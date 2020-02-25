19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка вглубь Суздаля Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам. Уютный Суздаль очарует деревянными домиками с резными наличниками и виднеющимися отовсюду куполами. Прогулка пройдет в непринужденной атмосфере с рассказами об истории Суздаля на уровне городских легенд. Например, вы откроете сюжеты языческого прошлого Яруновой горы. Я расскажу о Суздале, ссылаясь не только на Повесть временных лет, но и на альтернативные хроники.
История колокольного дела и игра от профессионала Вы точно побываете на двух колокольнях, а по желанию заглянете на третью. На изящной Козьмодемьянской колокольне на берегу реки с удовольствием проведу для вас мастер-класс по игре на колоколах. В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля. Вы полюбуетесь открывающимися видами под звук колоколов, а в расположенном здесь же музее узнаете об их истории и литье в России, а также о секретах звонарского мастерства.
Организационные детали
Посещение третьей колокольни по желанию (на выбор: Воскресенский, Александровский или Покровский монастыри).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура напротив Торговых рядов.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Я штатный звонарь Суздальского благочиния, преподаватель школы звонарского мастерства. В детсве я не очень любил ходить на экскурсии, потому что, как мне казалось, это всегда заученные фразы. Поэтому я решил рассказывать о моем любимом городе не штампами, а так, как его чувствую сам. Постараюсь показать вам Суздаль так, чтобы вы влюбились в него раз и навсегда.
Экскурсия с Евгением очень понравилась и взрослым, и детям. Евгений очень увлекательно рассказывает, и время пролетело незаметно. Самые главные впечатления от Суздаля у детей сложились именно благодаря прогулке с Евгением по колокольням. До сих пор мы все вспоминаем это мероприятие и различные факты, о которых нам рассказал Евгений.
В конце экскурсии Евгений посоветовал, куда сходить поесть недорого и вкусно. Без него мы бы не сообразили, куда податься:).
Елена
9 января 2020
Отличный эрудированный экскурсовод, узнали огромное количество информации как о Суздале, так и о колокольнях,колоколах и искусстве колокольного звона.Спасибо!!!
Елена
30 декабря 2019
Такой увлекательной экскурсии у нас еще не было. Необычный формат - вместо скучной лекции живой диалог на интересующие вопросы, мастер-класс по звонарному делу и масса впечатлений. Огромное спасибо за доставленное удовольствие, побольше бы таких гидов, как Евгений! Однозначно рекомендую!
Оксана
4 ноября 2019
Спасибо большое! Очень было интересно и взрослым и ребёнку. Дочь слушала всю экскурсию, задавала вопросы, была очень вовлечена и увлечена.
Marina
3 августа 2019
Спасибо большое, очень крутая, эксклюзивная экскурсия. Масса ярких впечатлений.
Елена
29 июля 2019
Забавно, весело, познавательно, с хорошими шутками и исключительно веселым позитивным настроением .
Николай
7 июля 2019
Евгений - мастер своего дела! Было очень интересно слушать его рассказы по теме экскурсии и, конечно, слушать перезвон колоколов в его исполнении! Рекомендуем!
Екатерина
28 июня 2019
Экскурсия прекрасная! Столько интересного узнали: и как создают колокола, и как их подбирают, и как обучают звонарей, и какими приемами звонари пользуются. Евгений продемонстрировал свое мастерство звонаря и позволил и нам позвонить в колокола (с его помощью, конечно). Мы в восторге! Огромное спасибо! Всем советуем побывать на этой экскурсии!
Екатерина
27 июня 2019
Экскурсия Колокольни Суздаля с Евгением аутентична и потрясающе чудесна! Вас поведут туда, куда Вы точно не сможете попасть ни сами, ни с обычными групповыми экскурсиями. Расскажут интересные факты о городе, об истории, о колокольном деле и самое главное - дадут самим позвонить в колокола!!! И в Благовест - это такой большой колокол, в него ногой звонят :-) Это такой БУХ, что прямо АХ! А какие виды потрясающие открываются с колоколен! Всем рекомендую данную экскурсию!
Елена
16 июня 2019
Суздаль и звон колоколов это синонимы . Поэтому мы выбрали Евгения и его мастер класс по обучению игре на колоколах . Он провёл нас на самый верх колокольни и наш 12 летний сын сам и с помощью Евгения смог исполнить свой первый звон ))) а ещё по окончании экскурсии на вторую колокольню Евгений любезно заказал нам Фаэтон и мы с ветерком проехали по улице Ленина ( удовольствие экономически не целесообразное предупреждаю, но очень хотелось почувствовать себя Мишенькой Бальзаминовым ))))
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Суздаль — это ожившая древнерусская сказка. Купеческие дома, старинные торговые ряды, монастыри и церкви — вы узнаете о судьбе города и полюбите его улочки и строения. С вершины колокольни посмотрите на природные красоты и городские пейзажи. А после детей ждёт знакомство со старинными играми и укладом древности, а взрослых — рассказы о жизни города и страны.
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с историей древнего города, но и погрузитесь в атмосферу старины, увидите изнутри быт и обычаи наших предков. Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремесел. А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!
Знакомство с традициями и техникой русской филигранной вышивки
Мастер-класс познакомит вас с историей народной вышивки, традиции которой сейчас возрождаются в творческих мастерских Суздаля. В наши дни этот промысел незаслуженно забыт, хотя раньше почти в каждом доме можно было встретить вышитую брошь или кулон. Вы увидите, как в одном миниатюрном изделии могут сочетаться несколько техник вышивки, узнаете об особенностях этого вида творчества, а затем под руководством мастера создадите своё авторское вышитое украшение.
Хотите погрузиться в историю Суздаля весело? Тогда отправляйтесь с нами на интерактивную экскурсию по городу!
Вас разделят на 2 команды, и в сопровождении ведущих в исторических костюмах вы познакомитесь с самыми знаменательными местами города.