Из истории 📖 лука

Лук — это одно из древнейших боевых орудий человека. Первые луки, по мнению археологов, использовались ещё 64000 лет назад. Это метательное оружие использовалось по всему миру. В 19 веке луков не знали разве что в Австралии и Океании. А вот в Европе (несмотря на распространение огнестрельного оружия) в бою лук использовали даже в 1813 году в битве народов под Лейпцигом.

Первые наконечники для стрел делали из камня. Такая стрела весила 50 граммов. Позже появились костяные и металлические наконечники. А луки стали более мощными.

Виды луков

Луки разделяют на простые и составные. Простые луки изготавливали из цельного куска древесины. Они достигали длины более 2 метров. Составные или композитные луки являлись многослойными. Они были короче и изготавливались из разных материалов. Внутренняя часть из рогов животных, средняя из древесины, наружная из сухожилий. Благодаря этим материалам более короткий лук был мощным, гибким и упругим. Составные луки были распространены в Азии, например, у монголов. Также луки разделяют на длинные и плоские.

Стрельба из лука в Суздале

В Суздале вы можете пострелять как раз из длинного лука или простого прямого лука. Его ещё называют английским луком. Во время Столетней войны этот легендарный лук сыграл решающую роль при победе над французами (битвы при Креси, при Пуатье и Азенкуре).

Лучный тир может быть выставлен почти в любом месте в Суздале или во Владимире по вашему желанию. Мы организуем стрельбу из лука только на заказ. Сначала проводится инструктаж, потом пробные (прицельные) стрельбы. После этого можно устроить соревнования между командами или в личном зачёте.

Организационные детали: