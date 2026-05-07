19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами
Колокольный звон идеально дополняет облик старинного и такого уютного Суздаля.
Приглашаю вас послушать и прочувствовать его на красивейших колокольнях Ризоположенского монастыря и Козьмодемьянской церкви. С любовью к своему ремеслу я расскажу об истории и особенностях колоколов в России. Кроме того, вы сами попробуете позвонить в колокола и насладитесь лучшими панорамами Суздаля.
Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам. Уютный Суздаль очарует деревянными домиками с резными наличниками и виднеющимися отовсюду куполами. Прогулка пройдет в непринужденной атмосфере по историческим улицам Суздаля, где по пути оживают сюжеты, связанные с прошлым города и его историей.
История колокольного дела и игра от профессионала
Вы точно побываете на двух колокольнях, а по желанию заглянете на третью. На изящной Козьмодемьянской колокольне на берегу реки с удовольствием проведу для вас мастер-класс по игре на колоколах. В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля. Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства.
Организационные детали
Посещение третьей колокольни по желанию (на выбор: Воскресенский, Александровский или Покровский монастыри).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2010 туристов
Добрый день! Я штатный звонарь Суздальского благочиния, преподаватель школы звонарского мастерства. В детстве я не очень любил ходить на экскурсии, потому что, как мне казалось, это всегда заученные фразы. Поэтому я решил рассказывать о моем любимом городе не штампами, а так, как его чувствую сам. Постараюсь показать вам Суздаль так, чтобы вы влюбились в него раз и навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Дата посещения: 6 мая 2026
Увлекательнейшая экскурсия, узнали много интересного и о природе колоколов, и о жизни звонарных дел мастеров.. и о многом другом, которое хочется оставить за скобками, чтобы у всех ее посетивших появились читать дальшеуменьшить
такие же чувства приятных удивлений, неожиданных откровений, ярких эмоциональных впечатлений и больших благодарностей Евгению, за то, что есть такой весёлый, щедрый на истории и влюбленный в свое дело человек, благодаря которому и тебе тоже открывается таинственный мир жемчужных мелодий колоколов🙏🏻😍 :)
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Дарья
От всей души огромное спасибо за незабываемую прогулку по тихому Суздалю, по совершенно очаровательным и уютным улочкам в такой красивой и чистой русской зиме. Евгений очень воодушевленный и заинтересованный гид, читать дальшеуменьшить
способный ответить на любые вопросы, приятно чувствовать такую отдачу и волеченность. Опыт пребывания на колокольне во время звона и уникальная возможность ударить в колокол остаются самыми яркими и незабываемыми впечателениями из этой поездки, которые навсегда останутся в сердце. Евгений – замечательный звонарь, способный создать невероятную композицию звуков и вызывать абсолютно удивительные впечатления от услышаного.
+2
Евгений
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова, Всегда к Вашим услугам.
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Ольга
Это была самая невероятная экскурсия по Суздалю, мы все были в неописуемом восторге, а финальный "концерт" на колокольне мы не забудем никогда (а как повезло тем посетителям, которые там оказались одновременно с нами!!!) Этот день останется в нашей памяти и наших сердцах навсегда!
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Нина
Рекомендую, очень было интересно, это единственная экскурсия куда бы я рекомендовала в Суздали сходить! Моя экскурсия была в день Пасхи это что-то необыкновенное, звонить в колокола в такой праздничный день! Евгений, вам успехов во всех ваших благих делах!
Евгений
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова. Всегда рад видеть Вас снова.
С любовью и теплом, суздальский звонарь Евгений Илюхин "Грозный".
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M
Marfa
Лучший опыт, который можно получить в Суздале! Колокола - это чудо и счастье ❤️
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И
Ирина
Подарила мужу экскурсию на день рождения. Плюс косоворотку! Счастлив! Евгений очень интересный человек, много нового и интересного рассказал. Спасибо большое, рекомендуем!
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