Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Суздальские панорамы

Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города. Я помогу вам убедиться, что монастыри — это не скучно, а в первую очередь красиво 🤩, во вторую интересно и, наконец, вкусно и душевно. Мы прогуляемся по тихим и живописным улочкам города, поговорим о его старинных обителях и полюбуемся на пряничные панорамы Суздаля со смотровых площадок.

Чудеса и реликвии Спасо-Евфимиева монастыря

После прогулки мы посетим самый большой музейный центр Суздаля, который расположился за массивными стенами Спасо-Евфимиева монастыря. Здесь вы услышите историю 📖 обители, которая за столетия прошла путь от крепости и тюрьмы для раскольников до современного музея. Мы побываем в соборе с росписями 17 века, заглянем в золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства. Послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и побываем на аптекарском огородике. А еще вы сможете угоститься теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 не включены входные билеты 🎫 в музеи 🖼. В среднем стоимость 1 билета на взрослого — 400 руб., детям до 16 лет — бесплатно. По желанию можно посетить и другие экспозиции — это оговаривается на месте.

Экскурсия ⛳ подходит для путешественников от 7 лет

Для посещения монастырей дамам желательно взять с собой головной убор

Обратите внимание: в связи с эпидемиологической обстановкой максимальное количество в группе на территории музея не должно превышать 5 человек + 1 гид.