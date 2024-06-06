Необычные экскурсии по Светлогорску

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные» в Светлогорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: история, сыр и вино в Светлогорске
Откройте вековые тайны замков Шаакен и Нессельбек и насладитесь дегустацией изысканных сыров и вина
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900 за всё до 4 чел.
Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700 за человека
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Увлекательный тур по Светлогорску, который погрузит вас в эпоху рыцарей Тевтонского ордена и древних замков
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: Каждую среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1 800 за человека
Форты старого Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Форты старого Кёнигсберга
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждый понедельник в 14:30
10 июня в 14:30
17 июня в 14:30
1 900 за человека
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 2 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городу.
    Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городуСпасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городу
  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Эксурсия насыщенная и интересная. Так как в Арнау я уже был, основной мой интерес был сосредоточен на замках. Все три совершенно разноплановые и каждый интересен по своему.
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
    Неплохая работа гида. Музей в Низовье интересный. Хорошие впечатления от Гвардейска, прогулялись по городу, где много сохранившихся исторических зданий и посмотрели замок.
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
    Отличная экскурсия, хорошо организована, гид прекрасно знает материал, увлеченно рассказывала, старалась показать все места с интересной стороны. Маршрут был построен так, что удалось посмотреть достаточно много в течение одной экскурсии.
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
    Прекрасная познавательная экскурсия! Наш экскурсовод рассказала очень много интересных фактов. Для ознакомления с историей Калининградской области - то, что нужно!
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    Организация поездки тоже не подкачала, спасибо за это менеджерам турфирмы. Дополнительно предупредили о месте и времени посадки, номер автобуса и т. п.

  • Н
    Нелли
    10 мая 2024
    Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
    Интересная и познавательная получилась экскурсия, Константин прекрасный рассказчик и собеседник. Данную экскурсию рекомендую всем, вы посетите живописные места и услышите историю этого края.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
    Замечательная экскурсия с Константином! Посетили все интересные места и без толпы. Много полезной информации получили не только по Куршской косе,
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    но и по другим городам Калининградской области. Жаль, что туристическая инфраструктура на косе (туалеты, точки питания) остаётся пока на низком уровне. Выражаем свою благодарность Константину!

  • К
    Карина
    7 мая 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Спасибо за экскурсию. Она оказалась очень информативной. Гид настолько увлекательно рассказывал, что мы смогли прочувствовать атмосферу прошлого. Жаль, что замки значительно пострадали от времени и военных действий.
  • Н
    Наринэ
    6 мая 2024
    Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
    Экскурсия на Куршскую косу с Константином очень понравилась! Ранее была там самостоятельно, но так проникнуться местом, его уникальностью и результатом
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    трудов стольких людей получилось только после экскурсии с Константином Организация экскурсии отличная: все вовремя, машина удобная, вождение спокойное. Накануне Константин позвонил сам и рассказал все детали. На косе посмотрели ВСЕ, оставалось даже время побродить на точках самим и пофоткаться. Константин никуда не торопил, обращал внимание на интересные моменты с учётом наших интересов. Уха и рыба по его рекомендации были просто нереально вкусными. Чувствуется, что относится к делу с душой и искренне любит весь край, рассказал много интересного и про другие места. Большое спасибо за экскурсию и отношение к туристам ☺️

  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Прогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшим кофе в Светлогорске, и
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    собственно порисовать нейрографику с видом на сакуру и море. Лариса охотно отвечает на вопросы по обеим частям экскурсии и может хорошо вас сфотографировать) Спасибо!

    Прогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшим

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
  2. Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
  3. Куршская коса от А до Я: знаковые места Национального парка из Светлогорска
  4. Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау
  5. В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
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