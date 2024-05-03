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Суздаль — это не только великолепное зодчество и прекрасные виды. Это ещё и центр производства удивительных украшений и промыслов.



На прогулке по городу и в его храмах вы рассмотрите уникальные изразцы 17 века, услышите о местных керамических традициях и мастерстве монахинь. А ещё узнаете, как через церковную утварь развивалось ювелирное искусство на Руси.