Экскурсии выходного дня в Суздале

Найдено 8 экскурсий в категории «На выходные» в Суздале, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900 за человека
Суздаль - путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900 за всё до 5 чел.
Из Суздаля в Кидекшу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Суздаль монастырский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
2 000 за человека
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    31 мая 2024
    Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
    Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
  • С
    Сергей
    21 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    Добрый день! Большое спасибо за экскурсию, которую вела гид Светлана. Нам повезло, что народу вечером было не слишком много. Светлана подробно
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    рассказала об истории города, особенно понравился женский монастырь (с историей про св. Софию). Также нам ответили на все вопросы и очень тепло попрощались. (В маленькой группе до 4 человек перемещались на нашей машине)

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
    Все понравилось: Лариса - замечательный экскурсовод, много рассказала и показала за три часа, да и просто очень приятный в общении человек. Суздаль - очень красивый город, обязательно вернёмся ещё раз!
  • Н
    Наталья
    16 января 2024
    Суздаль - путешествие в Средние века
    Спасибо огромное Алексею за чудесную экскурсию! Все прошло замечательно не смотря на морозный день) Было очень познавательно, интересно и доступно! Понравилось всем детям и взрослым!
  • О
    Ольга
    17 декабря 2023
    Суздаль - путешествие в Средние века
    Отличный гид,не торопит,была разновозрастная группа,всем все очень понравилось,рекомендую!!!
  • Д
    Денис
    30 октября 2023
    Суздаль монастырский
    Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!
  • С
    Светлана
    9 октября 2023
    Из Суздаля в Кидекшу
    Были в Суздале в октябре. Погода не баловала. Однако, всё компенсировалось нашим гидом Надеждой. Надежда родом из этих мест. С
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    любовью и заинтересованностью рассказала о многовековой истории Суздаля, о его исторических местах. Мы были впечатлены знанием истории, подкрепленной большим количеством дат. Рекомендуем к посещению также, Кидекшу, где находится церковь Бориса и Глеба - знаменательное завершение экскурсии по этой местности.

  • Н
    Наталья
    21 сентября 2023
    Из Суздаля в Кидекшу
    Надежда и вправду лучший экскурсовод! Ее отличает собственный стиль, уникальная подача материала, грамотная и красивая русская речь, хочется слушать и
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    слушать ее. Она заражает любовью к своей Родине, своим истокам. История подается нескучно, живо и невероятно увлекательно. Нам очень повезло с гидом. Экскурсию, бесспорно, советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На выходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
  2. Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
  3. Суздаль - путешествие в Средние века
  4. Из Суздаля в Кидекшу
  5. Суздаль монастырский
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "На выходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 618 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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