А Александр Суздаль: очевидный и невероятный Все понравилось. Спасибо)

М Марат Душевная групповая экскурсия по Суздалю Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.

А Алиса Исторический квест по граду Суздалю читать дальше старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо! Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в

М Мария Суздаль: очевидный и невероятный Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.

Н Николай Древний Суздаль - град медовый Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))

В Вячеслав Душевная групповая экскурсия по Суздалю Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.

С Светлана Душевная групповая экскурсия по Суздалю читать дальше проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно

Я Яна Суздаль: очевидный и невероятный Все понравилось, спасибо большое Илье! Было познавательно и интересно!

Н Наталия Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.