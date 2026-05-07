19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Колокольный звон идеально дополняет облик старинного и такого уютного Суздаля. Приглашаю вас послушать и прочувствовать его на красивейших колокольнях Ризоположенского монастыря и Козьмодемьянской церкви. С любовью к своему ремеслу я расскажу об истории и особенностях колоколов в России. Кроме того, вы сами попробуете позвонить в колокола и насладитесь лучшими панорамами Суздаля.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка вглубь Суздаля

Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам. Уютный Суздаль очарует деревянными домиками с резными наличниками и виднеющимися отовсюду куполами. Прогулка пройдет в непринужденной атмосфере по историческим улицам Суздаля, где по пути оживают сюжеты, связанные с прошлым города и его историей.

История колокольного дела и игра от профессионала

Вы точно побываете на двух колокольнях, а по желанию заглянете на третью. На изящной Козьмодемьянской колокольне на берегу реки с удовольствием проведу для вас мастер-класс по игре на колоколах. В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля. Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства.

Организационные детали

Посещение третьей колокольни по желанию (на выбор: Воскресенский, Александровский или Покровский монастыри).