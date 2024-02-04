Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале

Погрузитесь в мир русского народного искусства, создавая собственную матрёшку на мастер-классе в Суздале
Вас ждёт увлекательное путешествие в мир русской народной культуры на мастер-классе по росписи матрёшки в живописном Суздале.
Посетители смогут не только узнать об истории и традициях создания знаменитых матрёшек, но и принять участие в их росписи под руководством опытных мастеров.
В процессе экскурсии по фабрике «Владимиро-Суздальские узоры» вы увидите, как на токарных станках рождаются заготовки, которые затем превращаются в произведения искусства благодаря умелым рукам художников.
Во время мастер-класса каждый участник сможет раскрыть свой творческий потенциал, расписав матрёшку, которая станет не только отличным сувениром, но и напоминанием о прекрасно проведённом времени в одном из самых красивых уголков России. Мы предоставляем все необходимые материалы, и вам остаётся лишь насладиться процессом творчества.
Мастер-класс подходит как для взрослых, так и для детей старше пяти лет, делая его прекрасной семейной активностью
Посетители смогут не только узнать об истории и традициях создания знаменитых матрёшек, но и принять участие в их росписи под руководством опытных мастеров.
В процессе экскурсии по фабрике «Владимиро-Суздальские узоры» вы увидите, как на токарных станках рождаются заготовки, которые затем превращаются в произведения искусства благодаря умелым рукам художников.
Во время мастер-класса каждый участник сможет раскрыть свой творческий потенциал, расписав матрёшку, которая станет не только отличным сувениром, но и напоминанием о прекрасно проведённом времени в одном из самых красивых уголков России. Мы предоставляем все необходимые материалы, и вам остаётся лишь насладиться процессом творчества.
Мастер-класс подходит как для взрослых, так и для детей старше пяти лет, делая его прекрасной семейной активностью
Ближайшие даты:
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мини-экскурсия по фабрике «Владимиро-Суздальские узоры». Вы пройдёте по цехам и познакомитесь с поэтапным процессом изготовления матрёшки: сушкой древесины, заготовкой, шлифовкой и росписью изделий. Часть процессов выполняется на токарных станках. Но основная творческая работа, как и много веков назад, производится вручную искусными мастерами-художниками.
Мастер-класс по росписи матрёшки. Вы узнаете о традиционных для Владимирского края стилях, мотивах и темах росписи. А затем под чутким руководством опытного мастера своими руками распишете деревянную матрешку. После мастер-класса мы подарим вам её на память.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: экскурсия по фабрике, оборудование и расписанная вами матрёшка
- Экскурсия по фабрике длится 15-20 минут, остальное время занимает мастер-класс
- Мастер-класс рассчитан на гостей всех возрастов: взрослых и детей от 5 лет
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 10:45, 12:45 и 15:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Промышленная
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 10:45, 12:45 и 15:15Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — Организатор в Суздале
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша дружная профессиональная команда проводит экскурсии и мастер-классы в Суздале. Ждём вас в нашем волшебном городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
4 фев 2024
Прекрасный мастер класс! 👍🏻🔥
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