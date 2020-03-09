52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Суздаль — это невероятная концентрация истории.

И если вас это пугает, если от дат бросает в дрожь, имена князей путаются в голове, а события прошлого не кажутся связанными с жизнью — приглашаю взглянуть на Суздаль с «нешкольной» стороны.

Все самые красивые места — монастыри, Кремль, древние валы, деревянные дома и соседнее село Кидекша — станут идеальным фоном, чтобы вы разобрались, чем же так славен и интересен дивный Суздаль.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Торговой площади
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У этой экскурсии52 отзыва
4.88
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль

Что вас ожидает

«Нешкольный» взгляд на Суздаль
Три часа прогулки по древнему уютному городку не напомнят вам скучные уроки — я погружу вас в прошлое Суздаля, рассказывая о нем легко и понятно, «оживлю» самые интересные летописные сюжеты. Вы услышите о домонгольском периоде и о расцвете Суздаля при Юрии Долгоруком. Представите, как дружина Владимира Мономаха готовилась к сражениям, узнаете, где в городе жили викинги и чем они занимались. Мы вспомним Ивана Грозного и Петра I, заточавших своих жен в местном монастыре, и достижения князя Дмитрия Пожарского, а также обсудим, почему монастырскую темницу переделали в тюрьму ГУЛАГа.

Главные места города, где оживает старина
Начав прогулку традиционно на Торговой площади, отправимся гулять по Кремлевской улице с древними валами — это территории исторического Кремля. Я объясню, чем он отличается от музейного. Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения.

Следом заглянем в подлинный старинный дом купца Табашникова — на его примере я расскажу о деревянном зодчестве, о быте и поверьях горожан. Вы проведете параллели с настоящим, а дети смогут сделать традиционную русскую игрушку из платка на мастер-классе.

Конечно, вас ждут красивейшие монастыри: Ризоположенский с высокой колокольней, окруженный белокаменными стенами Покровский и живописный Спасо-Ефимиев. Все монастыри вы осмотрите снаружи, но я расскажу о них самое главное и подскажу, на что обратить внимание внутри.

Ризоположенский монастырь мы посетим на пешеходной экскурсии. Если же вы будете на автомобиле, то мы отправимся в Кидекшу, где в центре внимания окажется церковь Бориса и Глеба, построенная при Юрии Долгоруком.

Кому подойдет экскурсия

Как тем, кто знакомится с Суздалем, так и тем, кто уже бывал здесь. Прогулка понравится и детям — я с радостью адаптирую рассказ для них, но так чтобы и взрослые не заскучали.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Кремль — 50 руб. взрослые, детям бесплатно; Кидекша — 100 руб. взрослые, 50 руб. пенсионеры, детям бесплатно.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или проводиться на вашем автомобиле (в таком случае мы съездим в Кидекшу)
  • По желанию можно организовать мастер-класс по колокольному звону (стоимость зависит от количества человек и обсуждается в переписке)

Обратите внимание

  • При заказе экскурсии на новогодние праздники (30.12 — 08.01 включительно) и майские праздники (01.05 — 10.05 включительно) стоимость выше на 700 руб.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 15). Стоимость для 6-10 человек — 4400 руб., для 11-15 человек — 4900 руб.
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль
Нескучный Суздаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Торговой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный гид. Но мое хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. У меня огромный опыт работы с детьми разного возраста. Своих детей у меня шестеро. Поэтому часто работаю с семьями, где есть путешественники от мала до велика. Со всеми найду общий язык. И расскажу о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает для себя много нового и неизведанного о Суздале.
Напишите мне

52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Очень понравилось. Юлия интересный рассказчик!
Елена
7 марта 2020
Умница и красавица! Знаток темы! Лёгкий, коммуникабельный и обаятельный собеседник! Приятное тёплое душевное знакомство и доброжелательная непринужденная атмосфера прогулки! Очень рекомендуем! Юлия, большое Вам спасибо!
25 февраля 2020
Были в Суздале 23-24 февраля. У нас была небольшая группа, 6 человек, практически все были в Суздале, но экскурсовод Юлия открыла нам город с другой стороны. Выражаем огромную благодарность за профессионализм. Всем было познавательно и комфортно.
24 февраля 2020
Интересная экскурсия. В Суздаль приезжаем уже более 10 лет. Было приятно получить новые
сведения об истории Суздаля и жизни горожан.
24 февраля 2020
Очень классная экскурсия, мы узнали много нового про Суздаль, Юля отличный рассказчик, понравилось и взрослым, и детям.
8 февраля 2020
Были сегодня на экскурсии. Было очень холодно, но наш замечательный экскурсовод построила экскурсию так, что мы не всё время ходили по улице, а по дороге заходили в церкви, избы, где нам очень интересно и подробно о них рассказывали. Было двое взрослых и две девочки-подростки. У всех только положительные эмоции. Очень понравилось! Теперь хотим вернуться и летом. Спасибо большое, Юлия!
3 февраля 2020
Очень интересно. Юля прекрасный рассказчик. Мы узнали интересные особенности Суздальцев. Обязательно вернёмся весной или летом, посмотреть цветущий город)))
9 января 2020
Экскурсия мне очень понравилась! Материал обширный и интересный. Молчания не было ни в одной точке экскурсионного маршрута. Юлия - прекрасный рассказчик, материал она давала понятным языком, на все вопросы у нее имелись ответы. Она никуда не спешила, не гнала галопом по Европам. Было время на осмотр. Экскурсия проводилась не сухим казенным языком ("Посмотрите налево - посмотрите направо") - а на более близком дружеском уровне.
А еще Юлия - хорошая добрая небезразличная нечерствая душа!)))))
8 января 2020
Увлекательная Экскурсия, незаурядная подача информации. Отличные знания истории и особенностей Суздаля. Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию! У нас была разновозрастная группа: и стар и млад, и все в полном восторге!!! Благодаря Юлии мы влюбились в Суздаль!
7 января 2020
Юлия, умело передала атмосферу старого Суздаля. Провела заветными тропами, рассказала о быте горожан. Погрузила в историю создания храмов и городских сооружений. Пожалуй, она владеет о каждом сохранившемся доме и их хозяевах. Увлечённость и любовь к этому городу передалась и нам.
На мой взгляд, такой формат экскурсии подойдет небольшой компании, которой помимо общей исторической информации, интересны малоизвестные факты
Ещё 42 отзыва

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