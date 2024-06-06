Групповые экскурсии Суздаля

Найдено 9 экскурсий в категории «Групповые» в Суздале, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Суздаль: очевидный и невероятный
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Древний Суздаль - град медовый
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Мастер-класс по росписи матрешек
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по росписи матрешек
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон
Расписание: По субботам и праздничным дням в 17:00
Сегодня в 17:00
22 июня в 17:00
900 за человека
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670 за человека
Экскурсия с суздальским крестьянином
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Экскурсия с суздальским крестьянином
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Все понравилось. Спасибо)
    Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)
  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.
    Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно
  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
  • В
    Вячеслав
    2 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
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    проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад

  • Я
    Яна
    29 мая 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Все понравилось, спасибо большое Илье! Было познавательно и интересно!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️ На квесте узнаешь не только историю города, но и откуда взялись
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    некоторые выражения, которые мы до сих пор употребляем в речи. Во время прогулки Мария задает вопросы, на которые можно ответить используя свои знания или интуицию, а также услышать загадку на необычном языке…

    Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  2. Суздаль: очевидный и невероятный
  3. Древний Суздаль - град медовый
  4. Исторический квест по граду Суздалю
  5. Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Групповые" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 900 до 5 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 724 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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