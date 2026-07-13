Марина проводит ещё 2 экскурсии

Приготовьтесь разрушить стереотипы о монастырях и проникнуть в самую душу Суздаля. Мы прогуляемся по смотровым площадкам города и посетим его крупнейший музейный центр — Спасо-Евфимиев монастырь. Здесь вы увидите росписи 17 века, проникнете в золотую кладовую, восхититесь колокольными звонами и даже заглянете в камеру тюрьмы, где томились вольнодумцы и раскольники.

Описание экскурсии

Суздальские панорамы

Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города. Я помогу вам убедиться, что монастыри — это не скучно, а в первую очередь красиво, во вторую интересно и, наконец, вкусно и душевно. Мы прогуляемся по тихим и живописным улочкам города, поговорим о его старинных обителях и полюбуемся на пряничные панорамы Суздаля со смотровых площадок.

Чудеса и реликвии Спасо-Евфимиева монастыря

После прогулки мы посетим самый большой музейный центр Суздаля, который расположился за массивными стенами Спасо-Евфимиева монастыря. Здесь вы услышите историю обители, которая за столетия прошла путь от крепости и тюрьмы для раскольников до современного музея. Мы побываем в соборе с росписями 17 века, заглянем в золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства. Послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и побываем на аптекарском огородике. А еще вы сможете угоститься теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом.

Организационные детали