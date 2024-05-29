По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба Начало: Суздаль 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО Начало: По договоренности 12 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха Начало: Во Владимире 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Кидекша - Санино: от чуда к чуду Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре Начало: На ул. Торговая площадь 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории Начало: На улице Парижской Комунны 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 400 отзывов Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Из Суздаля в Кидекшу Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль Расписание: По договоренности от 6 563 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов Начало: Владимир. Соборная площадь Расписание: Ежедневно, по договорённости 9 000 ₽ за всё до 5 чел.