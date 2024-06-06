1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
11 июня в 09:30
12 июня в 13:30
5 990₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к пасечнику» в Суздале: пчеловодство и дегустация меда
Посетите деревенскую пасеку в Суздале, узнайте о пчеловодстве и истории меда, попробуйте свежий мед и чай на травах
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале
Начало: У входа в ресторан «Огурец»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
Погрузитесь в атмосферу Суздаля, сплавляясь на байдарках по реке Каменке. Полюбуйтесь кремлем, сделайте фото и насладитесь перекусом на воде
Начало: У церкви Ильи Пророка
Завтра в 10:30
13 июня в 17:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024Все понравилось. Спасибо)
- ИИнна5 июня 2024Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
- ООксана5 июня 2024Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ИИрина2 июня 2024Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
- ММария2 июня 2024Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Можно с детьми»
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