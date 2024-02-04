Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале

Вас ждёт увлекательное путешествие в мир русской народной культуры на мастер-классе по росписи матрёшки в живописном Суздале. Посетители смогут не только узнать об истории и традициях создания знаменитых матрёшек, но и принять участие в их росписи под руководством опытных мастеров. В процессе экскурсии по фабрике «Владимиро-Суздальские узоры» вы увидите, как на токарных станках рождаются заготовки, которые затем превращаются в произведения искусства благодаря умелым рукам художников. Во время мастер-класса каждый участник сможет раскрыть свой творческий потенциал, расписав матрёшку, которая станет не только отличным сувениром, но и напоминанием о прекрасно проведённом времени в одном из самых красивых уголков России. Мы предоставляем все необходимые материалы, и вам остаётся лишь насладиться процессом творчества. Мастер-класс подходит как для взрослых, так и для детей старше пяти лет, делая его прекрасной семейной активностью

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Описание

Что вас ожидает

Мини-экскурсия по фабрике «Владимиро-Суздальские узоры». Вы пройдёте по цехам и познакомитесь с поэтапным процессом изготовления матрёшки: сушкой древесины, заготовкой, шлифовкой и росписью изделий. Часть процессов выполняется на токарных станках. Но основная творческая работа, как и много веков назад, производится вручную искусными мастерами-художниками.

Мастер-класс по росписи матрёшки. Вы узнаете о традиционных для Владимирского края стилях, мотивах и темах росписи. А затем под чутким руководством опытного мастера своими руками распишете деревянную матрешку. После мастер-класса мы подарим вам её на память.

Организационные детали