Авторские экскурсии от местных гидов Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Суздале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
На машине
7 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
Расписание: в понедельник в 10:00 и 16:30
10 мар в 10:00
17 мар в 10:00
7000 за человека
Роспись авторской керамики
2 часа
Индивидуальная
Роспись авторской керамики
Начало: Г. Суздаль, ул. Ленина, 84, второй этаж
Расписание: Ежедневно с 10 до 18.
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
2500 за человека
Мастер-класс по росписи авторской керамики в Суздале (7+)
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по росписи авторской керамики в Суздале (7+)
Поколдовать с подглазурными красками и создать уникальный дизайн кружки или тарелки
Начало: Мы находимся в самом центре города рядом с торгово...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 ноября 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Экскурсия очень самобытная, очень Авторская. Николай хорошо знает окрестности Суздаля и историю этих мест. У него прекрасная память и любовь к
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    теме Лучше, если вы будете на своей машине, потому что в жару такси оказалось без кондиционера, но это не повод занижать оценку). Историю страны, и собственную идентичность удалось прожить с полнотой. Нам даже открыли церковь Экскурсия будет интересна не всем. Точно не стоит участвовать детям

    Экскурсия очень самобытная, очень АвторскаяЭкскурсия очень самобытная, очень АвторскаяЭкскурсия очень самобытная, очень АвторскаяЭкскурсия очень самобытная, очень АвторскаяЭкскурсия очень самобытная, очень АвторскаяЭкскурсия очень самобытная, очень АвторскаяЭкскурсия очень самобытная, очень Авторская
  • П
    Петр
    2 ноября 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Николай очень хороший! и как гид, и как человек. Мне очень понравилось. К сожалению не все в нашей группе готовы
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    были к такой длинной по времени экскурсии и поэтому пришлось свернуться пораньше. Но я бы, и еще многие, и слушал бы и слушал. Очень интересно. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    5 сентября 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась из Суздали(мне так было
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    удобнее). Я увидела просторы, сопоставимые с сельской Тосканой! Погода было чудесная- солнце, но на жарко. Данная экскурсия подходит всем- и православным паломникам, и просто людям, интересующимся своей историей. Но наверно с маленькими детьми не надо ее заказывать. И еще советую одеваться по- спортивному: кроссовки и спортивные брюки.

    Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началасьЭкскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началасьЭкскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началасьЭкскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началасьЭкскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началасьЭкскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началасьЭкскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Авторские»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
Сейчас в Суздале в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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