В Виктория Экскурсия «Три линии жизни Суздаля» Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!

Н Наталия Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.

С Сергей Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.

Е Екатерина Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках читать дальше рассказала об истории города, особенно понравился женский монастырь (с историей про св. Софию). Также нам ответили на все вопросы и очень тепло попрощались. (В маленькой группе до 4 человек перемещались на нашей машине) Добрый день! Большое спасибо за экскурсию, которую вела гид Светлана. Нам повезло, что народу вечером было не слишком много. Светлана подробно

Е Екатерина Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках Все понравилось: Лариса - замечательный экскурсовод, много рассказала и показала за три часа, да и просто очень приятный в общении человек. Суздаль - очень красивый город, обязательно вернёмся ещё раз!

Н Наталья Суздаль - путешествие в Средние века Спасибо огромное Алексею за чудесную экскурсию! Все прошло замечательно не смотря на морозный день) Было очень познавательно, интересно и доступно! Понравилось всем детям и взрослым!

О Ольга Суздаль - путешествие в Средние века Отличный гид,не торопит,была разновозрастная группа,всем все очень понравилось,рекомендую!!!

Д Денис Суздаль монастырский Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!

С Светлана Из Суздаля в Кидекшу читать дальше любовью и заинтересованностью рассказала о многовековой истории Суздаля, о его исторических местах. Мы были впечатлены знанием истории, подкрепленной большим количеством дат. Рекомендуем к посещению также, Кидекшу, где находится церковь Бориса и Глеба - знаменательное завершение экскурсии по этой местности. Были в Суздале в октябре. Погода не баловала. Однако, всё компенсировалось нашим гидом Надеждой. Надежда родом из этих мест. С