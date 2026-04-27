1 отзыв оставили туристы

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Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы

Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Присоединяйтесь к мастер-классу по изготовлению русской тряпичной куклы и погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля.

Вы узнаете, как создавались эти уникальные обереги, которые хранили тепло домашнего очага и сопровождали важные события в
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жизни наших предков.

В ходе занятия вы не только освоите древние техники рукоделия, но и прикоснетесь к истории и культуре России.

Каждый этап работы над куклой превратится в захватывающее путешествие по страницам быта русского народа.

Ваша ручная работа превратится в истинное искусство, а созданная кукла станет не только украшением дома, но и талисманом, хранящим семейное счастье.

Все необходимые материалы предоставляются, и вы сможете сразу приступить к творчеству, не отвлекаясь на подготовку.

Этот мастер-класс - прекрасная возможность узнать что-то новое и провести время с пользой в уютной атмосфере древнего города.

Забронируйте свое место сейчас и создайте свою уникальную тряпичную куклу, которая будет радовать вас и ваших близких

5
49 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🧵 Овладение древней техникой изготовления кукол
  • 🎨 Творческое времяпрепровождение
  • 🧸 Создание уникального сувенира своими руками
  • 📜 Погружение в культуру и традиции предков
  • 🏡 Украшение интерьера оригинальной куклой

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить мастер-класс летом, в июне, июле или августе. В это время в Суздале тепло и комфортно, что создаёт приятную атмосферу для занятий. Мероприятие проходит в помещении, поэтому погода не будет мешать вашему увлечению. Весной и осенью также можно насладиться мастер-классом, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение возможно, но холодная погода может повлиять на общее впечатление от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы

Что можно увидеть

  • Суздаль

Описание мастер-класса

Традиционная, народная

Когда-то тряпичные куколки были в каждой избе и их умели делать даже малые дети. Их изготовление полностью безопасно: без швейных машинок и игл, лишь с тканью и нитями. Вы узнаете о множестве видов кукол: веснянке, кубышке-травнице, кукле-кувадке, тульской барыне, орловской кукле, пеленашке и других. Услышите о способах создания тряпичных кукол и обучитесь старинной суздальской технике. А также понаблюдаете за точной работой мастера и убедитесь в истинности поверья, гласящего, что куклы мастера часто похожи на него самого.

Оберег

Вам откроется история русской тряпичной куклы. Вы угадаете по фотографиям, какие из кукол относятся к зимним, а какие — к весенним обрядам. Мастер расскажет, что кукла-покосница защищала женские руки во время покоса от травм, а куклы-неразлучники оберегали брак. Вы узнаете, что символизирует каждая деталь наряда, почему у куколки нет черт лица и какую роль они играли в быту.

Организационные детали

  • Все материалы входят в стоимость мастер-класса
  • Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Красноармейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7667 туристов
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный
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гид. Но моё хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. Я часто работаю с группами, где есть путешественники от мала до велика. Поэтому рассказываю о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает много нового и неизведанного о Суздале.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
2
1
Д
Дата посещения: 26 апр 2026
Было очень интересно!
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M
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
Чудесный мастер, уютный мастер-класс в великолепном месте, куколки талисманы увезли на долгую память
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Е
один час, проведенный на мастер-классе, - полноценный счастливый день. все было здорово!
один час, проведенный на мастер-классе, - полноценный счастливый день. все было здорово!
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Елена
Юлия ведет интересный медитативный мастер-класс. Очень интересно, познавательно и отличный результат в конце!
Юлия ведет интересный медитативный мастер-класс. Очень интересно, познавательно и отличный результат в конце!
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О
Очень классный мастер-класс. И место проведения атмосферное. Всё уютно, тепло и очень здорово. Наши куколки получились такими хорошенькими! не хотелось их из рук выпускать)
Ольга очень милая, тактичная и чуткая девушка. Спасибо!
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Наталья
очень понравился мк♥️Юлия очень приятная женщина,настоящая мать-героиня,еще и занятия соответсвующие:шитье,выпечка🙌🏼Вопрощение русской женщины ☀️Очень приятно с ней рядом находиться 😊
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Входит в следующие категории Суздаля

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