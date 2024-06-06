1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
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Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
скидка
20%
Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи матрешек
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон
Расписание: По субботам и праздничным дням в 17:00
Сегодня в 17:00
22 июня в 17:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия с суздальским крестьянином
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024Все понравилось. Спасибо)
- ММарат5 июня 2024Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ММария2 июня 2024Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.
- ННиколай2 июня 2024Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
- ВВячеслав2 июня 2024Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
- ССветлана30 мая 2024Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
- ЯЯна29 мая 2024Все понравилось, спасибо большое Илье! Было познавательно и интересно!
- ННаталия29 мая 2024Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
- ССветлана24 мая 2024Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️ На квесте узнаешь не только историю города, но и откуда взялись
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Групповые»
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