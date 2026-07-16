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Обаяние суздальской самобытности

Кремль, монастыри, древние избы и вкус русской старины
Всего в трёх часах езды от Москвы есть городок, которому удалось сохранить свою самобытность. В Суздале уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни — церкви и соборы.

Здесь нет ни фабрик, ни заводов, запрещено строить дома выше трёх этажей, а стиль всех новых зданий оформлен под старину. На экскурсии вы увидите главное в городе и окунётесь в атмосферу Древней Руси.
4.9
87 отзывов
Обаяние суздальской самобытности
Обаяние суздальской самобытности
Обаяние суздальской самобытности

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по Торговой площади, Торговым рядам и Кремлёвской улице, где вы сможете купить у местных бабушек кулебяки, приготовленные в русской печи, баночку варенья или деревенского творога.
  • Погуляем по территории кремля, зайдём во Входо-Иерусалимскую, Никольскую и Пятницкую церкви, Ризоположенский и Покровский монастырь.
  • Посетим настоящую крестьянскую избу, где вы познакомитесь с внутренним убранством традиционного деревенского дома. Посмотрите, как выглядит русская печь, коромысло, веретено и другие предметы быта.
  • А в доме купца Калашникова узнаете об особенностях купеческого образа жизни.
  • В завершении прогулки мы поднимемся на самое высокое сооружение Суздаля — 72-метровую колокольню Ризоположенского монастыря, с которой открывается чудесный вид на город.

Вы узнаете:

  • как развивался Суздаль на протяжении тысячи лет.
  • почему в городе так много храмов и чем уникальна традиция «зимних» и «летних» церквей.
  • легенду о подземных ходах, соединяющих монастыри.
  • чем жили крестьяне и купцы, как был устроен их быт.
  • почему Суздаль стал кинематографической столицей России.
  • как появился День огурца и другие суздальские традиции.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провела экскурсии для 1395 туристов
Я профессионал, в 2001 году закончила курсы гидов-экскурсоводов при Областном туристическом центре. В настоящее время повышаю квалификацию на Курсах православных экскурсоводов при Владимирской Епархии. Провожу обзорные экскурсии. Рассказываю об истории
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города, застывшей в его архитектурных объектах, и накопила серьёзный опыт в этом деле. Я люблю диалог, шутки, высказывание мнений. Очень люблю древний Владимир, и мне нравится раскрывать его историю любознательным людям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
9
3
2
2
1
Елизавета
прекрасная прогулка по Суздалю. спасибо Светлане за возможность познакомится с городом Суздаль навсегда в нашем сердце
прекрасная прогулка по Суздалю. спасибо Светлане за возможность познакомится с городом Суздаль навсегда в нашем сердце
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Е
Большая благодарность нашему гиду Ларисе. Великолепня экскурсия, четко выстроенная, наполненная интереснейшей информацией. Во всем чувствовались не только глубокие знания, но и большая любовь к предмету и г. Суздаль. Это настолько заражает, погружает в эпоху, что после экскурсии 27.07.26 мы приехали повторно 30.07.26 и прошли еще раз по местам экскурсии. Спасибо этой милой даме за подаренное нам наслаждение
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наталья
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию. Летом хотим вернуться в Суздаль, обязательно еще раз увидимся с Ларисой.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
Лариса очень внимательная, вежливая и невероятно обоятельная женщина. Слушать её одно удовольствие. Огромное спасибо за экскурсию.
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Александр
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка отлично. Очень много знает, интересно проводит экскурсию и передал любовь к Суздалю
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка
Прошла замена организатора экскурсии Ларисы на Германа. Были некоторые организационные накладки. В отношении гида Германа оценка
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Уважаемые путешественники, на 9 января мне поступило 3 заказа, два из них - по Владимиру и по Суздалю - в
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одно и то же время. Я попросила моего коллегу взять один из заказов и таким образом, мне не пришлось огорчать вас отменой заказа в праздничный день.

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М
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были на подобной экскурсии с другим гидом), рекомендую вам гида и если еще раз поедем мы или знакомые, обязательно обратимся!
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были+1
Экскурсия великолепная, полностью подстроена под наш запрос, мы остались в восторге(и к несколько лет назад были
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Антон
Прекрасная экскурсия. Очень советую заранее предупредить, если вы на машине. Маршрут будет значительно более интересным!
Прекрасная экскурсия. Очень советую заранее предупредить, если вы на машине. Маршрут будет значительно более интересным!
Прекрасная экскурсия. Очень советую заранее предупредить, если вы на машине. Маршрут будет значительно более интересным!
Прекрасная экскурсия. Очень советую заранее предупредить, если вы на машине. Маршрут будет значительно более интересным!
Прекрасная экскурсия. Очень советую заранее предупредить, если вы на машине. Маршрут будет значительно более интересным!
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