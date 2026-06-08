52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Суздалю - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и окрестностям будут наиболее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Кремль
Рождественский собор
Дом купца Табашникова
Ризоположенский монастырь
Покровский монастырь
Спасо-Ефимиев монастырь
Церковь Бориса и Глеба
Описание экскурсии
«Нешкольный» взгляд на Суздаль
Прогулка по древнему уютному городку не напомнит вам скучные уроки — я погружу вас в прошлое Суздаля, рассказывая о нем легко и понятно, «оживлю» самые интересные летописные сюжеты. Вы услышите о домонгольском периоде и о расцвете Суздаля при Юрии Долгоруком. Узнаете, где в городе жили викинги и чем, кроме войн и сражений, они занимались. Мы вспомним Ивана Грозного и Петра I, заточавших своих жён в местном монастыре.
Главные места города, где оживает старина
Начав прогулку традиционно на Торговой площади, отправимся гулять по Кремлевской улице с древними валами — это территории исторического Кремля. Я объясню, чем он отличается от музейного. Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения.
Следом заглянем в подлинный старинный дом купца Табашникова — на его примере я расскажу о деревянном зодчестве, о быте и поверьях горожан. Вы проведете параллели с настоящим, познакомитесь с традициями русской избы.
Конечно, вас ждут красивейшие монастыри: Ризоположенский с высокой колокольней, окруженный белокаменными стенами Покровский и живописный Спасо-Ефимиев. Ризоположенский монастырь мы посетим во время нашей прогулки, а Покровский и Спасо-Евфимиев монастырь вы увидите со смотровой площадки.
Кому подойдёт экскурсия
Как тем, кто знакомится с Суздалем, так и тем, кто уже бывал здесь. Прогулка понравится и детям — я с радостью адаптирую рассказ для них, но так чтобы и взрослые не заскучали.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в в дом Табашникова — 100 ₽ с группы.
Как проходит экскурсия
Экскурсия может быть полностью пешеходной или проводиться на вашем автомобиле
По желанию можно организовать мастер-класс по выпечке кренделей (стоимость зависит от количества человек и обсуждается в переписке)
Экскурсию можно провести и для большего количества человек, стоимость зависит от величины группы; детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7654 туристов
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный читать дальшеуменьшить
гид. Но моё хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. Я часто работаю с группами, где есть путешественники от мала до велика. Поэтому рассказываю о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает много нового и неизведанного о Суздале.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 281 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
251
4
17
3
6
2
6
1
1
Мария
Отличный вариант познакомиться с городом. Шикарный маршрут. Не знаю насколько было бы здорово в другую погоду, но нам повезло - было солнечно и не очень жарко. Получили структурированную информацию, отличные рекомендации что ещё посмотреть и ответы на все вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо Юлии за интересный рассказ и прогулку)) в следующий раз обязательно испечем куличи😃
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Юлия - чудесный экскурсовод, в ее повествовании любовь к Суздалю чувствуется сразу. Мы прогулялись по тихим, уютным улочкам города, где у каждого дома - кружевные наличники и цветники в палисадниках, на читать дальшеуменьшить
подоконниках. О событиях прошлого, о людях, живших в Суздале, Юлия говорила в грамотно выверенном объеме: не поверхностно, но и без ненужных подробностей. Незаметно для себя прошли весьма значительный круг по городку, любуясь старинной архитектурой, слушая интересный рассказ. Но было и совсем неожиданное дополнение. Оказывается, Юлия занимается выпечкой кренделей и калачей. После экскурсии она провела для нас блистательный мастер-класс по изготовлению этих хлебных изделий. Душевное чаепитие с собственноручно приготовленной выпечкой завершило наш день. Суздаль, действительно, оказался НЕСКУЧНЫМ.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Спасибо Юлия за увлекательную экскурсию. Информация изложена очень доступно, интересно с юмором. Юлия очень доброжелательная, создалось впечатление, что мы давно знакомы. Спасибо Вам огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Были в Суздале, выбрали эту экскурсию и не пожалели. Юлия - очень позитивный человек и интересный рассказчик, было очень комфортно с самых первых минут. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
💥Отлично провели время в Суздали!!! Юлия постепенно приоткрывала нам суздальские красоты)), рассказывала и показывала то, что для нас было в новинку. Все вместе неспешно погуляли по сказочному зимнему городу, заглянули читать дальшеуменьшить
в мастерские, на ярмарку, рассмотрели суздальский Кремль, места съемок известных фильмов и другие достопримечательности. С Юлией экскурсия получилась душевной, комфортной и с интересной подачей материала. Мы слушали с неподдельным любопытством ее рассказы. Уезжали вечером с массой ярких эмоций и желанием обязательно вернуться в этот город! И в этом есть огромная доля работы гида, которая сумела так провести знакомство с городом, чтобы захотелось возвращаться в него снова и снова! 💥Юлия, спасибо🙏 за вашу экскурсию и в Кидекшу. Мне показалось, что в селе царит особенная энергетика спокойствия, а белокаменная церковь-уникальна своей историей. 💥Нам все понравилось: экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно еще вернемся😉!!!