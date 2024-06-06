🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади «На маршруте несколько храмов и монастырей, но экскурсия проходит в лёгком, нескучном формате и не касается религиозных тем» Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта Начало: На ул. Кремлевская 6 «Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов» 6 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 71 отзыв В тренде Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории Начало: Красная площадь «Программа включает посещение Спасо-Евфимиева монастыря» 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости «Дополнительно мы можем посетить бывшую резиденцию Юрия Долгорукова в Кидекше, где сохранился храм Бориса и Глеба 12 века и даже имеется собственная падающая колокольня» 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 36 отзывов Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи Начало: Около Успенской церкви «Отыщем старейшие храм и часы Суздаля, зайдем в одну из церквей и купеческий дом» Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30 от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь) «Встретимся у Торговых рядов, посетим Александровский и Ризоположенский монастыри, с холма посмотрим на Покровскую обитель и дойдем до Спасо-Евфимиева монастыря» 6000 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина «А также осмотрите изнутри три монастыря: Покровский, Александро-Невский и Ризоположенский» 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 282 отзыва Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: На Торговой площади «Вы посетите действующий женский Ризоположенский монастырь, пройдете по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова» и насладитесь лучшими видами города с колокольни» 6 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади «Вы узнаете, кто из князей укрепил древние валы и чьи мастера построили дивный храм, украсив его золотыми вратами» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 537 отзывов Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых Начало: Около Ризоположенского монастыря «В Ризоположенском монастыре разберётесь, почему это строение так дорого суздальцам» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади «Монастыри, купеческие дома и великолепные виды» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас «самая красивая тропа на свете с легендами о ссыльных жёнах и святых мощах Покровского монастыря» 5 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Суздаль: первые впечатления о городе-музее Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль Начало: Торговая площадь «посетив древнейший храм Суздаля, Рождественский собор 13 века, увидим уникальные «Златые врата» в технике огневого золочения и суздальский Царь-фонарь, царь-самовар и строфокамиловы яйца» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь «Дополнительно оплачиваются входные билеты в Спасо-Ефимиев монастырь 600 руб» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю «Услышите о гонениях на православную веру и судьбе суздальских храмов в советское время и сравните архивные фотографии города с его современным обликом» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции Начало: На Торговой площади «Ризоположенский монастырь: с его колокольни вы полюбуетесь Суздалем как на ладони» 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь «При наличии транспорта можно отправиться в село Кидекша в четырех километрах от Суздаля и увидеть старейший в центральной России каменный храм Бориса и Глеба» 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... «Следом пройдем через Торговые ряды, поднимемся на колокольню Ризоположенского монастыря за чарующими панорамами и посетим белокаменный Покровский монастырь» 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом «Вы впечатлитесь белизной каменных храмов и искусной резьбой деревянных и осмотрите постройки кремля» 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади «А также старейший в городе Ризоположенский женский монастырь» 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии Начало: Торговая площадь «Увидите Никольский храм, с которым связаны интересные народные поверья, и Ризоположенский монастырь, где вы узнаете летописные сказания о его спасении во время татаро-монгольского нашествия» 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря «Закончим у древнего ведического храма богини Макоши, весьма почитаемой в славянском пантеоне» 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... «Мы вспомним Ивана Грозного и Петра I, заточавших своих жен в местном монастыре, и достижения князя Дмитрия Пожарского» 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля «Монастыри, купеческие дома, деревянное зодчество и не только» 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений «В экскурсию также включено посещение Покровского женского монастыря, где мы поговорим о месте ссылки жён великих государей» 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба Начало: Суздаль «Мы посетим церковь Бориса и Глеба — первый белокаменный храм северо-восточной Руси» 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов «В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 7 отзывов Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города Начало: Около Суздальского кремля «Оттуда вы прогуляетесь по улочкам, любуясь старинными храмами, монастырями и колокольнями» 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря «Суздальский кремль: Успенский храм, аллея трёх гениев, старинный купеческий дом-музей и крепостные валы» 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Суздаль для детей: «Тайны старой крепости» Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале Начало: У входа в ресторан «Огурец» «Вы узнаете, как Спасо-Евфимиев монастырь вначале стал крепостью, а потом тюрьмой» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца «Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади «Я покажу комплекс Архиерейского подворья и белокаменный домонгольский собор Рождества Богородицы — кафедральный храм и родовую усыпальницу князей суздальских» от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 82 отзыва Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор «Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей» 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской «В Ризоположенском монастыре рассмотрите изразец на расстоянии вытянутой руки, узнаете о секретах изготовления красок-поливов и особенностях сюжетов» 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории «Вы узнаете о том, что парность храмов (наличие зимнего и летнего варианта) — большая редкость для других городов, а в Суздале — традиция» от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией «По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО Начало: По договоренности «Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи» 12 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас «Найдете гвоздь у храма без единого гвоздя» 16 890 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии «На территории бывшей цитадели вы исследуете архитектурно-религиозные объекты 17-18 веков, удивительно гармонично вписавшихся в старинный комплекс» 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха Начало: Во Владимире «Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко» 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю «Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города» 7 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века «Побываете в храме, сложенном без единого гвоздя, зайдете в гости к богатому (и не очень) местному жителю» 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом «После посетим Ризоположенский монастырь — один из древнейших на Руси — и полюбуемся примечательными Святыми воротами» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Кидекша - Санино: от чуда к чуду Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре Начало: На ул. Торговая площадь «И сможете ощутить на себе лечебную силу ключей от храма Николая Чудотворца, с которыми связан подвиг настоятельницы во времена богоборчества» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.