Марина проводит ещё 2 экскурсии

Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города. Я помогу вам убедиться, что монастыри — это не скучно, а в первую очередь красиво, во вторую интересно и, наконец, вкусно и душевно. Мы прогуляемся по тихим и живописным улочкам города, поговорим о его старинных обителях и полюбуемся на пряничные панорамы Суздаля со смотровых площадок.
Чудеса и реликвии Спасо-Евфимиева монастыря
После прогулки мы посетим самый большой музейный центр Суздаля, который расположился за массивными стенами Спасо-Евфимиева монастыря. Здесь вы услышите историю обители, которая за столетия прошла путь от крепости и тюрьмы для раскольников до современного музея. Мы побываем в соборе с росписями 17 века, заглянем в золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства. Послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и побываем на аптекарском огородике. А еще вы сможете угоститься теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музеи. В среднем стоимость 1 билета на взрослого — 700 ₽, дети до 14 — 500 ₽, детям до 7 лет — бесплатно. По желанию можно посетить и другие экспозиции — это оговаривается на месте.
Экскурсия подходит для путешественников от 7 лет
Для посещения монастырей дамам желательно взять с собой головной убор
Экскурсию проведу для вас я или моя коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4836 туристов
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были читать дальшеуменьшить
заложены именно на этой земле.
Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных.
Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Zinaida
Отличная экскурсия! чудесно провели время, Марина - большой профессионал!
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Alexandra
Это отдельное удовольствие - слушать человека, который влюблен в то, что делает. Это про Марину!
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А
Алла
Марина - замечательный гид! Прекрасная речь, легкость и логика в подаче. Сегодня узнали столько интересных фактов о Суздале и монастырях, послушали колокольный звон и хор певчих. Экскурсия была просто шикарной, на одном дыхании! Наша 9ти летняя дочь сказала, что было очень интересно, потому что нам рассказывали истории, а не перечисляли даты! И именно так и работают лучшие гиды. Спасибо!
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Мария
В Спасо-Евфимиевом монастыре мы были не в первый раз. Несколько лет назад мы знакомились с монастырем в сопровождении музейного экскурсовода - это было настолько скучно и занудно, что мы сделали читать дальшеуменьшить
перерыв. В свои следующие визиты в Суздаль в монастырь не заглядывали. Но уж слишком Спасо-Евфимиев монастырь знаковый и важный для города. Нашли Марину на трипстере и не пожалели ни одного мгновения! Очень глубоко, многосторонне, увлекательно. Отличный русский язык - можно просто бесконечно слушать и слушать повествование Марины. Мы задержались, так как не могли никак наговориться, задать все имеющиеся вопросы и побежать дальше по маршруту. Сохраняем себе контакт Марины и в следующий раз обязательно с ней встретимся!!!
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Светлана
Спасибо Марине за интересную экскурсию!
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Ирина
Благодарим Марину от всей семьи за то, что она очень быстро (буквально накануне даты встречи) откликнулась на наш запрос, подстроилась под пожелания и удовлетворила тягу к знаниям начинающего историка! Прекрасно, познавательно, очень тепло провели время. От души благодарим Марину и обязательно погуляем еще во время следующего визита в Суздаль
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