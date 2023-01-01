Сергей проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!

Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия

Сергей
Сергей – Гид из Суздаля
Город-заповедник на берегу Каменки известен как сокровищница старинных памятников — таких драгоценностей здесь больше 300! И может показаться, что для понимания масштаба суздальских богатств нужны годы.

Но я помогу справиться с этой задачей быстрее, рассказав о трех наиболее интересных объектах.

Это Спасо-Ефимиев монастырь, церковь ⛪ Бориса и Глеба в Кидекше и музейная часть кремля.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!

Что вас ожидает

Суздальская классика
Оценить заповедный мир древнерусского города-музея можно, лишь посетив определенные места. И на прогулке 👣 именно по таким местам я расскажу, где создавалась ткань суздальского бытия и вершилась история 📖 всей России.

Музейная часть кремля
Вы посетите одну из древнейших в России цитаделей, изучите домонгольский собор Рождества Богородицы, где узнаете, в чем уникальность златых врат огневого золочения, древних фресок и знаменитого царь-фонаря. А также осмотрите суздальскую Крестовую палату и услышите о единственной сохранившейся в России Иорданской сени — памятнике декоративно-прикладного искусства 17 в.

Спасо-Ефимиев монастырь
Вы побываете в огромном музейном комплексе, бывшем в 17-18 вв. одной из крупнейших обителей страны, а в 1642 году ставшим усыпальницей Дмитрия Пожарского. Осмотрите суздальскую Бастилию — знаменитую монастырскую тюрьму, прошедшую путь от «безумствующих колодников» при Екатерине II до советской политической тюрьмы и лагеря для военнопленных времен Великой Отечественной войны (один из самых известных ее заключенных — Фридрих Паулюс). Посетите Спасский собор 16 в. с фресками «последнего великого мастера допетровской Руси» Гурия Никитина и мавзолей князя Пожарского. А также послушаете настоящий концерт колокольных звонов и прогуляетесь по аптекарскому огороду.

Церковь Бориса и Глеба
Третий объект программы — самый древний белокаменный памятник Северо-Восточной Руси, центр загородной резиденции основателя Москвы и князя Суздальского Юрия Долгорукого. А рядом с церковью вас встретит один из самых фотогеничных памятников Золотого кольца — «пизанская» колокольня по-суздальски…

Организационные детали

  • Стоимость указана при проведении экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘 (в нем должно быть место для гида)
  • Если вы путешествуете без машины, то транспорт оплачивается дополнительно: седан Opel Astra (3 взр. или 3 взр. + 1 ребенок) — 500 руб. ;
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в Спасо-Ефимиев монастырь 400 руб., церковь ⛪ Бориса и Глеба в Кидекше 150 руб. (по вторникам закрыта), музейный комплекс кремля 400 руб., дети до 16 лет бесплатно
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!
Суздаль ЮНЕСКО — изучаем классику изнутри!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Привет всем путешественникам! Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Меня зовут Сергей, и я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова профессиональный не стыжусь, это не синоним слова скучный. Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
Напишите мне

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Суздаль: первые впечатления о городе-музее
4 200
2.5 часа
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
10 отзывов
Увидеть старинные памятники, вдохновиться русскими пейзажами и послушать интересные истории
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
9 800
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
2 отзыва
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО

Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослых
3 900
2.5 часа
Тайны Суздаля для детей и взрослых
108 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Нескучный Суздаль
3 900
2.5 часа
Нескучный Суздаль
81 отзыв
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Легенды и предания суздальской земли
3 900
2.5 часа
Легенды и предания суздальской земли
69 отзывов
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Суздаль — колыбель России
5 200
3 часа
Суздаль — колыбель России
60 отзывов
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
4 550
2 часа
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
53 отзыва
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в веселой интерактивной форме
Колокольни Суздаля со звонарем
5 000
3 часа
Колокольни Суздаля со звонарем
31 отзыв
Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами