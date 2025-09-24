Мои заказы

Двухчасовая конная прогулка по окрестностям Суздаля

Для вас предлагается длительная конная прогулка в окрестностях Суздаля — село Черниж.

Перед тем как отправиться в путешествие на лошадях, для вас проведут подробный инструктаж и научат управлять лошадьми, чтобы прогулка была максимально комфортной. Вперёд покорять широкие просторы верхом!
Ближайшие даты:
27
сен28
сен11
окт12
окт18
окт19
окт25
окт
Время начала: 11:00, 13:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Приглашаем вас на длительную конную прогулку по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях.
  • На прогулку можно приехать без опыта верховой езды: перед каждым выездом мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления конём.

• На маршруте возможны рысь и галоп. Важная информация:

На конную прогулку по маршруту допускаются лица строго старше 16-ти лет.

В субботу и воскресенье в 11:00, 15:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Питание
  • Трансфер до базы
Место начала и завершения?
Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • На конную прогулку по маршруту допускаются лица строго старше 16-ти лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

