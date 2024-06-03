Необычные экскурсии по Суздалю

Найдено 26 экскурсий в категории «Необычные» в Суздале, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Индивидуальная
1.5 часа
227 отзывов
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
5 300 за всё до 5 чел.
Древний Суздаль - град медовый
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Суздаль - город и люди
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
537 отзывов
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
40 отзывов
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
В гости к пасечнику
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия «В гости к пасечнику» в Суздале: пчеловодство и дегустация меда
Посетите деревенскую пасеку в Суздале, узнайте о пчеловодстве и истории меда, попробуйте свежий мед и чай на травах
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 900 за всё до 5 чел.
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас
Начало: На территории ГТК Суздаль
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека
Колокольни Суздаля со звонарем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000 за всё до 10 чел.
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
Погрузитесь в атмосферу Суздаля, сплавляясь на байдарках по реке Каменке. Полюбуйтесь кремлем, сделайте фото и насладитесь перекусом на воде
Начало: У церкви Ильи Пророка
Завтра в 10:30
13 июня в 17:00
6 500 за всё до 3 чел.
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200 за всё до 5 чел.
Пленэр в былинном Суздале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 2 чел.
По Суздалю на санях да на карете
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Мастер-класс по кузнечному делу
Начало: Суздаль
Расписание: По договоренности т. к. Иногда есть изменения в расписании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 900 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по росписи матрешек
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по росписи матрешек
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон
Расписание: По субботам и праздничным дням в 17:00
Сегодня в 17:00
22 июня в 17:00
900 за человека
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
16 отзывов
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Экскурсия с суздальским крестьянином
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Экскурсия с суздальским крестьянином
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
5 000 за человека
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Спасибо большое. Всё было очень здорово.
  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
  • м
    марк
    1 июня 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
    Давно хотели попасть на "Самоход", рекомендовали друзья. И вот, наконец, получилось! Дети назвали этот квест "бродилка":)) Мы в Суздале не
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    в первый раз, поэтому хотелось как раз ходить самостоятельно по старинному городу, разыскивать подсказки и найти Клад! Спасибо нашему гиду Анне, человек увлеченный, неравнодушный, искренне влюбленный в город Суздаль и русскую старину! И конечно, до новых приятных встреч!:)

    Давно хотели попасть на "Самоход", рекомендовали друзья. И вот, наконец, получилось! Дети назвали этот квест "бродилка":))
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Мастер-класс по стрельбе из лука
    Добрый день! хочется выразить благодарность за проведенный мастер-класс по стрельбе из лука! Ожидание-реальность полностью соответствует. Были семьей с мужем и сыном 5,5 лет. Прекрасно постреляли, у каждого получилось. Также удалось опробовать арбалет, за что отдельное спасибо!
  • В
    Валентина
    28 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу
    Мастер-класс по кузнечному делу оправдал наши ожидания, сковали гвоздь, гвоздик-брелок и подкову. Для первого опыта в кузнечном деле вполне удачно
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    получилось. Антон понятно изложил теорию, помогал в практике. Думаю, что если бы была возможность изготовить по второму изделию, то вполне справились бы уже самостоятельно. Необходимо перед мастер-классом уделить внимание тренировке с гантелями, ибо молоток весит 1,5 кг, а кувалда ещё больше:))) Благодарим Антона за предоставленную возможность получить интересный и познавательный опыт в работе с металлом:)

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Суздаль - город и люди
    Было очень здорово погулять с гидом по уже знакомому Суздалю! Дарья отличный адаптивный гид и приятный собеседник. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
  2. Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
  3. Древний Суздаль - град медовый
  4. Суздаль - город и люди
  5. Тайны Суздаля для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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