История трех монастырей с 14 века до настоящего времени.
Описание экскурсииПамятник архитектуры ЮНЕСКО, музей, Аптекарский огород, крепость, тюрьма екатерининская, ГУЛАГ, фельдмаршал Паулюс, Юрий Гагарин, собор 16 века с фресками 17 века, родовая усыпальница Дмитрия Пожарского. Смотровая площадка с видами на Александровский монастырь и на Покровский монастырь, место заточения знаменитых женщин России.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Ефимиев монастырь
- Дополнительно оплачиваются входные билеты
- Рассказ об Александровском и Покровском монастырях со смотровой площадки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Спасо-Ефимиевский монастырь
Завершение: На территории монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Суздаля
