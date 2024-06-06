🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади «Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века» Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта Начало: На ул. Кремлевская 6 «Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов» 6 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 71 отзыв В тренде Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории Начало: Красная площадь «Белокаменные храмы в нарядных кокошниках» 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости «Побываете в сердце города — Суздальском Кремле, полюбуетесь на древние соборы под звон колоколов, покормите уточек с мостика через реку Каменки» 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 36 отзывов Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи Начало: Около Успенской церкви «Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдем в одну из церквей и купеческий дом» Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30 от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина «Вместе мы пройдем по его историческому центру, рассматривая очаровательные деревянные дома и величественные храмы» 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 282 отзыва Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: На Торговой площади «Вы посетите действующий женский Ризоположенский монастырь, пройдете по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова» и насладитесь лучшими видами города с колокольни» 6 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади «От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 537 отзывов Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых Начало: Около Ризоположенского монастыря «Купеческие дома, старинные торговые ряды и площади, монастыри и церкви — вы узнаете о судьбе города и полюбите его улочки и строения» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади «Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас «В нашей обзорной программе: великокняжеский кремль с самым богатым собором Руси и древнейшими действующими часами России» 5 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Суздаль: первые впечатления о городе-музее Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль Начало: Торговая площадь «посетив древнейший храм Суздаля, Рождественский собор 13 века, увидим уникальные «Златые врата» в технике огневого золочения и суздальский Царь-фонарь, царь-самовар и строфокамиловы яйца» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь «А посетив «дедушку суздальских церквей» — домонгольский собор Рождества Богородицы, — узнаете, в чём уникальность златых врат огневого золочения, знаменитого царь-фонаря и где прячется самый маленький суздальский чёртик» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю «Услышите о гонениях на православную веру и судьбе суздальских храмов в советское время и сравните архивные фотографии города с его современным обликом» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь «Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем» 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... «В поиске ответов вы поймете, откуда в крошечном городе столько церквей и почему Суздаль всегда был зажиточным» 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом «Посетите Богородице-Рождественский собор 13 века, один из последних белокаменных во Владимиро-Суздальской Руси: я объясню, чем заслужил он статус сокровищницы древнерусского искусства» 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади «Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты» 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии Начало: Торговая площадь «Увидите Никольский храм, с которым связаны интересные народные поверья, и Ризоположенский монастырь, где вы узнаете летописные сказания о его спасении во время татаро-монгольского нашествия» 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря «Разберём принципы древнего зодчества, полюбуемся храмовой и гражданской архитектурой и узнаем связанную с ней мифологию» 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... «Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения» 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля «Зайдете в Вознесенский, Ризоположенский и Спасо-Преображенский соборы, оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров» 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений «Я расскажу о его главных сокровищах: кремле, помнящем великие сражения, первозданных храмах и торгово-ремесленной жизни с бойкими ярмарками и разгуляями» 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба Начало: Суздаль «Мы посетим церковь Бориса и Глеба — первый белокаменный храм северо-восточной Руси» 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов «Приглашаю вас послушать и прочувствовать его на красивейших колокольнях Ризоположенского монастыря и Козьмодемьянской церкви» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря «Ризоположенский монастырь и его собор» 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Суздаль для детей: «Тайны старой крепости» Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале Начало: У входа в ресторан «Огурец» «Прикоснетесь к истории самой маленькой церкви в городе и самой древней в монастыре» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца «Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади «Я покажу комплекс Архиерейского подворья и белокаменный домонгольский собор Рождества Богородицы — кафедральный храм и родовую усыпальницу князей суздальских» от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 82 отзыва Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор «Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей» 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской «На прогулке по городу и в его храмах вы рассмотрите уникальные изразцы 17 века, услышите о местных керамических традициях и мастерстве монахинь» 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории «В Суздале, площадью всего 15 квадратных километров, уместилось 200 памятников архитектуры, из которых около полусотни – церкви и соборы» от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией «По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас «Найдете гвоздь у храма без единого гвоздя» 16 890 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии «Рождественский собор — жемчужина комплекса» 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха Начало: Во Владимире «Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко» 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю «Мы побываем в соборе с росписями 17 века, заглянем в золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства» 7 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века «На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне» 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом «На территории суздальского Кремля вы ощутите дыхание времен, осмотрите Рождественский собор и пройдете по кремлевским валам 12-го века» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Кидекша - Санино: от чуда к чуду Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре Начало: На ул. Торговая площадь «И сможете ощутить на себе лечебную силу ключей от храма Николая Чудотворца, с которыми связан подвиг настоятельницы во времена богоборчества» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 190 отзывов Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру Начало: По договорённости, в зависимости от формата «Суздаль — это ожившая старина Старинные улочки, соборы и монастыри создают фантастический эффект «потери во времени»» Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом от 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников Начало: По договорённости с гидом «Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота» Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б» «Заглянем в старинную монашескую обитель города — Ризоположенский монастырь» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль «Суздаль — город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов» Расписание: По договоренности от 6 563 ₽ за всё до 5 чел.