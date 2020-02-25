19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами

Евгений
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Евгений – ваш гид
Колокольный звон идеально дополняет облик старинного и такого уютного Суздаля.

Приглашаю вас послушать и прочувствовать его на красивейших колокольнях Ризоположенского монастыря и Козьмодемьянской церкви.

С любовью к своему ремеслу я расскажу об истории и особенностях колоколов в России, о прошлом и легендах города.

Кроме того, вы сами попробуете позвонить в колокола и насладитесь лучшими панорамами Суздаля.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча напротив Торговых рядов
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем

Что вас ожидает

Прогулка вглубь Суздаля
Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам. Уютный Суздаль очарует деревянными домиками с резными наличниками и виднеющимися отовсюду куполами. Прогулка пройдет в непринужденной атмосфере с рассказами об истории Суздаля на уровне городских легенд. Например, вы откроете сюжеты языческого прошлого Яруновой горы. Я расскажу о Суздале, ссылаясь не только на Повесть временных лет, но и на альтернативные хроники.

История колокольного дела и игра от профессионала
Вы точно побываете на двух колокольнях, а по желанию заглянете на третью. На изящной Козьмодемьянской колокольне на берегу реки с удовольствием проведу для вас мастер-класс по игре на колоколах. В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля. Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства.

Организационные детали

Посещение третьей колокольни по желанию (на выбор: Воскресенский, Александровский или Покровский монастыри).

Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем
Колокольни Суздаля со звонарем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура напротив Торговых рядов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Добрый день! Я штатный звонарь Суздальского благочиния, преподаватель школы звонарского мастерства. В детсве я не очень любил ходить на экскурсии, потому что, как мне казалось, это всегда заученные фразы. Поэтому я решил рассказывать о моем любимом городе не штампами, а так, как его чувствую сам. Постараюсь показать вам Суздаль так, чтобы вы влюбились в него раз и навсегда.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Экскурсия с Евгением очень понравилась и взрослым, и детям. Евгений очень увлекательно рассказывает, и время пролетело незаметно. Самые главные впечатления от Суздаля у детей сложились именно благодаря прогулке с Евгением по колокольням. До сих пор мы все вспоминаем это мероприятие и различные факты, о которых нам рассказал Евгений.
В конце экскурсии Евгений посоветовал, куда сходить поесть недорого и вкусно. Без него мы бы не сообразили, куда податься:).
9 января 2020
Отличный эрудированный экскурсовод, узнали огромное количество информации как о Суздале, так и о колокольнях,колоколах и искусстве колокольного звона.Спасибо!!!
30 декабря 2019
Такой увлекательной экскурсии у нас еще не было. Необычный формат - вместо скучной лекции живой диалог на интересующие вопросы, мастер-класс по звонарному делу и масса впечатлений. Огромное спасибо за доставленное удовольствие, побольше бы таких гидов, как Евгений! Однозначно рекомендую!
4 ноября 2019
Спасибо большое! Очень было интересно и взрослым и ребёнку. Дочь слушала всю экскурсию, задавала вопросы, была очень вовлечена и увлечена.
3 августа 2019
Спасибо большое, очень крутая, эксклюзивная экскурсия. Масса ярких впечатлений.
29 июля 2019
Забавно, весело, познавательно, с хорошими шутками и исключительно веселым позитивным настроением .
7 июля 2019
Евгений - мастер своего дела! Было очень интересно слушать его рассказы по теме экскурсии и, конечно, слушать перезвон колоколов в его исполнении! Рекомендуем!
28 июня 2019
Экскурсия прекрасная! Столько интересного узнали: и как создают колокола, и как их подбирают, и как обучают звонарей, и какими приемами звонари пользуются. Евгений продемонстрировал свое мастерство звонаря и позволил и нам позвонить в колокола (с его помощью, конечно). Мы в восторге! Огромное спасибо! Всем советуем побывать на этой экскурсии!
27 июня 2019
Экскурсия Колокольни Суздаля с Евгением аутентична и потрясающе чудесна! Вас поведут туда, куда Вы точно не сможете попасть ни сами, ни с обычными групповыми экскурсиями. Расскажут интересные факты о городе, об истории, о колокольном деле и самое главное - дадут самим позвонить в колокола!!! И в Благовест - это такой большой колокол, в него ногой звонят :-) Это такой БУХ, что прямо АХ! А какие виды потрясающие открываются с колоколен! Всем рекомендую данную экскурсию!
16 июня 2019
Суздаль и звон колоколов это синонимы . Поэтому мы выбрали Евгения и его мастер класс по обучению игре на колоколах . Он провёл нас на самый верх колокольни и наш 12 летний сын сам и с помощью Евгения смог исполнить свой первый звон ))) а ещё по окончании экскурсии на вторую колокольню Евгений любезно заказал нам Фаэтон и мы с ветерком проехали по улице Ленина ( удовольствие экономически не целесообразное предупреждаю, но очень хотелось почувствовать себя Мишенькой Бальзаминовым ))))
Ещё 9 отзывов

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