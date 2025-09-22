Р Рустам

Е Екатерина Сам мастер-класс ребенку понравился. Интересно работать, придумывать рисунок, водить кисточкой по изделию. А вот при получении в СДЭК обожженной тарелки нас ждало разочарование. Дно тарелки оказалось без эмали, внутри есть дырочки от отсутствия эмали и на самой тарелки много черных маленьких вкраплений. Поэтому моя оценка 4. Пожалуйста, поработайте над улучшением качества готового изделия.

В Виктория Прекрасный мастер класс, получила колоссальное удовольствие

Л Лариса Добрый вечер. Все понравилось. Спасибо. Мы были 26 июня 2025 года, расписали кружки, мне пришло уведомление о получении,но я не могу найти смс получения. Нельзя ли повторно отправить мне смс о том, где получить расписные кружки. С уважением Никитушкина Л. Д.

В Вероника Отличный мастер-класс, все мы получили огромное удовольствие от процесса, каждому помогли, где что-то не получалось и ну и главное поняли принцип, как разрисовывать подобные вещи.

О Ольга Увидели другие работы, мастер доброжелательна, расползается к себе, было комфортно, доступно объясняет, познавательно. Придем еще)

B Brovkina Алена, спасибо! Очень здорово и с пользой провели время. Все доступно и понятно объяснили, сделали красоту, с нетерпением ждём доставку наших творений.