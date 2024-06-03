Индивидуальная 1 час 45 отзывов Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров 6 700 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 227 отзывов Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко) 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 36 отзывов Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи Начало: Около Успенской церкви Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30 от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь) 6000 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 537 отзывов Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых Начало: Около Ризоположенского монастыря 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 2 часа 138 отзывов Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор» 1900 1 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 40 отзывов «Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад Начало: На Торговой площади 3 260 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 23 отзыва Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи Начало: Суздальский кремль 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера Начало: Суздаль 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия «В гости к пасечнику» в Суздале: пчеловодство и дегустация меда Посетите деревенскую пасеку в Суздале, узнайте о пчеловодстве и истории меда, попробуйте свежий мед и чай на травах Начало: По договоренности 5 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 2 отзыва Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас Начало: На территории ГТК Суздаль 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚣‍♂️ На байдарках Индивидуальная 3 часа 6 отзывов На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке Погрузитесь в атмосферу Суздаля, сплавляясь на байдарках по реке Каменке. Полюбуйтесь кремлем, сделайте фото и насладитесь перекусом на воде Начало: У церкви Ильи Пророка 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Пленэр в былинном Суздале Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели Начало: У Суздальского кремля 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 1 час 6 отзывов По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел Начало: Обговаривается индивидуально 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 5 отзывов Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах Начало: на улице Коровники 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории Начало: На улице Парижской Комунны 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Мастер-класс по кузнечному делу Начало: Суздаль Расписание: По договоренности т. к. Иногда есть изменения в расписании от 3 900 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 2 часа 8 отзывов Мастер-класс по росписи матрешек Начало: Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон Расписание: По субботам и праздничным дням в 17:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 16 отзывов Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29 Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день) 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 2 часа Экскурсия с суздальским крестьянином Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках Начало: На Торговой площади 5 000 ₽ за человека