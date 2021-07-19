Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Что вас ожидает

Суздальские тайны

Вы побываете на Торговой площади, где жизнь кипит не одну сотню лет. Оцените размах добрых дел местных купцов и по желанию попробуете медовуху да суздальские огурцы. Подниметесь на Мономаховы крепостные валы, зайдете в мастерскую одного из лучших иконописцев страны и расшифруете выражение «суздальская дудка». Я расскажу, как жили наши предки: кем они были, о чем думали и во что верили.

Монастыри, купеческие дома и великолепные виды

Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века. У Архиерейского подворья увидим часы с древнеславянскими цифрами и услышим их механический бой. А еще погуляем по улице Старая и прикоснемся к мощам Преподобной Евфросинии Суздальской в Ризоположенном монастыре. Поднимемся на самую высокую колокольню Суздаля и полюбуемся панорамой города с высоты.

Организационные детали

Дополнительные расходы: подъем на колокольню — 100 рублей с человека