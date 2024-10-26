Найдено 5 экскурсий в категории « Конные прогулки » в Суздале, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Конные прогулки 1 час Мини-группа до 5 чел. Конная прогулка по окрестностям Суздаля Начало: С. Черниж, ул. Полевая, д. 54 «Верхом на коне • Приглашаем вас на часовую конную прогулку по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях» 2 000 ₽ за человека Конные прогулки 1.5 часа Мини-группа до 4 чел. Конная прогулка: по следам кабана Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54 «Отправляйтесь осматривать окрестности Суздаля на лошадях» Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30. 2 200 ₽ за человека Конные прогулки 1 час Мини-группа до 4 чел. По следам зайца: конная прогулка Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54 «Вас ждёт не очень длинная, но интересная прогулка на лошадях — друзьях человека — по окрестностям Суздаля» Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30. 1 500 ₽ за человека Конные прогулки 2 часа Мини-группа до 4 чел. Прогулка на лошадях: по следам лося Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54 «Перед тем как отправиться в путешествие на лошадях, для вас проведут подробный инструктаж и научат управлять лошадьми, чтобы прогулка была максимально комфортной» Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30. 2 800 ₽ за человека Конные прогулки 1 час Мини-группа до 4 чел. Прогулка на лошадях для детей и взрослых Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54 «Конная прогулка по открытой территории рядом с конюшней: здесь вы сможете покататься на лошадях, не отходя далеко от базы» Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30. 1 800 ₽ за человека Другие экскурсии Суздаля

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Конные прогулки»

Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Суздале. Максимально сближение с природой Суздаля, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024