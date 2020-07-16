1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Традиционная, народная

Когда-то тряпичные куколки были в каждой избе и их умели делать даже малые дети. Их изготовление полностью безопасно: без швейных машинок и игл, лишь с тканью и нитями. Вы узнаете о множестве видов кукол: веснянке, кубышке-травнице, кукле-кувадке, тульской барыне, орловской кукле, пеленашке и других. Услышите о способах создания тряпичных кукол и обучитесь старинной суздальской технике. А также понаблюдаете за точной работой мастера и убедитесь в истинности поверья, гласящего, что куклы мастера часто похожи на него самого.

Оберег

Вам откроется история 📖 русской тряпичной куклы. Вы угадаете по фотографиям, какие из кукол относятся к зимним, а какие — к весенним обрядам. Мастер расскажет, что кукла-покосница защищала женские руки во время покоса от травм, а куклы-неразлучники оберегали брак. Вы узнаете, что символизирует каждая деталь наряда, почему у куколки нет черт лица и какую роль они играли в быту.

Организационные детали

Все материалы входят в стоимость мастер-класса.