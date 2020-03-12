10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю

Valery
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Valery – ваш гид
Вы погуляете по улицам древнего, героического, но при этом тихого, уютного и приветливого городка, словно застывшего во времени.

Ощутите живое дыхание старины на мостовой Торговой площади, у стен Рождественского собора и могучих башен Спасо-Евфимиева монастыря.

Узнаете о славном прошлом Суздаля и его нынешних традициях.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Торговая площадь
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля

Что вас ожидает

Дела давно минувших дней
На Торговой площади, экономическом центре купеческого Суздаля, вы услышите о местных купцах, стараниями которых город неоднократно возрождался из пепла. Через мономаховы валы XI-XII веков попадете на тихие улочки кремля, которые помнят князей и митрополитов, купцов и почетных граждан. Я покажу комплекс Архиерейского подворья и белокаменный домонгольский собор Рождества Богородицы — кафедральный храм и родовую усыпальницу князей суздальских. Расскажу, как они спорили на равных с князьями московскими за Владимирский престол, а затем мирились, отдавая дочерей замуж в Москву. А еще — как суздальцы выступили на защиту родного города, напав ночью на лагерь Батыя и сложив головы в неравном бою, как изнывала суздальская земля под польскими завоевателями и давала силы князю Пожарскому.

История и легенды Суздаля
Проходя по улице Старой, вы вспомните фильм «Женитьба Бальзаминова», иллюстрирующий город XIX века. Погуляете по территории Ризоположенского монастыря 1207 года и узнаете предание о его чудесном спасении во времена татаро-монгольского нашествия. Под неспешный рассказ о местных «огуречниках» и купцах пройдете по мосту через реку и насладитесь видом на три суздальских монастыря. Я покажу Покровскую женскую обитель и расскажу, почему в XVI веке она стала привилегированным местом ссылки «именитых пострижениц». А возле Спасо-Евфимиева мужского монастыря, что «яко град красуется строением своим», поговорим о спокойных и зажиточных позднефеодальных временах, кавалеристах-карателях пана Лисовского и фашистских генералах, плененных под Сталинградом.

Организационные детали

  • Это обзорная экскурсия без посещения музеев.
  • Дополнительно вы можете подняться на колокольню Ризоположенского монастыря (100 рублей), зайти на территорию архитектурного комплекса Суздальского кремля (50 рублей) и, если вы на машине, съездить в село Кидекша (4 км), где сохранилась церковь святых Бориса и Глеба XII века.
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля
Были старого Суздаля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Торговая площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valery
Valery
Здравствуйте! Меня зовут Валерий. Рад приветствовать вас в древнем Суздале, ставшем для меня родным в далеком 1991 году. Отучившись в Ленинграде, я выбрал именно этот тихий городок в качестве своей второй родины. Работал в учреждениях культуры, параллельно освоил профессию экскурсовода на курсах во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В работе для меня важен индивидуальный подход к экскурсии, исходя из состава группы, круга интересов и подготовки участников.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Поездку в Суздаль специально спланировали до мартовский праздников, чтобы спокойно и без суеты погулять по городу. С Валерием договорились заранее, поэтому ехали уже с четким планом на экскурсию , Несмотря на пасмурную и не очень дружелюбную погоду, Валерий с готовностью поддержал наше желание погулять пешком, о чем мы не пожалели. И если до встречи с Валерой мы в некоторой степени сомневались, что правильно поступили, заказав персональную экскурсию по городу, что подчас бывает скучновато, то в данном случае уже через пару минут гуляли по городу как старые друзья. Экскурсия оказалась не просто интересной, а захватывающей , от нашего экскурсовода мы услышали так много фактов и исторических событий, что сразу не все и запомнилось. Поражаем знание Валеры не только истории Суздали и суздальской земли, но и в целом истории России. И это не разрозненные данные, Валера преподносит информацию по архитектуре Суздали,связывая это с историческими событиями внутри страны, с из причинами и предпосылками. С экскурсии вернулись усталые, но с возникшим желанием еще больше знать о нашей стране и ее истории. Валера, спасибо!
26 февраля 2020
Были в Суздале в первый раз, и знакомство с ним прошло отлично. Разобрались в этапах истории города, в многочисленных монастырях, в причинах развития и упадка Суздаля. Валерий, спасибо!
6 января 2020
Были на экскурсии семьёй. Валерий рассказывает очень увлекательно, прекрасно знает Суздаль и его историю, маршрут был выбран максимально удобно и информативно. Мы узнали много нового, интересного. Большое спасибо, рекомендуем всем, кто интересуется историей.
5 января 2020
Очень благодарны за проведенную качественную экскурсию. Очень интересно, с обширными подробностями. Мы смогли составить для себя стройное представление об истории Суздаля и его монастырей. Экскурсовода отличает интеллигентная манера изложения. Всем рекомендуем!
4 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия - были в Суздале один день и хотели познакомиться с историей города и значимыми архитектурными памятниками. Благодаря экскурсии удалось составить портрет города, узнать легенды и интересные события в истории Суздаля. Впечатлений очень много (шутка ли 35 храмов и 5 монастырей в одном небольшом живописном городе), а рассказ Валерия и интересный маршрут помогли связать все виденное в единое целое.
2 января 2020
Были на экскурсии вчетвером - муж, жена, сын 15 лет, дочь 13 лет. Всем нам было очень интересно. При блестящей эрудиции гид Валерий не задавливает информационным потоком, а беседует, очень содержательно и внятно. Грамотная красивая речь, интересная подача, абсолютное владение предметом заставили нам удовольствие, а главное - мы получили целостное представление об истории Суздаля, со множеством интереснейших подробностей. Большое спасибо!!!
5 декабря 2019
Прекрасная экскурсия : информативная, неспешная, интересная !! Очень удачно был выбран маршрут (с учетом жуткого льда под ногами и наших особенностей ходить); посмотрели несколько монастырей и церквей (заодно и грелись), Кремль, домик Бальзаминова, панорамные виды (потрясающие!); узнали все были и небыли этого города-сказки - Суздаля ! Валерий - удивительно тонкий, эрудированный и интеллигентный человек, умеющий информативно и психологически подстроиться под любую аудиторию. Большое спасибо, Валерий, за великолепный день, который Вы нам подарили (от меня - за Покровский монастырь, который я наконец-то посетила с Вами, хотя до этого была трижды в Суздале)! Удачи Вам !!
Анна и Василий из Москвы (04.12.2019)
4 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Экскурсовод Валерий очень интересно рассказал о достопримечательностях города. Наряду с общеизвестными фактами, он рассказал и о многих других малоизвестных, но оттого не менее интересных и важных для истории Руси, событиях, произошедших в Суздале. Экскурсия была интересна и взрослым, и ребёнку. И даже холодный пронизывающий ветер ничуть не омрачил наше впечатление от экскурсии. Спасибо огромное Валерию за интересную экскурсию и высокий профессионализм.
20 октября 2019
Мы (трое) были в Суздале раньше: кто-то недавно, а кто-то довольно давно. И вот мы снова в Суздале. Погода способствовала. Объездили и исходили город вдоль и поперек. Наш гид - Валерий показывал нам заповедные места города, рассказывая при этом и историю города и всевозможные байки горожан. Суздаль сейчас обновляется! Горожане свои частные дома украшают деревянной резьбой. О-ОЧЕНЬ красиво! А какие замечательные лоскутные одеяла развешены в торговых рядах!
Нам очень понравился Суздаль! И понравился наш гид.
20 октября 2019
Экскурсовод Валерий интересно рассказывал о прошлом и настоящем города. Время прошло незаметно. нам понравилось.

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