, Никольскую и Пятницкую церкви, Ризоположенский и Покровский монастырь. Вы узнаете о том, что парность храмов (наличие зимнего и летнего варианта) – большая редкость для других городов, а в Суздале – традиция. А еще я поделюсь с вами легендой о подземных ходах, связывающих все монастыри города.

По дороге посетим настоящую крестьянскую избу, и вы познакомитесь с внутренним убранством традиционного деревенского дома. Посмотрите, как выглядит русская печь, коромысло, веретено и другие предметы быта. А в доме купца Калашникова узнаете уже об особенностях купеческого образа жизни.

В завершении нашей прогулки мы поднимемся на самое высокое сооружение Суздаля – 72-метровую колокольню Ризоположенского монастыря, с которой открывается чудесный вид на город.

Встреча с жителями города не оставит у вас сомнений в том, что только такой задорный народ, как суздальцы, мог придумать Праздник Огурца и устраивать Масленицу, на которую съезжаются со всего света!

После экскурсии вы поймете, почему именно Суздаль – один из самых кинематографических городов России. Ведь в нем сняли более 60 кинолент, а город даже играл роль Москвы, Архангельска и Ярославля.

Для семей и компаний предусмотрены скидки. Итоговую стоимость можно обсудить в переписке при бронировании!