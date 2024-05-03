Суздаль — это не только великолепное зодчество и прекрасные виды. Это ещё и центр производства удивительных украшений и промыслов.
На прогулке по городу и в его храмах вы рассмотрите уникальные изразцы 17 века, услышите о местных керамических традициях и мастерстве монахинь. А ещё узнаете, как через церковную утварь развивалось ювелирное искусство на Руси.
На прогулке по городу и в его храмах вы рассмотрите уникальные изразцы 17 века, услышите о местных керамических традициях и мастерстве монахинь. А ещё узнаете, как через церковную утварь развивалось ювелирное искусство на Руси.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- В Успенской церкви вы увидите одну из древнейших икон Суздаля в драгоценном окладе. Узнаете, как и для чего украшали иконы подобными ризами.
- На Торговой площади полюбуетесь ансамблями Казанской и Воскресенской церквей. Рассмотрите прекрасные изразцы и заглянете в магазин с современной керамикой.
- Со смотровой площадки у Торговых рядов полюбуетесь городом, насчитаете десяток церквей и узнаете об особенностях Суздальского зодчества.
- В Ризоположенском монастыре рассмотрите изразец на расстоянии вытянутой руки, узнаете о секретах изготовления красок-поливов и особенностях сюжетов.
- В Покровском монастыре я расскажу о мастерской золотного шитья и покажу примеры икон в окладах.
Организационные детали
- По желанию экскурсию можно дополнить гончарным мастер-классом (500 руб. /чел.) или лекцией в иконописной мастерской (4000 руб. /группа до 10 чел.).
- Если в группе есть дети или пожилые люди, мы можем воспользоваться такси (150–250 руб. /поездка) или вашим транспортом.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кремлёвской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 2076 туристов
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и автомобильные экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катя
3 мая 2024
Обращались к Дарье с необычным запросом. Экскурсия для студентов художественного вуза, следовательно, и запрос узконаправленный - архитектура и стили города. Дарья на отлично провела экскурсию, смогла ее адаптировать под наш необычный запрос. Отличный гид, хотим данную экскурсию для студентов ввести на постоянную основу, обязательно обратимся к Дарье опять! Спасибо! С уважением, Катя, Москва
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