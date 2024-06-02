за всё до 3 чел.

6 700 ₽ за всё до 3 чел.

Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров

за всё до 5 чел.

5 300 ₽ за всё до 5 чел.

Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы

за всё до 10 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега

за всё до 10 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки

за всё до 10 чел.

7 800 ₽ за всё до 10 чел.

Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи

за всё до 3 чел.

6 000 ₽ за всё до 3 чел.

Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера

за всё до 6 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля

от 2 000 ₽ за человека

Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря

Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной

за всё до 5 чел.

6 200 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)

за всё до 2 чел.

5 000 ₽ за всё до 2 чел.

Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели

за всё до 3 чел.

12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории

Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики

Индивидуальная

1.5 часа 12 отзывов

Расписание: По договоренности т. к. Иногда есть изменения в расписании