19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка вглубь Суздаля

Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам. Уютный Суздаль очарует деревянными домиками с резными наличниками и виднеющимися отовсюду куполами. Прогулка пройдет в непринужденной атмосфере с рассказами об истории Суздаля на уровне городских легенд. Например, вы откроете сюжеты языческого прошлого Яруновой горы. Я расскажу о Суздале, ссылаясь не только на Повесть временных лет, но и на альтернативные хроники.

История колокольного дела и игра от профессионала

Вы точно побываете на двух колокольнях, а по желанию заглянете на третью. На изящной Козьмодемьянской колокольне на берегу реки с удовольствием проведу для вас мастер-класс по игре на колоколах. В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля. Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства.