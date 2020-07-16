1 отзыв оставили туристы

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Мастер-класс — изготовление русской тряпичной куклы

Создать старинную детскую игрушку своими руками по секретной технике суздальских мастериц

5
1 отзыв
Юлия
Юлия – Гид из Суздаля
Тряпичная кукла — не просто игрушка, но оберег и символ старорусского быта.

Наши предки с закрытыми глазами могли смастерить маленького идола.

Освоив технику и овладев секретами мастеров, вы сможете почувствовать связь поколений и лучше понять культуру предков.

А получившаяся куколка станет главным украшением вашего дома!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Мастер-класс — изготовление русской тряпичной куклы
Мастер-класс — изготовление русской тряпичной куклы

Что вас ожидает

Традиционная, народная
Когда-то тряпичные куколки были в каждой избе и их умели делать даже малые дети. Их изготовление полностью безопасно: без швейных машинок и игл, лишь с тканью и нитями. Вы узнаете о множестве видов кукол: веснянке, кубышке-травнице, кукле-кувадке, тульской барыне, орловской кукле, пеленашке и других. Услышите о способах создания тряпичных кукол и обучитесь старинной суздальской технике. А также понаблюдаете за точной работой мастера и убедитесь в истинности поверья, гласящего, что куклы мастера часто похожи на него самого.

Оберег
Вам откроется история 📖 русской тряпичной куклы. Вы угадаете по фотографиям, какие из кукол относятся к зимним, а какие — к весенним обрядам. Мастер расскажет, что кукла-покосница защищала женские руки во время покоса от травм, а куклы-неразлучники оберегали брак. Вы узнаете, что символизирует каждая деталь наряда, почему у куколки нет черт лица и какую роль они играли в быту.

Организационные детали

Все материалы входят в стоимость мастер-класса.

Мастер-класс — изготовление русской тряпичной куклы
Мастер-класс — изготовление русской тряпичной куклы
Мастер-класс — изготовление русской тряпичной куклы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный гид. Но мое хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. У меня огромный опыт работы с детьми разного возраста. Своих детей у меня шестеро. Поэтому часто работаю с семьями, где есть путешественники от мала до велика. Со всеми найду общий язык. И расскажу о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает для себя много нового и неизведанного о Суздале.
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1 отзыв оставили туристы

16 июля 2020
Прекрасное, душевное и увлекательное занятие создание кукол! Мы Юлей сделали настоящих маленьких куколок"по-старинному" и обе, я и моя внучка не могли отрваться от этого увлекательного процесса. Внучке 6 лет и она теперь знает, что куколок когда-то делали руками и такие куколки "как живые". Благодарим мастера Юлю за прекрасный и увлекательный мастер-ласс!!!

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