1 отзыв оставили туристы

Присоединяйтесь к мастер-классу по изготовлению русской тряпичной куклы и погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля.Вы узнаете, как создавались эти уникальные обереги, которые хранили тепло домашнего очага и сопровождали важные события в

жизни наших предков. В ходе занятия вы не только освоите древние техники рукоделия, но и прикоснетесь к истории и культуре России. Каждый этап работы над куклой превратится в захватывающее путешествие по страницам быта русского народа. Ваша ручная работа превратится в истинное искусство, а созданная кукла станет не только украшением дома, но и талисманом, хранящим семейное счастье. Все необходимые материалы предоставляются, и вы сможете сразу приступить к творчеству, не отвлекаясь на подготовку. Этот мастер-класс - прекрасная возможность узнать что-то новое и провести время с пользой в уютной атмосфере древнего города. Забронируйте свое место сейчас и создайте свою уникальную тряпичную куклу, которая будет радовать вас и ваших близких

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить мастер-класс летом, в июне, июле или августе. В это время в Суздале тепло и комфортно, что создаёт приятную атмосферу для занятий. Мероприятие проходит в помещении, поэтому погода не будет мешать вашему увлечению. Весной и осенью также можно насладиться мастер-классом, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение возможно, но холодная погода может повлиять на общее впечатление от поездки.

Сейчас август — это идеальное время.