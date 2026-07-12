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Н Наталья Элеонора отличный фотограф, подсказывала как надо правильно встать. Фотопрогулка прошла легко, мы совсем не чувствовали себя скованно. Цена приемлемая. Смело рекомендуем! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Прозорова Огромное спасибо Элеоноре за волшебную фотосессию в Суздальском кремле! Настоящий профессионал: фотографии получились шикарные, а результат пришёл оперативно. Было очень легко и приятно общаться, плюс Элеонора поделилась интересными фактами о городе. Рекомендую от всей души. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина фотосессия с экскурсией и фото выше всяких похвал. рекомендую однозначно, выбраны аутентичные прекрасные виды, проявлен индивидуальный подход, гибкость и доброжелательность организатора. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Прогулка прошла непренужденно, спасибо большое Элеоноре за прекрасную фотосессию,теперь будем смотреть красивые фото и вспоминать сказочный Суздаль🥰🥰🥰 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Хочу сказать большое спасибо Элеоноре! Было интересно, не скучно и легко. Очень понравились фотографии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет