Выездные экскурсии из Суздаля

Найдено 15 экскурсий в категории «Выездные» в Суздале, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Суздаль - путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900 за всё до 5 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 6 чел.
Из Суздаля в Кидекшу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Суздаль монастырский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
    Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
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    насколько человек любит свой край и с таким пылом и желанием передать свою любовь рассказывает много интересного. Я бы назвала его -бриллиантом своего города. Город не заслуженно забыт, осталось не много исторических объектов, но к посещению рекомендую. Посетили уютное кафе при библиотеке. Чудное место.

  • С
    Сергей
    21 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
    Огромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!
  • К
    Каролина
    7 мая 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Анна знает свое дело, рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
  • Ж
    Женя
    6 апреля 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.
  • М
    Марина
    12 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
    Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал
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    исторические факты, но заботился куда зайти погреться, где перекусить без отрыва от осмотра. В Суздале были первый раз, после интересного погружения в историю, хочется приехать ещё раз в теплое время и продолжить знакомство с достопримечательностями города и окрестностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
  2. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  3. Затерянный мир в окрестностях Суздаля
  4. Кидекша - Санино: от чуда к чуду
  5. Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Выездные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Суздаля и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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