1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по окрестностям Суздаля
Начало: С. Черниж, ул. Полевая, д. 54
«Верхом на коне • Приглашаем вас на часовую конную прогулку по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях»
26 окт в 11:00
27 окт в 11:00
2 000₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Конная прогулка: по следам кабана
Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
«Отправляйтесь осматривать окрестности Суздаля на лошадях»
Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 200₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 4 чел.
По следам зайца: конная прогулка
Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
«Вас ждёт не очень длинная, но интересная прогулка на лошадях — друзьях человека — по окрестностям Суздаля»
Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Прогулка на лошадях: по следам лося
Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
«Перед тем как отправиться в путешествие на лошадях, для вас проведут подробный инструктаж и научат управлять лошадьми, чтобы прогулка была максимально комфортной»
Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 800₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 4 чел.
Прогулка на лошадях для детей и взрослых
Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
«Конная прогулка по открытой территории рядом с конюшней: здесь вы сможете покататься на лошадях, не отходя далеко от базы»
Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Конные прогулки»
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