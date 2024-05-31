1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория31 мая 2024Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!
- ННаталия29 мая 2024Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
- ССергей21 мая 2024Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Добрый день! Большое спасибо за экскурсию, которую вела гид Светлана. Нам повезло, что народу вечером было не слишком много. Светлана подробно
- ЕЕкатерина2 мая 2024Все понравилось: Лариса - замечательный экскурсовод, много рассказала и показала за три часа, да и просто очень приятный в общении человек. Суздаль - очень красивый город, обязательно вернёмся ещё раз!
- ННаталья16 января 2024Спасибо огромное Алексею за чудесную экскурсию! Все прошло замечательно не смотря на морозный день) Было очень познавательно, интересно и доступно! Понравилось всем детям и взрослым!
- ООльга17 декабря 2023Отличный гид,не торопит,была разновозрастная группа,всем все очень понравилось,рекомендую!!!
- ДДенис30 октября 2023Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!
- ССветлана9 октября 2023Были в Суздале в октябре. Погода не баловала. Однако, всё компенсировалось нашим гидом Надеждой. Надежда родом из этих мест. С
- ННаталья21 сентября 2023Надежда и вправду лучший экскурсовод! Ее отличает собственный стиль, уникальная подача материала, грамотная и красивая русская речь, хочется слушать и
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На выходные»
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