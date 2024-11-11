6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
Расписание: в понедельник в 10:00 и 16:30
10 мар в 10:00
17 мар в 10:00
7000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Роспись авторской керамики
Начало: Г. Суздаль, ул. Ленина, 84, второй этаж
Расписание: Ежедневно с 10 до 18.
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
2500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по росписи авторской керамики в Суздале (7+)
Поколдовать с подглазурными красками и создать уникальный дизайн кружки или тарелки
Начало: Мы находимся в самом центре города рядом с торгово...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 ноября 2024Экскурсия очень самобытная, очень Авторская. Николай хорошо знает окрестности Суздаля и историю этих мест. У него прекрасная память и любовь к
- ППетр2 ноября 2024Николай очень хороший! и как гид, и как человек. Мне очень понравилось. К сожалению не все в нашей группе готовы
- ООльга5 сентября 2024Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась из Суздали(мне так было
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Авторские»
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