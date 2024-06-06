Пешие экскурсии-прогулки в Суздале с экскурсоводом

Найдено 77 экскурсий в категории «Пешеходные» в Суздале, цены от 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Суздаль: самый русский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670 за всё до 8 чел.
Суздаль: очевидный и невероятный
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600 за всё до 7 чел.
Древний Суздаль - град медовый
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Суздаль - город и люди
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
132 отзыва
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
282 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500 за всё до 8 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
537 отзывов
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
11 июня в 09:30
12 июня в 13:30
5 990 за всё до 7 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
40 отзывов
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260 за всё до 5 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 10 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Как Суздаль жил-поживал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 6 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Суздаль: дух древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700 за всё до 5 чел.
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Печём русский пряник»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Сказы о Суздальской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700 за человека
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800 за всё до 8 чел.
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Колокольни Суздаля со звонарем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000 за всё до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздаль: тропой веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350 за всё до 8 чел.
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале
Начало: У входа в ресторан «Огурец»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Суздаль - колыбель России
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000 за всё до 8 чел.
Были старого Суздаля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Путешествие по загадочному Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
82 отзыва
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500 за всё до 5 чел.
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200 за всё до 5 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600 за всё до 5 чел.
Сити-квест по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890 за всё до 5 чел.
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Пленэр в былинном Суздале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 2 чел.
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Все понравилось. Спасибо)
    Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Суздаль очень приятный город и живёт за счёт туризма. Но вы переоцениваете свои услуги, они не стоят того.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
    читать дальше

    знания, живой интерес к истории, мифологии, древней славянской культуре,традициях. Благодаря широчайшему кругозору, приятной речи Анны во мне пробудился интерес и вдохновение к новым знаниям. Я почувствовала легкость и внутреннюю благодарность за столь мягкое и трепетное погружение с визуальным подкреплением. Прогулялись по видовым тропам с местными красотами, скрытыми от праздного взора. После общения с Анной трудно слушать классических историков-экскурсоводов. Интуитивно доверяешь опыту и знаниям идущим вразрез с официальными источниками информации. Очень хочется, чтобы больше людей стремились к правде. Я очень благодарна Анне за проведенное с ней время.

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Суздаль: дух древнего города
    Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  2. Суздаль: самый русский город
  3. Суздаль: очевидный и невероятный
  4. Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
  5. Древний Суздаль - град медовый
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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