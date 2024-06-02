Интересные программы мастер-классы Суздаля

Найдено 14 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Суздале, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Индивидуальная
1.5 часа
227 отзывов
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
5 300 за всё до 5 чел.
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс «Печём русский пряник»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000 за человека
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200 за всё до 5 чел.
Пленэр в былинном Суздале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 2 чел.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Мастер-класс по кузнечному делу
Начало: Суздаль
Расписание: По договоренности т. к. Иногда есть изменения в расписании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 900 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по росписи матрешек
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по росписи матрешек
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон
Расписание: По субботам и праздничным дням в 17:00
Сегодня в 17:00
22 июня в 17:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    2 июня 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Мастер-класс по стрельбе из лука
    Добрый день! хочется выразить благодарность за проведенный мастер-класс по стрельбе из лука! Ожидание-реальность полностью соответствует. Были семьей с мужем и сыном 5,5 лет. Прекрасно постреляли, у каждого получилось. Также удалось опробовать арбалет, за что отдельное спасибо!
  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу
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    порекомендовать этот опыт получения нового знания и создания чего-то из ничего отдельным путешественникам или небольшим группам 2-3 человека. Результат МК, оформленный в чашку под чутким руководством и с помощью мастера, представлен на фото. Надеюсь всё получится и через пару недель я получу на память о Суздале и его людях индивидуальный сувенир. Спасибо большое ребятам! Успехов в труде и творчестве!

    Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел
  • В
    Валентина
    28 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу
    Мастер-класс по кузнечному делу оправдал наши ожидания, сковали гвоздь, гвоздик-брелок и подкову. Для первого опыта в кузнечном деле вполне удачно
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    получилось. Антон понятно изложил теорию, помогал в практике. Думаю, что если бы была возможность изготовить по второму изделию, то вполне справились бы уже самостоятельно. Необходимо перед мастер-классом уделить внимание тренировке с гантелями, ибо молоток весит 1,5 кг, а кувалда ещё больше:))) Благодарим Антона за предоставленную возможность получить интересный и познавательный опыт в работе с металлом:)

  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
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    из куска глины, это что-то невероятное. А в скором будущем после обжига и покрытии глазурью, наши работы приедут к нам домой и будут приятным воспоминанием об этом удивительном путешествии в Суздаль. Если и вы планируете поездку в обязательном порядке забронируйте мастер класс с гончаром Александром. Очень интересный рассказчик и добрейшей души человек.

    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи
  • Н
    Настя
    25 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу
    Всё очень понравилось!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
    Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
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    насколько человек любит свой край и с таким пылом и желанием передать свою любовь рассказывает много интересного. Я бы назвала его -бриллиантом своего города. Город не заслуженно забыт, осталось не много исторических объектов, но к посещению рекомендую. Посетили уютное кафе при библиотеке. Чудное место.

  • М
    Максим
    22 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
    Была очень интересная и познавательная экскурсия! Детям и взрослым все понравилось! Рекомендую эту экскурсию с детьми. Сделали брелоки на память.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
    Хотим выразить благодарность за проведенный мастер класс. Были с четырьмя маленькими детьми (5 лет, 5 лет, 6 лет, 7 лет).
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    Антон очень доступно и интересно поделился своими опытом и знаниями. Было познавательно как детям, так и взрослым. Желаем процветания кузне. Спасибо большое за теплый прием и приятные, запоминающиеся воспоминания!

  • О
    Олег
    17 мая 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше! Настолько красиво и досконально объяснять, и так любить свое дело! Это просто бомба! Мы получили огромное удовольствие от посещения! Уже сегодня порекомендовал знакомым.
    Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
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  1. Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
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  3. Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
  4. Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Торговая площадь
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  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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