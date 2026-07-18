10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Суздалю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз. Май и сентябрь также подойдут, но возможны прохладные дни. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, город приобретает особую атмосферу, однако стоит учитывать низкие температуры и снежные условия. Осенью, в октябре и ноябре, экскурсия может быть омрачена дождями, но при правильной экипировке это не станет преградой для знакомства с историей Суздаля.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Архиерейское подворье
Собор Рождества Богородицы
Ризоположенский монастырь
Покровская женская обитель
Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсии
Дела давно минувших дней
На Торговой площади, экономическом центре купеческого Суздаля, вы услышите о местных купцах, стараниями которых город неоднократно возрождался из пепла. Через мономаховы валы XI-XII веков попадете на тихие улочки кремля, которые помнят князей и митрополитов, купцов и почетных граждан. Я покажу комплекс Архиерейского подворья и белокаменный домонгольский собор Рождества Богородицы — кафедральный храм и родовую усыпальницу князей суздальских. Расскажу, как они спорили на равных с князьями московскими за Владимирский престол, а затем мирились, отдавая дочерей замуж в Москву. А еще — как суздальцы выступили на защиту родного города, напав ночью на лагерь Батыя и сложив головы в неравном бою, как изнывала суздальская земля под польскими завоевателями и давала силы князю Пожарскому.
История и легенды Суздаля
Проходя по улице Старой, вы вспомните фильм «Женитьба Бальзаминова», иллюстрирующий город XIX века. Погуляете по территории Ризоположенского монастыря 1207 года и узнаете предание о его чудесном спасении во времена татаро-монгольского нашествия. Под неспешный рассказ о местных «огуречниках» и купцах пройдете по мосту через реку и насладитесь видом на три суздальских монастыря. Я покажу Покровскую женскую обитель и расскажу, почему в XVI веке она стала привилегированным местом ссылки «именитых пострижениц». А возле Спасо-Евфимиева мужского монастыря, что «яко град красуется строением своим», поговорим о спокойных и зажиточных позднефеодальных временах, кавалеристах-карателях пана Лисовского и фашистских генералах, плененных под Сталинградом.
Организационные детали
Это обзорная экскурсия без посещения музеев
Дополнительно вы можете подняться на колокольню Ризоположенского монастыря (200 ₽) и, если вы на машине, съездить в село Кидекша (4 км), где сохранилась церковь святых Бориса и Глеба 12 века
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1984 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерий. Рад приветствовать вас в древнем Суздале, ставшем для меня родным в далеком 1991 году. Отучившись в Ленинграде, я выбрал именно этот тихий городок в качестве своей читать дальшеуменьшить
второй родины. Работал в учреждениях культуры, параллельно освоил профессию экскурсовода на курсах во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В работе для меня важен индивидуальный подход к экскурсии, исходя из состава группы, круга интересов и подготовки участников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
13
3
3
2
–
1
–
Л
Лейсан
Экскурсия очень понравилась, много узнали про Суздаль
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Благодарю за приятную экскурсию! я и мои коллеги остались в приятном восторге и под впечатлением Валерий интересно рассказывает, и приятно, что видно, о чем рассказывает! советую посетить😁
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ляйсан
Валерий провел нам прекрасную экскурсию по Суздалю. Благодаря ему мы узнали много интересных, конечно же исторических, но и современных деталей о городе, задавали вопросы и получали на них компетентные ответы. Мы никуда не торопились, Валерий считался с нашими исходными: дети, пожилой человек в нашей компании, собачка. Нам понравились: спокойствие гида, адаптативность, интеллигентная богатая речь. Спасибо вам, Валерий.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лариса
Очень интересно и познавательно! Узнали много нового об истории города, о жизни горожан, знаменитых суздальцах. Валерий рассказал много интересных фактов, отвечал подробно и аргументированно на наши вопросы. Интеллигентная манера общения экскурсовода способствовала прекрасному восприятию информации. Много исторических фото. Чувствуется глубокое знание истории. Образ города сформировался. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Спасибо за потрясающую прогулку и подаренные эмоции и впечатления. Несмотря на морозец, два часа прогулки выдержала даже дочь 14 лет. Виды поражают, а камерная Суздаль заняла почетное место в сердце туриста, музей под открытым небом.
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Прекрасная экскурсия! Валерий - тонкий, знающий, чуткий и увлеченный человек. Это и определило впечатление от нашего похода. Бродили ко времени экскурсии по Суздалю несколько дней, и неожиданно для себя получили дополнение к своему восприятию. Спасибо! ❤️