52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Суздалю - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и окрестностям будут наиболее комфортными.

Суздаль - это невероятная концентрация истории.И если вас это пугает, если от дат бросает в дрожь, имена князей путаются в голове, а события прошлого не кажутся связанными с жизнью -

приглашаю взглянуть на Суздаль с «нешкольной» стороны. Все самые красивые места - монастыри, Кремль, древние валы, деревянные дома и соседнее село Кидекша - станут идеальным фоном, чтобы вы разобрались, чем же так славен и интересен дивный Суздаль

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Нешкольный» взгляд на Суздаль

Прогулка по древнему уютному городку не напомнит вам скучные уроки — я погружу вас в прошлое Суздаля, рассказывая о нем легко и понятно, «оживлю» самые интересные летописные сюжеты. Вы услышите о домонгольском периоде и о расцвете Суздаля при Юрии Долгоруком. Узнаете, где в городе жили викинги и чем, кроме войн и сражений, они занимались. Мы вспомним Ивана Грозного и Петра I, заточавших своих жён в местном монастыре.

Главные места города, где оживает старина

Начав прогулку традиционно на Торговой площади, отправимся гулять по Кремлевской улице с древними валами — это территории исторического Кремля. Я объясню, чем он отличается от музейного. Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения.

Следом заглянем в подлинный старинный дом купца Табашникова — на его примере я расскажу о деревянном зодчестве, о быте и поверьях горожан. Вы проведете параллели с настоящим, познакомитесь с традициями русской избы.

Конечно, вас ждут красивейшие монастыри: Ризоположенский с высокой колокольней, окруженный белокаменными стенами Покровский и живописный Спасо-Ефимиев. Ризоположенский монастырь мы посетим во время нашей прогулки, а Покровский и Спасо-Евфимиев монастырь вы увидите со смотровой площадки.

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто знакомится с Суздалем, так и тем, кто уже бывал здесь. Прогулка понравится и детям — я с радостью адаптирую рассказ для них, но так чтобы и взрослые не заскучали.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в в дом Табашникова — 100 ₽ с группы.

Как проходит экскурсия