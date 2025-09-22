Приглашаем вас на мастер-класс по росписи керамики! Это уникальная возможность создать что-то особенное своими руками.
Мы заранее подготовили для вас разнообразные изделия: вазочки, тарелки, чашки и изразцы, которые ждут вашего творческого вдохновения.
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: На нашем мастер-классе вы сможете раскрасить выбранную посуду специальными материалами для керамики. Не переживайте, если у вас нет опыта — наши опытные мастера помогут вам на каждом этапе и поделятся секретами росписи. Важная информация:
- Готовое изделие остается нам на глазуровку и обжиг, сами сможете забрать через 2-3 дня, либо мы отправим вам его Сдеком в течении месяца. Оплата за пересылку в стоимость мастер-класса не входит.
- Мы находимся в промышленной части города, так как проводим обжиги на открытом воздухе. Адрес — г. Суздаль, поселок Новый, ул. Рябиновая, 15. Не пугайтесь грунтовой дороги — вы едете в верном направлении.
Ежедневно с 10 до 18.
Ответы на вопросы
Что включено
- Посуда на выбор
- Керамические краски
- Глазурь
- Новые знания о создании посуды, которой вы ежедневно пользуетесь
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Отправка СДЕК
Место начала и завершения?
Г. Суздаль, поселок Новый, ул. Рябиновая, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10 до 18.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Готовое изделие остается нам на глазуровку и обжиг, сами сможете забрать через 2-3 дня, либо мы отправим вам его Сдеком в течении месяца. Оплата за пересылку в стоимость мастер-класса не входит
- Мы находимся в промышленной части города, так как проводим обжиги на открытом воздухе. Адрес - г. Суздаль, поселок Новый, ул. Рябиновая, 15. Не пугайтесь грунтовой дороги - вы едете в верном направлении
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рустам
22 сен 2025
Е
Екатерина
22 июл 2025
Сам мастер-класс ребенку понравился. Интересно работать, придумывать рисунок, водить кисточкой по изделию. А вот при получении в СДЭК обожженной тарелки нас ждало разочарование. Дно тарелки оказалось без эмали, внутри есть дырочки от отсутствия эмали и на самой тарелки много черных маленьких вкраплений. Поэтому моя оценка 4. Пожалуйста, поработайте над улучшением качества готового изделия.
В
Виктория
5 июл 2025
Прекрасный мастер класс, получила колоссальное удовольствие
Л
Лариса
30 июн 2025
Добрый вечер. Все понравилось. Спасибо. Мы были 26 июня 2025 года, расписали кружки, мне пришло уведомление о получении,но я не могу найти смс получения. Нельзя ли повторно отправить мне смс о том, где получить расписные кружки. С уважением Никитушкина Л. Д.
В
Вероника
16 июн 2025
Отличный мастер-класс, все мы получили огромное удовольствие от процесса, каждому помогли, где что-то не получалось и ну и главное поняли принцип, как разрисовывать подобные вещи.
О
Ольга
12 мая 2025
Увидели другие работы, мастер доброжелательна, расползается к себе, было комфортно, доступно объясняет, познавательно. Придем еще)
B
Brovkina
5 мая 2025
Алена, спасибо! Очень здорово и с пользой провели время. Все доступно и понятно объяснили, сделали красоту, с нетерпением ждём доставку наших творений.
о
ольга
16 мар 2025
Было здорово
Входит в следующие категории Суздаля
