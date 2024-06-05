1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю
16 июня в 09:00
19 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
Погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать, как выглядели модницы 1000 лет назад
Начало: на Торговой площади
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта
Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы
Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль только для вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в легендах и фактах
Начало: Ул. Кремлевская,6, Суздаль
Расписание: понедельник в 10:00,
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
- ЕЕвгения31 мая 2024Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
- ВВиктория31 мая 2024Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!
- ННаталия29 мая 2024Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
- ННаталия27 мая 2024Гид просто супер! Рекомендую!
- ЕЕлена26 мая 2024Были на экскурсии с Анной 25 мая. Всё понравилось: глубокий рассказ, интересные факты, о которых раньше не знали. Много информации о глубокой древности, язычниках.
- ССергей21 мая 2024Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.
- ЕЕлена21 мая 2024Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.
- ННаталья18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, почувствовали атмосферу города. Спасибо экскурсоводу Вадиму!
- ИИрина15 мая 2024Всей нашей большой компании очень понравилось. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «История и архитектура»
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