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Мастер-класс по стрельбе из лука

Александр В.
Александр В. – Гид из Суздаля
Хотите интересно провести время в Суздале и ощутить дух старины? Тогда вам нужно попробовать себя в роли средневекового лучника.

Вы узнаете какие виды луков бывают, услышите его историю 📖, потренируетесь в пробной стрельбе.

После чего можно устроить соревнования между командами или в личном зачёте.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука

Что вы увидите

  • Суздаль (или Владимир)
Из истории 📖 лука
Лук — это одно из древнейших боевых орудий человека. Первые луки, по мнению археологов, использовались ещё 64000 лет назад. Это метательное оружие использовалось по всему миру. В 19 веке луков не знали разве что в Австралии и Океании. А вот в Европе (несмотря на распространение огнестрельного оружия) в бою лук использовали даже в 1813 году в битве народов под Лейпцигом.
Первые наконечники для стрел делали из камня. Такая стрела весила 50 граммов. Позже появились костяные и металлические наконечники. А луки стали более мощными.
Виды луков
Луки разделяют на простые и составные. Простые луки изготавливали из цельного куска древесины. Они достигали длины более 2 метров. Составные или композитные луки являлись многослойными. Они были короче и изготавливались из разных материалов. Внутренняя часть из рогов животных, средняя из древесины, наружная из сухожилий. Благодаря этим материалам более короткий лук был мощным, гибким и упругим. Составные луки были распространены в Азии, например, у монголов. Также луки разделяют на длинные и плоские.
Стрельба из лука в Суздале
В Суздале вы можете пострелять как раз из длинного лука или простого прямого лука. Его ещё называют английским луком. Во время Столетней войны этот легендарный лук сыграл решающую роль при победе над французами (битвы при Креси, при Пуатье и Азенкуре).
Лучный тир может быть выставлен почти в любом месте в Суздале или во Владимире по вашему желанию. Мы организуем стрельбу из лука только на заказ. Сначала проводится инструктаж, потом пробные (прицельные) стрельбы. После этого можно устроить соревнования между командами или в личном зачёте.

Организационные детали:

  • Длительность мастер-класса зависит от количества участников. Если группа до 10 человек, то за час все успеют пострелять и получить удовольствие. Если больше, то потребуется и больше времени — порядка двух часов.
  • Девушки с нарощенными ногтями тоже могут стрелять из лука, только делать это нужно очень аккуратно.
  • Для зимы лучше запастись перчатками. Та рука, которой вы будете держать лук, должна быть в тепле.
  • К стреляющим из лука не предъявляются строгие требования. Главное, чтобы было удобно держать это двухметровое оружие в руках. То есть вы должны быть хотя бы среднего роста. Маленьким детям мы готовы предложить детский лук, который отличается от большого только размером.
Что входит
  • Мастер-класс по стрельбе из лука
  • Инструктаж и пробные стрельбы
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр В.
Александр В.
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