Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Погулять по древней столице Руси, увидеть ее главные места и полюбоваться идиллическими пейзажами

5
10 отзывов
Суздаль — тихий, красивый и очень живописный город.

Но спокойно на этой земле было не всегда: вы услышите о временах, когда здесь звенел булат мечей, кипели страсти и ковалась русская государственность.

Научитесь читать древнехристианские и языческие символы, расшифруете знаки на наличниках старинных домов и увидите, где снимали «Женитьбу Бальзаминова».
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль
Умиротворяющий Суздаль

Что вас ожидает

Суздальские тайны

Вы побываете на Торговой площади, где жизнь кипит не одну сотню лет. Оцените размах добрых дел местных купцов и по желанию попробуете медовуху да суздальские огурцы. Подниметесь на Мономаховы крепостные валы, зайдете в мастерскую одного из лучших иконописцев страны и расшифруете выражение «суздальская дудка». Я расскажу, как жили наши предки: кем они были, о чем думали и во что верили.

Монастыри, купеческие дома и великолепные виды

Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века. У Архиерейского подворья увидим часы с древнеславянскими цифрами и услышим их механический бой. А еще погуляем по улице Старая и прикоснемся к мощам Преподобной Евфросинии Суздальской в Ризоположенном монастыре. Поднимемся на самую высокую колокольню Суздаля и полюбуемся панорамой города с высоты.

Организационные детали

Дополнительные расходы: подъем на колокольню — 100 рублей с человека

🚩 Начало и место завершения: на Торговой площади
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Меня зовут Павел, я гид в Суздале. Интересуюсь историей и культурой нашей земли, провожу параллели между временем зарождения Русского государства и днем сегодняшним. Люблю путешествовать, ведь все познается в сравнении. Приложу все усилия, чтобы вы влюбились в наш город!
Написать

10 реальных отзывов от туристов

М
19 июля 2021
Прекрасная экскурсия по городу Суздаль, Павел отличный гид, 3 часа пролетели незаметно! Всем рекомендую!
Е
13 июля 2021
Павел позитивный человек и интересный рассказчик. Услышали и посмотрели много интересного. Нам понравилось (не смотря на жару)!
О
4 июля 2021
Павел, Благодарим за экскурсию и отлично проведённое время!
И
17 июня 2021
Очень интересная экскурсия! Павел показал нам великолепные виды Суздаля, посоветовал, какие достопримечательности обязательно нужно посетить. Рассказал о психологии жителей, о домах, наличниках(научил расшифровывать узоры). Экскурсия продолжалась три часа, а пролетела как 5 минут. Павел выложился на все 200 %. Очень рекомендуем! Не пожалеете!
Р
14 июня 2021
Экскурсия замечательная. Очень интересная подача материала, акценты на мелочах, интересные факты. Не заметили, как пролетело время, даже немного выбились из графика. Строго рекомендую во время пребывания в Суздале!
Н
13 июня 2021
Спасибо Павлу за интересную прогулку! Нам очень понравилось!
С
11 мая 2021
Всё очень понравилось. Такого интересного изложения материала я давно не слышала. Спасибо большое!
И
10 мая 2021
Благодаря Ольге Петровне Никитиной наша экскурсия по замечательному и неповторимому Суздалю получилась интересной и познавательной 👍🏻 Эрудиция Ольги Петровны поражает также как и её водительское мастерство и смекалка 😊 Только благодаря её юркой машинке мы, вчетвером, смогли за два с половиной часа увидеть, услышать короткий, но ёмкий рассказ и сфотографироваться у всех достопримечательностей этого замечательного города. Огромное спасибо и лучшие рекомендации гиду Никитиной О. П. 👍🏻👍🏻👍🏻
Е
7 мая 2021
Очень грамотный гид, любящий свой город и знающий историю и современное положение. Рассказывая увлекает слушателей! Очень понравилось!
С
4 мая 2021
Спасибо Павлу за очень интересную экскурсию.
Не нагруженный избыточными деталями, но интересный рассказ оставил очень позитивное впечатление.
Большое спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Суздале

Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Цена за всё – до 7 чел.
5 590
за 1-7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
31 отзыв
Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея
Знакомство с древним Суздалем
1 300
за 1 чел.
Знакомство с древним Суздалем
35 отзывов
Прикоснуться к истории Суздальского кремля и шедеврам русского зодчества
в субботу и воскресенье в 11:00
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Цена за всё – до 8 чел.
3 900
за 1-8 чел.
2ч 30м
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
7 отзывов
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
Цена за всё – до 10 чел.
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
15 отзывов
По договоренности с гидом
Суздаль: дух древнего города
Цена за всё – до 5 чел.
5 000
за 1-5 чел.
Суздаль: дух древнего города
2 отзыва
Уловить гармонию прошлого и настоящего на обзорной прогулке по городу-музею
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Цена за всё – до 10 чел.
3 750
за 1-10 чел.
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
5 отзывов
Вдохновиться старинными памятниками города-заповедника и увезти теплые фотовоспоминания
Древний Суздаль — град медовый
от 4 500
за 1-15 чел.
Древний Суздаль — град медовый
1 отзыв
Заглянуть в прошлое и продегустировать медовуху на увлекательной прогулке
Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого
Цена за всё – до 6 чел.
Можно и 20 чел., но чуть дороже
от 3 000
за 1-20 чел.
1ч 30м
Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого
3 отзыва
Ежедневно по договоренности
Были старого Суздаля
от 3 900
за 1-6 чел.
2ч 30м
Были старого Суздаля
41 отзыв
Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю
Нескучный Суздаль
Цена за всё – до 5 чел.
4 300
за 1-5 чел.
2ч 30м
Нескучный Суздаль
145 отзывов
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Цена за всё – до 4 чел.
6 000
за 1-4 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Авторская экскурсия по древним селам, дивным храмам, купеческим домам и постройкам Царской России
Сокровенный Суздаль
Цена за всё – до 20 чел.
3400
2 890
за 1-20 чел.
2ч 30м
Сокровенный Суздаль
28 отзывов
Погулять по колоритным старинным улицам и посетить древние храмы на душевной обзорной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Суздале
🇷🇺