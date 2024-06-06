1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
6 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Увлекательный тур по Светлогорску, который погрузит вас в эпоху рыцарей Тевтонского ордена и древних замков
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: Каждую среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Форты старого Кёнигсберга
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждый понедельник в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городу.
- ВВладимир20 мая 2024Эксурсия насыщенная и интересная. Так как в Арнау я уже был, основной мой интерес был сосредоточен на замках. Все три совершенно разноплановые и каждый интересен по своему.
- ВВладимир18 мая 2024Неплохая работа гида. Музей в Низовье интересный. Хорошие впечатления от Гвардейска, прогулялись по городу, где много сохранившихся исторических зданий и посмотрели замок.
- ДДарья13 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо организована, гид прекрасно знает материал, увлеченно рассказывала, старалась показать все места с интересной стороны. Маршрут был построен так, что удалось посмотреть достаточно много в течение одной экскурсии.
- ММарина11 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия! Наш экскурсовод рассказала очень много интересных фактов. Для ознакомления с историей Калининградской области - то, что нужно!
- ННелли10 мая 2024Интересная и познавательная получилась экскурсия, Константин прекрасный рассказчик и собеседник. Данную экскурсию рекомендую всем, вы посетите живописные места и услышите историю этого края.
- ООльга8 мая 2024Замечательная экскурсия с Константином! Посетили все интересные места и без толпы. Много полезной информации получили не только по Куршской косе,
- ККарина7 мая 2024Спасибо за экскурсию. Она оказалась очень информативной. Гид настолько увлекательно рассказывал, что мы смогли прочувствовать атмосферу прошлого. Жаль, что замки значительно пострадали от времени и военных действий.
- ННаринэ6 мая 2024Экскурсия на Куршскую косу с Константином очень понравилась! Ранее была там самостоятельно, но так проникнуться местом, его уникальностью и результатом
- ААнна30 апреля 2024Прогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшим кофе в Светлогорске, и
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Необычные»
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