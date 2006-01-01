Экскурсия из Светлогорска: От Арнау до Изобильного

Экскурсия из Светлогорска

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Экскурсия из Светлогорска: От Арнау до Изобильного
Экскурсия из Светлогорска: От Арнау до Изобильного
Экскурсия из Светлогорска: От Арнау до Изобильного
Экскурсия из Светлогорска: От Арнау до Изобильного

Что вас ожидает 🤩

  • П. Родники
  • П. Ушаково
  • Гвардейск
  • П. Изобильное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

В этом путешествии будем открывать удивительные уголки нашего края, которые обычно остаются незамеченными.
Начнём с одного из старейших сакральных сооружений на территории Калининградской области. Кирха в Арнау (а именно так раньше называлось местечко Родники) была построена в XIV веке, стены её были расписаны 119-ю фресками, изображавшими сцены Ветхого и Нового Завета. В период реформации в XVI веке изображения скрылись под слоем штукатурки и вновь явились миру только в начале XX века. В настоящее время это храм Русской Православной Церкви в честь святой великомученицы Екатерины. И здесь по-прежнему можно увидеть фрагменты работы средневековых художников. В церкви среди прочих есть список Августовской иконы явления Богоматери, относящий нас к периоду I Мировой войны, когда на этой земле тоже проливалась кровь российских солдат.
Ещё одна Орденская кирха XIV века в Ушаково — красивейшая сельская церковь с непростой историей. У вас есть возможность подержаться, наверное, за самую старую дверь, узнать, что означают неровности на стенах, подивиться волшебной акустике зала.
Гвардейск (бывший Тапиау) – главная жемчужина в нашем ожерелье! Только здесь есть уникальное место, где расходятся два водных потока: Дейма несёт свои воды в Куршский залив, а Преголя в Калининградский.
Прогуляетесь по уютным улочкам города, вымощенных брусчаткой. Обойдете центральную площадь, обрамленную со всех сторон старинными домами. Ровно в полдень услышите музыкальные часы на здании бывшей городской ратуши. Вас любезно поприветствуют человечки из оживших часов.
Увидите сохранившийся замок Тевтонского ордена — «Тапиау» (обзорно). В замке закончил свой земной путь герцог Альбрехт, а на противоположном берегу в маленьком домике родился знаменитый художник Ловис Коринт.
В этом городе можно присесть на скамеечке рядом с Василием Тёркиным – памятник главному герою знаменитой поэмы. Победу Александр Твардовский встретил в Тапиау и тогда же на одном дыхании написал последнюю главу своей поэмы, ставшей атрибутом фронтовой жизни.
В Гвардейске можно познакомиться с целым семейством страшных, но симпатичных трансформеров – необычные металлические скульптуры от местного автора.
И после насыщенной пешеходной экскурсии по Гвардейску, зайдем на обед в местное колоритное кафе. Комплексный обед под заказ за дополнительную плату на месте. Все желающие могут попробовать и фирменные настойки, здесь они представлены в широком ассортименте: фиалковая, клюквенная, облепиховая, вишневая и на бузине (настойки по желанию за доп. плату).
Последним пунктом в маршруте будет п. Изобильное — здесь в старинной немецкой усадьбе Даймехёх обосновался Епархиальный женский монастырь иконы Божией Матери Державная — это один из двух действующих женских монастырей в сельской местности Калининградской области. Обилие зелени, небольшой пруд и тишина как нельзя лучше располагают к прогулкам и духовным размышлениям. В 2006 году здесь был освящён новый храм, построенный по православным канонам. Храм украшен мозаиками, выполненными известным калининградским художником Игорем Чередниковым, принимавшим участие в создании православной часовни в Ватикане.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 8:10
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: В программе экскурсии планируется посещение монастыря. Женщинам желательно иметь с собой головной убор

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