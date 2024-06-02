1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по кузнечному делу
Начало: Суздаль
Расписание: По договоренности т. к. Иногда есть изменения в расписании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи матрешек
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон
Расписание: По субботам и праздничным дням в 17:00
Сегодня в 17:00
22 июня в 17:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся2 июня 2024Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
- ААнастасия28 мая 2024Добрый день! хочется выразить благодарность за проведенный мастер-класс по стрельбе из лука! Ожидание-реальность полностью соответствует. Были семьей с мужем и сыном 5,5 лет. Прекрасно постреляли, у каждого получилось. Также удалось опробовать арбалет, за что отдельное спасибо!
- ВВасилий28 мая 2024Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу
- ВВалентина28 мая 2024Мастер-класс по кузнечному делу оправдал наши ожидания, сковали гвоздь, гвоздик-брелок и подкову. Для первого опыта в кузнечном деле вполне удачно
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
- ННастя25 мая 2024Всё очень понравилось!
- ООльга23 мая 2024Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
- ММаксим22 мая 2024Была очень интересная и познавательная экскурсия! Детям и взрослым все понравилось! Рекомендую эту экскурсию с детьми. Сделали брелоки на память.
- ААнна21 мая 2024Хотим выразить благодарность за проведенный мастер класс. Были с четырьмя маленькими детьми (5 лет, 5 лет, 6 лет, 7 лет).
- ООлег17 мая 2024Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше! Настолько красиво и досконально объяснять, и так любить свое дело! Это просто бомба! Мы получили огромное удовольствие от посещения! Уже сегодня порекомендовал знакомым.
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