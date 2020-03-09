52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Нешкольный» взгляд на Суздаль

Три часа прогулки по древнему уютному городку не напомнят вам скучные уроки — я погружу вас в прошлое Суздаля, рассказывая о нем легко и понятно, «оживлю» самые интересные летописные сюжеты. Вы услышите о домонгольском периоде и о расцвете Суздаля при Юрии Долгоруком. Представите, как дружина Владимира Мономаха готовилась к сражениям, узнаете, где в городе жили викинги и чем они занимались. Мы вспомним Ивана Грозного и Петра I, заточавших своих жен в местном монастыре, и достижения князя Дмитрия Пожарского, а также обсудим, почему монастырскую темницу переделали в тюрьму ГУЛАГа.

Главные места города, где оживает старина

Начав прогулку традиционно на Торговой площади, отправимся гулять по Кремлевской улице с древними валами — это территории исторического Кремля. Я объясню, чем он отличается от музейного. Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения.

Следом заглянем в подлинный старинный дом купца Табашникова — на его примере я расскажу о деревянном зодчестве, о быте и поверьях горожан. Вы проведете параллели с настоящим, а дети смогут сделать традиционную русскую игрушку из платка на мастер-классе.

Конечно, вас ждут красивейшие монастыри: Ризоположенский с высокой колокольней, окруженный белокаменными стенами Покровский и живописный Спасо-Ефимиев. Все монастыри вы осмотрите снаружи, но я расскажу о них самое главное и подскажу, на что обратить внимание внутри.

Ризоположенский монастырь мы посетим на пешеходной экскурсии. Если же вы будете на автомобиле, то мы отправимся в Кидекшу, где в центре внимания окажется церковь Бориса и Глеба, построенная при Юрии Долгоруком.

Кому подойдет экскурсия

Как тем, кто знакомится с Суздалем, так и тем, кто уже бывал здесь. Прогулка понравится и детям — я с радостью адаптирую рассказ для них, но так чтобы и взрослые не заскучали.