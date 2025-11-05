Роспись керамики - это увлекательный процесс, не требующий навыков работы с глиной.
В мастерской Суздаля можно выбрать изделие и технику росписи, а опытный мастер поможет с выбором цветов и нанесением рисунка.
Готовое изделие останется в мастерской для глазуровки и обжига, после чего его можно будет забрать или получить по почте. Это отличный способ провести время с пользой и создать уникальный подарок
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Творческий процесс без грязи
- 🖌️ Подходит для всех уровней навыков
- 🏺 Уникальное изделие на память
- 👨🎨 Профессиональная помощь мастера
- 📦 Возможность доставки готового изделия
Лучшее время для посещения
Лучшее время для участия в мастер-классе по росписи керамики в Суздале - это осень и зима. В эти месяцы особенно приятно погрузиться в творческий процесс, отвлечься от суеты и насладиться уютной атмосферой мастерской. Кроме того, готовые изделия станут отличными подарками к праздникам.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мастерская
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
В нашей мастерской все изделия ручной работы — одинаковых нет. Вы рассмотрите их и выберете чашку или тарелку, которую будете расписывать в подглазурной технике.
Я научу вас переносить рисунок на изделие с помощью кальки и познакомлю с разными видами росписи.
Даже если вы совсем не умеете рисовать, наш мастер поможет выбрать цвета и покажет, как накладывать мазки. А если вы опытный рисовальщик, мы подскажем, в чём специфика работы с керамической краской, и поможем её приручить.
Расписанные работы остаются в нашей мастерской для последующей глазуровки и обжига. Примерно через 2 недели мы сообщим о готовности, и вы сможете забрать изделие самостоятельно, или мы отправим вам через СДЕК.
Готовое изделие полностью функционально, а подглазурные краски со временем не тускнеют, поэтому расписанная в нашей мастерской вещь долгие годы будет служить вам и радовать вас.
Организационные детали
- По желанию помимо подглазурной росписи мы можем согласовать другую технику.
- Пересылка готового изделия не входит в стоимость и зависит от его размера и веса.
- Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рябиновая
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Алена — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 902 туристов
Мы — семья Коровиных. 7 лет назад познакомились на производстве керамики, а спустя пару лет поняли, что мы — люди творчества, и хотим творить сами. Всё началось с глины, которую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Светлана
5 ноя 2025
Даже не ожидали, что будет так увлекательно! с нетерпением ждем наших поделок
Н
Наталья
25 июл 2025
Спасибо большое за такой прекрасный Мастер-класс! Мы не ожидали, что сможем расписать тарелки так, чтобы самим понравилось! Очень интересный рассказ про сам процесс росписи, про то, как смешивать краски. Получили огромное удовольствие! А когда получили свои тарелки, так просто были счастливы! Рекомендуем!!!
И
Ирина
2 июл 2025
Екатерина, большое Вам спасибо!
В
Виктор
8 мар 2025
Всем рекомендую! Насколько я не умею рисовать и заказывал мастер-класс ради жены на 8 марта, но. . я расписал тарелку (назвал хинкальницей) смелее и быстрее жены! И мне понравилось! Впечатления чудесные, рекомендую!
Входит в следующие категории Суздаля
