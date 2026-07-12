Про мои фотопрогулки говорят, что они проходят легко.
Без вымученных поз, без долгих расстановок в кадре — я помогу вам расслабиться перед камерой и, развлекая разговорами о Суздале, поймаю ваши эмоции и искренние улыбки.
Вы получите серию атмосферных фото с разными планами, а нашими «декорациями» станут маковки церквей, старинные постройки и исконно русские пейзажи.
Без вымученных поз, без долгих расстановок в кадре — я помогу вам расслабиться перед камерой и, развлекая разговорами о Суздале, поймаю ваши эмоции и искренние улыбки.
Вы получите серию атмосферных фото с разными планами, а нашими «декорациями» станут маковки церквей, старинные постройки и исконно русские пейзажи.
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R.
- В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на веб-галерею с 80 кадрами в моей авторской обработке. Фото будут доступны для скачивания по ссылке в течение 1 месяца.
- По желанию можно заказать фотосессию на 2 или 3 часа с посещением самых живописных мест Суздаля. Вы получите более 150 фотографий. Стоимость 2-х часовой фотосессии — 17 500 ₽, 3 часа — 26 000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У суздальского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 322 туристов
Я профессиональный фотограф с художественным образованием. Живу во Владимире и искренне люблю свой город. Приглашаю вас прогуляться по самым живописным его местам. Ещё один горячо любимый мной город — Суздаль. Этот
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Элеонора отличный фотограф, подсказывала как надо правильно встать. Фотопрогулка прошла легко, мы совсем не чувствовали себя скованно. Цена приемлемая. Смело рекомендуем!
+2
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Огромное спасибо Элеоноре за волшебную фотосессию в Суздальском кремле! Настоящий профессионал: фотографии получились шикарные, а результат пришёл оперативно. Было очень легко и приятно общаться, плюс Элеонора поделилась интересными фактами о городе. Рекомендую от всей души.
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фотосессия с экскурсией и фото выше всяких похвал. рекомендую однозначно, выбраны аутентичные прекрасные виды, проявлен индивидуальный подход, гибкость и доброжелательность организатора.
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Прогулка прошла непренужденно, спасибо большое Элеоноре за прекрасную фотосессию,теперь будем смотреть красивые фото и вспоминать сказочный Суздаль🥰🥰🥰
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С
Хочу сказать большое спасибо Элеоноре! Было интересно, не скучно и легко. Очень понравились фотографии.
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Хотим выразить благодарность Эле за прекрасную прогулку. Все как договаривались, Эля провела нас по самым красивым местам Кремля, подсказывала как лучшие встать, рассказывала интересные моменты о Кремле. Погодка нас порадовала, все сложилось самым лучшим образом. Фото получили уже через 2 дня. Теперь у нас о Суздале есть красивые воспоминания, напечатаем и поставим в рамочку 🩷 Всем советуем 🤗
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