Экскурсии Суздаля об истории и архитектуре

Найдено 39 экскурсий в категории «История и архитектура» в Суздале, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000 за всё до 10 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Сказы о Суздальской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700 за человека
Суздаль: тропой веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350 за всё до 8 чел.
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200 за всё до 5 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Суздальские монастыри - ключи к истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю
16 июня в 09:00
19 июня в 12:00
7 800 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900 за всё до 5 чел.
Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
Погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать, как выглядели модницы 1000 лет назад
Начало: на Торговой площади
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Суздаль - путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900 за всё до 5 чел.
Прогулка по городу с коренным суздальцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта
Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы
Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
Из Суздаля в Кидекшу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Суздаль - символ русской древности
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль - средневековый город-музей
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Суздаль монастырский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Суздаль только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Суздаль только для вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
2 000 за человека
Суздаль - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Суздаль в легендах и фактах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в легендах и фактах
Начало: Ул. Кремлевская,6, Суздаль
Расписание: понедельник в 10:00,
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 500 за всё до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
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    знания, живой интерес к истории, мифологии, древней славянской культуре,традициях. Благодаря широчайшему кругозору, приятной речи Анны во мне пробудился интерес и вдохновение к новым знаниям. Я почувствовала легкость и внутреннюю благодарность за столь мягкое и трепетное погружение с визуальным подкреплением. Прогулялись по видовым тропам с местными красотами, скрытыми от праздного взора. После общения с Анной трудно слушать классических историков-экскурсоводов. Интуитивно доверяешь опыту и знаниям идущим вразрез с официальными источниками информации. Очень хочется, чтобы больше людей стремились к правде. Я очень благодарна Анне за проведенное с ней время.

  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Суздаль: тропой веков
    Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
  • В
    Виктория
    31 мая 2024
    Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
    Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
    Гид просто супер! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Были на экскурсии с Анной 25 мая. Всё понравилось: глубокий рассказ, интересные факты, о которых раньше не знали. Много информации о глубокой древности, язычниках.
    Были на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 мая
  • С
    Сергей
    21 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Суздаль - символ русской древности
    Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Суздаль - средневековый город-музей
    Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, почувствовали атмосферу города. Спасибо экскурсоводу Вадиму!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
    Всей нашей большой компании очень понравилось. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
  2. Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
  3. Суздаль в контексте русской истории
  4. Сказы о Суздальской земле
  5. Суздаль: тропой веков
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "История и архитектура" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 1 200 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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