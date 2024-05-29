1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль монастырский: духовное путешествие по святым местам
Откройте тайны суздальских монастырей: история, архитектура и легенды в уникальной экскурсии
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 мая 2024Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.
- ООльга23 мая 2024Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
- ССергей21 мая 2024Интересная познавательная экскурсия об истории города в контексте истории Руси. Жаль, что без посещения Кремля.
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
- ННаталья12 мая 2024Огромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!
- ККаролина7 мая 2024Анна знает свое дело, рекомендую.
- ТТатьяна19 апреля 2024У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
- ВВладимир13 апреля 2024Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
- ЖЖеня6 апреля 2024Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.
- ММарина12 марта 2024Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал
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Сейчас в Суздале в категории "Выездные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Суздаля и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август