Что вас ожидает

В нашей мастерской все изделия ручной работы — одинаковых нет. Вы рассмотрите их и выберете чашку или тарелку, которую будете расписывать в подглазурной технике.

Я научу вас переносить рисунок на изделие с помощью кальки и познакомлю с разными видами росписи.

Даже если вы совсем не умеете рисовать, наш мастер поможет выбрать цвета и покажет, как накладывать мазки. А если вы опытный рисовальщик, мы подскажем, в чём специфика работы с керамической краской, и поможем её приручить.

Расписанные работы остаются в нашей мастерской для последующей глазуровки и обжига. Примерно через 2 недели мы сообщим о готовности, и вы сможете забрать изделие самостоятельно, или мы отправим вам через СДЕК.

Готовое изделие полностью функционально, а подглазурные краски со временем не тускнеют, поэтому расписанная в нашей мастерской вещь долгие годы будет служить вам и радовать вас.

Организационные детали