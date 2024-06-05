🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО Начало: По договоренности 12 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха Начало: Во Владимире 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю 7 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Суздальский кремль: клады, викинги, куранты Погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать, как выглядели модницы 1000 лет назад Начало: на Торговой площади 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 400 отзывов Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 190 отзывов Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру Начало: По договорённости, в зависимости от формата Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом от 3 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели. 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль Расписание: По договоренности от 6 563 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Из Суздаля в Кидекшу Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Суздаль - символ русской древности Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Суздаль - средневековый город-музей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль Расписание: По договоренности от 6 563 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная) Начало: Место встречи уточняйте после бронирования 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Знакомьтесь, древний Суздаль Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик... от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Суздаль только для вас Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия «Три линии жизни Суздаля» Начало: г. Суздаль ул. Ленина 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Суздаль - путешествие во времени Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль Расписание: Ежедневно в 10:00 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал Начало: Суздаль, Торговая площадь Расписание: По договоренности от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества Начало: Торговая площадь Расписание: По договоренности 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов Начало: Владимир. Соборная площадь Расписание: Ежедневно, по договорённости 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно, по договорённости 10 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого Начало: У Торговых рядов 7 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Суздаль в легендах и фактах Начало: Ул. Кремлевская,6, Суздаль Расписание: понедельник в 10:00, 6 500 ₽ за всё до 8 чел.