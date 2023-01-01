Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Суздальская классика

Оценить заповедный мир древнерусского города-музея можно, лишь посетив определенные места. И на прогулке 👣 именно по таким местам я расскажу, где создавалась ткань суздальского бытия и вершилась история 📖 всей России.

Музейная часть кремля

Вы посетите одну из древнейших в России цитаделей, изучите домонгольский собор Рождества Богородицы, где узнаете, в чем уникальность златых врат огневого золочения, древних фресок и знаменитого царь-фонаря. А также осмотрите суздальскую Крестовую палату и услышите о единственной сохранившейся в России Иорданской сени — памятнике декоративно-прикладного искусства 17 в.

Спасо-Ефимиев монастырь

Вы побываете в огромном музейном комплексе, бывшем в 17-18 вв. одной из крупнейших обителей страны, а в 1642 году ставшим усыпальницей Дмитрия Пожарского. Осмотрите суздальскую Бастилию — знаменитую монастырскую тюрьму, прошедшую путь от «безумствующих колодников» при Екатерине II до советской политической тюрьмы и лагеря для военнопленных времен Великой Отечественной войны (один из самых известных ее заключенных — Фридрих Паулюс). Посетите Спасский собор 16 в. с фресками «последнего великого мастера допетровской Руси» Гурия Никитина и мавзолей князя Пожарского. А также послушаете настоящий концерт колокольных звонов и прогуляетесь по аптекарскому огороду.

Церковь Бориса и Глеба

Третий объект программы — самый древний белокаменный памятник Северо-Восточной Руси, центр загородной резиденции основателя Москвы и князя Суздальского Юрия Долгорукого. А рядом с церковью вас встретит один из самых фотогеничных памятников Золотого кольца — «пизанская» колокольня по-суздальски…

Организационные детали