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трудов стольких людей получилось только после экскурсии с Константином Организация экскурсии отличная: все вовремя, машина удобная, вождение спокойное. Накануне Константин позвонил сам и рассказал все детали. На косе посмотрели ВСЕ, оставалось даже время побродить на точках самим и пофоткаться. Константин никуда не торопил, обращал внимание на интересные моменты с учётом наших интересов. Уха и рыба по его рекомендации были просто нереально вкусными. Чувствуется, что относится к делу с душой и искренне любит весь край, рассказал много интересного и про другие места. Большое спасибо за экскурсию и отношение к туристам ☺️