Марина проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Суздальские монастыри — ключи к истории города

Полюбоваться городом с панорамных точек и открыть тайны древней Спасо-Евфимиевой обители

Марина
Марина – Гид из Суздаля
Приготовьтесь разрушить стереотипы о монастырях и проникнуть в самую душу Суздаля.

Мы прогуляемся по смотровым площадкам города и посетим его крупнейший музейный центр — Спасо-Евфимиев монастырь.

Здесь вы увидите росписи 17 века, проникнете в золотую кладовую, восхититесь колокольными звонами и даже заглянете в камеру тюрьмы, где томились вольнодумцы и раскольники.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Суздальские монастыри — ключи к истории города
Суздальские монастыри — ключи к истории города

Что вас ожидает

Суздальские панорамы
Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города. Я помогу вам убедиться, что монастыри — это не скучно, а в первую очередь красиво 🤩, во вторую интересно и, наконец, вкусно и душевно. Мы прогуляемся по тихим и живописным улочкам города, поговорим о его старинных обителях и полюбуемся на пряничные панорамы Суздаля со смотровых площадок.

Чудеса и реликвии Спасо-Евфимиева монастыря
После прогулки мы посетим самый большой музейный центр Суздаля, который расположился за массивными стенами Спасо-Евфимиева монастыря. Здесь вы услышите историю 📖 обители, которая за столетия прошла путь от крепости и тюрьмы для раскольников до современного музея. Мы побываем в соборе с росписями 17 века, заглянем в золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства. Послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и побываем на аптекарском огородике. А еще вы сможете угоститься теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не включены входные билеты 🎫 в музеи 🖼. В среднем стоимость 1 билета на взрослого — 400 руб., детям до 16 лет — бесплатно. По желанию можно посетить и другие экспозиции — это оговаривается на месте.
  • Экскурсия ⛳ подходит для путешественников от 7 лет
  • Для посещения монастырей дамам желательно взять с собой головной убор

Обратите внимание: в связи с эпидемиологической обстановкой максимальное количество в группе на территории музея не должно превышать 5 человек + 1 гид.

Суздальские монастыри — ключи к истории города
Суздальские монастыри — ключи к истории города
Суздальские монастыри — ключи к истории города
Суздальские монастыри — ключи к истории города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина, я работаю гидом по городам Золотого Кольца, как с группами, так и с индивидуальными туристами. В школе я ужасно не любила историю, и только начав погружаться в профессию гида, осознала, насколько же это интересно и захватывающе. Поэтому, составляя программы и маршруты экскурсий, я стараюсь избегать банальностей и заученных фактов. Для меня каждая экскурсия — это маленькое путешествие в прошлое, а иногда и в будущее. Предлагаю вам погрузиться в атмосферу древних городов, неизвестных артефактов, узнать несколько версий исторических событий, познакомиться с интересными страницами в биографии известных людей, которые жили на просторах нашей родины. По вашему пожеланию адаптирую программу экскурсии под любые вкусы. Это может быть легкое знакомство с городом, паломнический тур или захватывающий квест для молодого поколения. Приезжайте, я буду очень рада знакомству.
Напишите мне

Марина проводит ещё 2 экскурсии

Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
4 990
3 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
24 отзыва
Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
5 600
2.5 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века

Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослых
3 900
2 часа
Тайны Суздаля для детей и взрослых
137 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Нескучный Суздаль
4 300
2.5 часа
Нескучный Суздаль
95 отзывов
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Легенды и предания суздальской земли
3 900
2 часа
Легенды и предания суздальской земли
71 отзыв
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Суздаль — колыбель России
5 200
3 часа
Суздаль — колыбель России
63 отзыва
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
4 550
2 часа
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
55 отзывов
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в веселой интерактивной форме
Путешествие по загадочному Суздалю
5 500
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю
35 отзывов
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста